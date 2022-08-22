《異動股》弘業期貨挫逾１０％惟曾破頂，報１﹒７４元

《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）跌１０﹒３１％，報１﹒７４元，最

低價１﹒７４元，最高價２﹒１９元，創上市新高；成交５０６０﹒３萬股，成交金額

９８４５﹒１萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１３９６﹒１３萬元，加權平均成交價１﹒９５７元；

現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額１５９﹒９４萬元，加權平均成交價２﹒０７元

。

現時，恒生指數報１９７５０，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７２７，升

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１６９，跌２３點或０﹒５５％；主板成交５１５﹒１１

億元。

上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５１％，成交３１８５﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升１２６點或１﹒０３％，成交１９６５﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒７４０ 變動 －１０﹒３１％

最高價 ２﹒１９０ 最低價 １﹒７４０

成交股數 ５０６０﹒３萬股 成交金額 ９８４５﹒１萬

１０天平均 １﹒３５０ 歷史波幅％ １４２﹒４８３

２０天平均 １﹒３００ 加權平均價 １﹒９４６

５０天平均 １﹒２７０ ＲＳＩ１４ ７１﹒２７７

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘業期貨（０３６７８） １﹒７４ －１０﹒３１

廣發証券（０１７７６） １０﹒３６ ＋１﹒１７

中金（０３９０８） １４﹒１６ 無升跌

東方證券（０３９５８） ３﹒７４ －２﹒３５

中信証券（０６０３０） １６﹒３２ ＋０﹒３７

中信建投証券（０６０６６） ７﹒３９ －０﹒５４

招商證券（０６０９９） ７﹒１３ －１﹒６６

海通證券（０６８３７） ５﹒２８ －０﹒３８

中國銀河（０６８８１） ４﹒１５ 無升跌

ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５２ 無升跌

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（ｅｄ）

