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03678 弘業期貨
即時 按盤價 跌1.760 -0.180 (-9.278%)
大手異動

22/08/2022 13:33

《異動股》弘業期貨挫逾１０％惟曾破頂，報１﹒７４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）跌１０﹒３１％，報１﹒７４元，最
低價１﹒７４元，最高價２﹒１９元，創上市新高；成交５０６０﹒３萬股，成交金額
９８４５﹒１萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１３９６﹒１３萬元，加權平均成交價１﹒９５７元；
現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額１５９﹒９４萬元，加權平均成交價２﹒０７元

　　現時，恒生指數報１９７５０，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７２７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１６９，跌２３點或０﹒５５％；主板成交５１５﹒１１
億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５１％，成交３１８５﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升１２６點或１﹒０３％，成交１９６５﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒７４０　變動　　　　－１０﹒３１％
　　最高價　　　　　　２﹒１９０　最低價　　　　　１﹒７４０
　　成交股數　　５０６０﹒３萬股　成交金額　　９８４５﹒１萬
　　１０天平均　　　　１﹒３５０　歷史波幅％　１４２﹒４８３
　　２０天平均　　　　１﹒３００　加權平均價　　　１﹒９４６
　　５０天平均　　　　１﹒２７０　ＲＳＩ１４　　７１﹒２７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３３４５﹒８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（０３６７８）　　　　１﹒７４　－１０﹒３１
　　廣發証券（０１７７６）　　　１０﹒３６　　＋１﹒１７
　　中金（０３９０８）　　　　　１４﹒１６　　　　無升跌
　　東方證券（０３９５８）　　　　３﹒７４　　－２﹒３５
　　中信証券（０６０３０）　　　１６﹒３２　　＋０﹒３７
　　中信建投証券（０６０６６）　　７﹒３９　　－０﹒５４
　　招商證券（０６０９９）　　　　７﹒１３　　－１﹒６６
　　海通證券（０６８３７）　　　　５﹒２８　　－０﹒３８
　　中國銀河（０６８８１）　　　　４﹒１５　　　　無升跌
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　１０﹒５２　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:22
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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