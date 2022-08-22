《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ漲逾２０％破２０天線

《經濟通通訊社２２日專訊》ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６）升
２０﹒３１％，報９﹒９５元，升穿２０天線（９﹒８７９元），最高價９﹒９７元，最低價
８﹒５元；成交５８９﹒６萬股，成交金額５５４４﹒３８萬元；主動買沽比率８４：１６，資
金淨主動買入３７２８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金額１５９﹒６８萬
元，加權平均成交價９﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額
１１６６﹒１８萬元，加權平均成交價９﹒４５１元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
２４﹒０６％。
現時，恒生指數報１９７３３，跌３９點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６７２０，升不
足１點；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒６９％；主板成交５１９﹒２８億元。
上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交３２１８﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２４７８，升１１９點或０﹒９７％，成交１９８６﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒９５０ 變動 ＋２０﹒３１％
最高價 ９﹒９７０ 最低價 ８﹒５００
成交股數 ５８９﹒６萬股 成交金額 ５５４４﹒３８萬
１０天平均 ９﹒３８０ 歷史波幅％ ９７﹒５５９
２０天平均 ９﹒８７９ 加權平均價 ９﹒４０４
５０天平均 ７﹒６３７ ＲＳＩ１４ ５７﹒３４９
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入３７２８﹒４１萬元；暫
連升３日，累計升幅２４﹒０６％
（ｅｄ）
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