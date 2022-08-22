《異動股》中國有色礦業漲逾１０％破２５０天線，報３﹒５８元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國有色礦業（０１２５８）升１０﹒１５％，報３﹒５８元
，升穿２５０天線（３﹒３３９元），最高價３﹒５８元，創１個月新高，最低價３﹒２５元；
成交１０９２﹒２萬股，成交金額３７４１﹒２２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動
買入１１８０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１３８﹒０６萬元，加權平均
成交價３﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３９﹒６６萬元，加權平
均成交價３﹒４２９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％。
現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２０，升
不足１點；恒生科技指數報４１６１，跌３０點或０﹒７３％；主板成交５７２﹒６４億元。
上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５％，成交３６２９﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４９０，升１３１點或１﹒０７％，成交２２４９﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒５８０ 變動 ＋１０﹒１５％
最高價 ３﹒５８０ 最低價 ３﹒２５０
成交股數 １０９２﹒２萬股 成交金額 ３７４１﹒２２萬
１０天平均 ３﹒２７４ 歷史波幅％ ３５﹒３６７
２０天平均 ３﹒２１４ 加權平均價 ３﹒４２５
５０天平均 ３﹒４０７ ＲＳＩ１４ ６４﹒８０４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
１１８０﹒７１萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒５３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國有色礦業（０１２５８） ３﹒５８０ ＋１０﹒１５
江西銅業股份（００３５８） ９﹒９３０ ＋２﹒０６
興業合金（００５０５） １﹒１５０ ＋０﹒８８
中國大冶有色金屬（００６６１） ０﹒０６８ ＋６﹒２５
齊合環保（００９７６） ０﹒７１０ －２﹒７４
萬國國際礦業（０３９３９） １﹒９４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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