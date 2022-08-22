《異動股》銀濤控股（０１９４３）漲近２５％，報１﹒３７元

《經濟通通訊社２２日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２４﹒５５％，報１﹒３７元，最

高價１﹒３８元，最低價１﹒０８元；成交４７９﹒５萬股，成交金額５９２﹒０４萬元；主動

買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２４４﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，

金額２２﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港

，金額２７萬元，加權平均成交價１﹒２４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

２９﹒２５％。

現時，恒生指數報１９７５８，跌１４點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６７３０，升

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７０，跌２１點或０﹒５２％；主板成交

５１０﹒０８億元。

上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５２％，成交３１３５﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升１２７點或１﹒０３％，成交１９２６﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３７０ 變動 ＋２４﹒５５％

最高價 １﹒３８０ 最低價 １﹒０８０

成交股數 ４７９﹒５萬股 成交金額 ５９２﹒０４萬

１０天平均 ０﹒９６１ 歷史波幅％ ７４﹒８７７

２０天平均 ０﹒８９０ 加權平均價 １﹒２３５

５０天平均 ０﹒８５５ ＲＳＩ１４ ９２﹒７０３

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股份狀態：主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２４４﹒８萬元；暫連升２日，累計升幅

２９﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀濤控股（０１９４３） １﹒３７０ ＋２４﹒５５

中國建築興業（００８３０） ２﹒１６０ －０﹒４６

高陞集團控股（０１２８３） １﹒５１０ ＋２﹒０３

集一控股（０１４９５） ０﹒４７５ 無升跌

城建設計（０１５９９） １﹒８１０ ＋１﹒６９

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒２１０ ＋４﹒３１

中國卓銀（０８０３９） １﹒６７０ －１﹒７６

怡康泰工程集團（０８４４５） １﹒５２０ ＋４﹒８３

德益控股（０９９００） １﹒１６０ －０﹒８５

綠城管理（０９９７９） ６﹒４００ ＋２﹒２４

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（ｅｄ）

