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01258 中國有色礦業
即時 按盤價 升3.590 +0.340 (+10.462%)
大手異動

22/08/2022 14:15

《異動股》中國有色礦業漲逾１０％破２５０天線，報３﹒５８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國有色礦業（０１２５８）升１０﹒１５％，報３﹒５８元
，升穿２５０天線（３﹒３３９元），最高價３﹒５８元，創１個月新高，最低價３﹒２５元；
成交１０９２﹒２萬股，成交金額３７４１﹒２２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動
買入１１８０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１３８﹒０６萬元，加權平均
成交價３﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３９﹒６６萬元，加權平
均成交價３﹒４２９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％。
　　現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２０，升
不足１點；恒生科技指數報４１６１，跌３０點或０﹒７３％；主板成交５７２﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５％，成交３６２９﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９０，升１３１點或１﹒０７％，成交２２４９﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒５８０　變動　　　　　＋１０﹒１５％
　　最高價　　　　　　３﹒５８０　最低價　　　　　　３﹒２５０
　　成交股數　　１０９２﹒２萬股　成交金額　　３７４１﹒２２萬
　　１０天平均　　　　３﹒２７４　歷史波幅％　　　３５﹒３６７
　　２０天平均　　　　３﹒２１４　加權平均價　　　　３﹒４２５
　　５０天平均　　　　３﹒４０７　ＲＳＩ１４　　　６４﹒８０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
１１８０﹒７１萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國有色礦業（０１２５８）　　　３﹒５８０　＋１０﹒１５
　　江西銅業股份（００３５８）　　　９﹒９３０　　＋２﹒０６
　　興業合金（００５０５）　　　　　１﹒１５０　　＋０﹒８８
　　中國大冶有色金屬（００６６１）　０﹒０６８　　＋６﹒２５
　　齊合環保（００９７６）　　　　　０﹒７１０　　－２﹒７４
　　萬國國際礦業（０３９３９）　　　１﹒９４０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:22
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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