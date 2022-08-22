《異動股》上海復旦（０１３８５）升近４％破頂，報３６﹒９元

《經濟通通訊社２２日專訊》上海復旦（０１３８５）升３﹒５１％，報３６﹒９元，最高
價３６﹒９元，創上市新高，最低價３５﹒６５元；成交２１６﹒１萬股，成交金額
７８５０﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６２﹒７７萬元，加權平均成交價３６﹒２３３元；
現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１１４９﹒９１萬元，加權平均成交價３６﹒３４１元。
現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２１，升
１點或０﹒０３％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７１％；主板成交５７６﹒９４
億元。
上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４９％，成交３６６２﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２４８９，升１３１點或１﹒０６％，成交２２７３﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒９００ 變動 ＋３﹒５１％
最高價 ３６﹒９００ 最低價 ３５﹒６５０
成交股數 ２１６﹒１萬股 成交金額 ７８５０﹒５７萬
１０天平均 ３４﹒３６５ 歷史波幅％ ５２﹒７０１
２０天平均 ３２﹒５８５ 加權平均價 ３６﹒３２８
５０天平均 ３０﹒１３０ ＲＳＩ１４ ７０﹒３０６
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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上海復旦（０１３８５） ３６﹒９００ ＋３﹒５１
中電華大科技（０００８５） ０﹒７６０ ＋２﹒７０
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒３５０ －１﹒１９
ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５４０ ＋１﹒８９
中芯（００９８１） １５﹒７６０ －０﹒６３
華虹（０１３４７） ２３﹒８５０ －０﹒２１
康特隆（０１９１２） ０﹒１３６ －２﹒１６
芯智控股（０２１６６） １﹒９２０ ＋１﹒０５
晶門（０２８７８） ０﹒６００ ＋５﹒２６
宏光半導體（０６９０８） ４﹒１９０ －４﹒７７
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（ｅｄ）
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