《異動股》上海復旦（０１３８５）升近４％破頂，報３６﹒９元

《經濟通通訊社２２日專訊》上海復旦（０１３８５）升３﹒５１％，報３６﹒９元，最高

價３６﹒９元，創上市新高，最低價３５﹒６５元；成交２１６﹒１萬股，成交金額

７８５０﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元。現時最

大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６２﹒７７萬元，加權平均成交價３６﹒２３３元；

現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１１４９﹒９１萬元，加權平均成交價３６﹒３４１元。

現時，恒生指數報１９７３１，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２１，升

１點或０﹒０３％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７１％；主板成交５７６﹒９４

億元。

上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４９％，成交３６６２﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２４８９，升１３１點或１﹒０６％，成交２２７３﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ３６﹒９００ 變動 ＋３﹒５１％

最高價 ３６﹒９００ 最低價 ３５﹒６５０

成交股數 ２１６﹒１萬股 成交金額 ７８５０﹒５７萬

１０天平均 ３４﹒３６５ 歷史波幅％ ５２﹒７０１

２０天平均 ３２﹒５８５ 加權平均價 ３６﹒３２８

５０天平均 ３０﹒１３０ ＲＳＩ１４ ７０﹒３０６

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３７０﹒１８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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上海復旦（０１３８５） ３６﹒９００ ＋３﹒５１

中電華大科技（０００８５） ０﹒７６０ ＋２﹒７０

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒３５０ －１﹒１９

ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５４０ ＋１﹒８９

中芯（００９８１） １５﹒７６０ －０﹒６３

華虹（０１３４７） ２３﹒８５０ －０﹒２１

康特隆（０１９１２） ０﹒１３６ －２﹒１６

芯智控股（０２１６６） １﹒９２０ ＋１﹒０５

晶門（０２８７８） ０﹒６００ ＋５﹒２６

宏光半導體（０６９０８） ４﹒１９０ －４﹒７７

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（ｅｄ）

