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01385 上海復旦
即時 按盤價 升36.400 +0.750 (+2.104%)
大手異動

22/08/2022 14:18

《異動股》上海復旦（０１３８５）升近４％破頂，報３６﹒９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上海復旦（０１３８５）升３﹒５１％，報３６﹒９元，最高
價３６﹒９元，創上市新高，最低價３５﹒６５元；成交２１６﹒１萬股，成交金額
７８５０﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６２﹒７７萬元，加權平均成交價３６﹒２３３元；
現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１１４９﹒９１萬元，加權平均成交價３６﹒３４１元。
　　現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２１，升
１點或０﹒０３％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７１％；主板成交５７６﹒９４
億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４９％，成交３６６２﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８９，升１３１點或１﹒０６％，成交２２７３﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３６﹒９００　變動　　　　　　＋３﹒５１％
　　最高價　　　　３６﹒９００　最低價　　　　　３５﹒６５０
　　成交股數　　２１６﹒１萬股　成交金額　　７８５０﹒５７萬
　　１０天平均　　３４﹒３６５　歷史波幅％　　　５２﹒７０１
　　２０天平均　　３２﹒５８５　加權平均價　　　３６﹒３２８
　　５０天平均　　３０﹒１３０　ＲＳＩ１４　　　７０﹒３０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海復旦（０１３８５）　　　　　　　　　　　　３６﹒９００　＋３﹒５１
　　中電華大科技（０００８５）　　　　　　　　　　　０﹒７６０　＋２﹒７０
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　　　　　　　　　　６２﹒３５０　－１﹒１９
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＨＯＬＤ（００５９５）　　０﹒５４０　＋１﹒８９
　　中芯（００９８１）　　　　　　　　　　　　　　１５﹒７６０　－０﹒６３
　　華虹（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　２３﹒８５０　－０﹒２１
　　康特隆（０１９１２）　　　　　　　　　　　　　　０﹒１３６　－２﹒１６
　　芯智控股（０２１６６）　　　　　　　　　　　　　１﹒９２０　＋１﹒０５
　　晶門（０２８７８）　　　　　　　　　　　　　　　０﹒６００　＋５﹒２６
　　宏光半導體（０６９０８）　　　　　　　　　　　　４﹒１９０　－４﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:22
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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