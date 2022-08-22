《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ漲逾２０％破２０天線

《經濟通通訊社２２日專訊》ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６）升

２０﹒３１％，報９﹒９５元，升穿２０天線（９﹒８７９元），最高價９﹒９７元，最低價

８﹒５元；成交５８９﹒６萬股，成交金額５５４４﹒３８萬元；主動買沽比率８４：１６，資

金淨主動買入３７２８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金額１５９﹒６８萬

元，加權平均成交價９﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額

１１６６﹒１８萬元，加權平均成交價９﹒４５１元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

２４﹒０６％。

現時，恒生指數報１９７３３，跌３９點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６７２０，升不

足１點；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒６９％；主板成交５１９﹒２８億元。

上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交３２１８﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７８，升１１９點或０﹒９７％，成交１９８６﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒９５０ 變動 ＋２０﹒３１％

最高價 ９﹒９７０ 最低價 ８﹒５００

成交股數 ５８９﹒６萬股 成交金額 ５５４４﹒３８萬

１０天平均 ９﹒３８０ 歷史波幅％ ９７﹒５５９

２０天平均 ９﹒８７９ 加權平均價 ９﹒４０４

５０天平均 ７﹒６３７ ＲＳＩ１４ ５７﹒３４９

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入３７２８﹒４１萬元；暫

連升３日，累計升幅２４﹒０６％



（ｅｄ）

