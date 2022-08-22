《異動股》中國有色礦業漲逾１０％破２５０天線，報３﹒５８元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國有色礦業（０１２５８）升１０﹒１５％，報３﹒５８元

，升穿２５０天線（３﹒３３９元），最高價３﹒５８元，創１個月新高，最低價３﹒２５元；

成交１０９２﹒２萬股，成交金額３７４１﹒２２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動

買入１１８０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１３８﹒０６萬元，加權平均

成交價３﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３９﹒６６萬元，加權平

均成交價３﹒４２９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％。

現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２０，升

不足１點；恒生科技指數報４１６１，跌３０點或０﹒７３％；主板成交５７２﹒６４億元。

上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５％，成交３６２９﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４９０，升１３１點或１﹒０７％，成交２２４９﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒５８０ 變動 ＋１０﹒１５％

最高價 ３﹒５８０ 最低價 ３﹒２５０

成交股數 １０９２﹒２萬股 成交金額 ３７４１﹒２２萬

１０天平均 ３﹒２７４ 歷史波幅％ ３５﹒３６７

２０天平均 ３﹒２１４ 加權平均價 ３﹒４２５

５０天平均 ３﹒４０７ ＲＳＩ１４ ６４﹒８０４

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

１１８０﹒７１萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國有色礦業（０１２５８） ３﹒５８０ ＋１０﹒１５

江西銅業股份（００３５８） ９﹒９３０ ＋２﹒０６

興業合金（００５０５） １﹒１５０ ＋０﹒８８

中國大冶有色金屬（００６６１） ０﹒０６８ ＋６﹒２５

齊合環保（００９７６） ０﹒７１０ －２﹒７４

萬國國際礦業（０３９３９） １﹒９４０ 無升跌

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（ｅｄ）

