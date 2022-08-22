  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08446 ITP HOLDING-2K
即時 按盤價 升10.280 +2.010 (+24.305%)
大手異動

22/08/2022 13:36

《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ漲逾２０％破２０天線

　　《經濟通通訊社２２日專訊》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６）升
２０﹒３１％，報９﹒９５元，升穿２０天線（９﹒８７９元），最高價９﹒９７元，最低價
８﹒５元；成交５８９﹒６萬股，成交金額５５４４﹒３８萬元；主動買沽比率８４：１６，資
金淨主動買入３７２８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金額１５９﹒６８萬
元，加權平均成交價９﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額
１１６６﹒１８萬元，加權平均成交價９﹒４５１元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
２４﹒０６％。
　　現時，恒生指數報１９７３３，跌３９點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６７２０，升不
足１點；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒６９％；主板成交５１９﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交３２１８﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７８，升１１９點或０﹒９７％，成交１９８６﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９﹒９５０　變動　　　　　＋２０﹒３１％
　　最高價　　　　　９﹒９７０　最低價　　　　　　８﹒５００
　　成交股數　　５８９﹒６萬股　成交金額　　５５４４﹒３８萬
　　１０天平均　　　９﹒３８０　歷史波幅％　　　９７﹒５５９
　　２０天平均　　　９﹒８７９　加權平均價　　　　９﹒４０４
　　５０天平均　　　７﹒６３７　ＲＳＩ１４　　　５７﹒３４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入３７２８﹒４１萬元；暫
連升３日，累計升幅２４﹒０６％
　
（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰08/08/2022 09:32  《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ漲逾１４％破頂

其他大手異動
More

02/08/2022 10:52  《異動股》越地等２家公司上午１０：５１異動

02/08/2022 10:51  《異動股》嗶哩嗶哩等２家公司上午１０：５０異動

02/08/2022 10:45  《異動股》百度等３家公司上午１０：４４異動

04/07/2022 14:39  《異動股》ＩＴＰ等２家公司下午２：３８異動

27/06/2022 10:09  《異動股》ＩＴＰ（０８４４６）挫逾２０％，報４﹒３３元

備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:22
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金