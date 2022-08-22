《異動股》弘業期貨挫逾１０％惟曾破頂，報１﹒７４元

《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）跌１０﹒３１％，報１﹒７４元，最
低價１﹒７４元，最高價２﹒１９元，創上市新高；成交５０６０﹒３萬股，成交金額
９８４５﹒１萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１３９６﹒１３萬元，加權平均成交價１﹒９５７元；
現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額１５９﹒９４萬元，加權平均成交價２﹒０７元
。
現時，恒生指數報１９７５０，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７２７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１６９，跌２３點或０﹒５５％；主板成交５１５﹒１１
億元。
上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５１％，成交３１８５﹒６５億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升１２６點或１﹒０３％，成交１９６５﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒７４０ 變動 －１０﹒３１％
最高價 ２﹒１９０ 最低價 １﹒７４０
成交股數 ５０６０﹒３萬股 成交金額 ９８４５﹒１萬
１０天平均 １﹒３５０ 歷史波幅％ １４２﹒４８３
２０天平均 １﹒３００ 加權平均價 １﹒９４６
５０天平均 １﹒２７０ ＲＳＩ１４ ７１﹒２７７
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘業期貨（０３６７８） １﹒７４ －１０﹒３１
廣發証券（０１７７６） １０﹒３６ ＋１﹒１７
中金（０３９０８） １４﹒１６ 無升跌
東方證券（０３９５８） ３﹒７４ －２﹒３５
中信証券（０６０３０） １６﹒３２ ＋０﹒３７
中信建投証券（０６０６６） ７﹒３９ －０﹒５４
招商證券（０６０９９） ７﹒１３ －１﹒６６
海通證券（０６８３７） ５﹒２８ －０﹒３８
中國銀河（０６８８１） ４﹒１５ 無升跌
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５２ 無升跌
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（ｅｄ）
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