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01672 歌禮製藥－Ｂ
即時 按盤價 升3.700 +0.270 (+7.872%)
大手異動

22/08/2022 13:39

《異動股》聖諾醫藥升逾１６％，獲納入８個恒指系列成分股

　　《經濟通通訊社２３日專訊》聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）現價升１６﹒３１％，報
６９﹒９元，該股成交約１９萬股，涉資１２１４萬元，盤中高見７０﹒３元，最低見６０﹒１
元；康諾亞－Ｂ（０２１６２）升８﹒８６％，報３４﹒４元；復宏漢霖（０２６９６）升
４﹒７９％，報１６﹒６２元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）升４﹒０８％，報３﹒５７元。
　　聖諾醫藥獲恒生指數有限公司納入８個恒生指數系列之成分股，９月５日起生效。
　　該集團指，獲納入恒生綜合指數後，其股票將有資格在「港股通」上交易，而「港股通」是
香港與內地資本市場投資者之間的股票買賣和投資渠道。至於獲納入的恒生港股通指數旨在反映
通過港股通渠道可投資的香港主板上市證券的整體表現。該集團認為，此次獲選為恒生指數有限
公司的指數系列成分股，將有助於引入更多元化的投資者，提升股票流動性及在資本市場之知名
度。
　　現時，恒生指數報１９７３６，跌３６點或跌０﹒１８％，主板成交５１８﹒９１億元。國
企指數報６７２１，升１點或升０﹒０２％。恒生科技指數報４１６４，跌２８點或跌
０﹒６７％。
　　即月期指新報１９７３０，升９點，低水７點。即月國指期貨報６７２５，升２５點，高水
４點。即月科指期貨新報４１６５，跌１５點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２７４，升１５點或升０﹒４９％，成交３２１４﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７９，升１２１點或升０﹒９８％，成交１９８３﹒８９億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　　　６９﹒９元　升１６﹒３１％
　　康諾亞－Ｂ（０２１６２）　　　　３４﹒４元　　升８﹒８６％
　　復宏漢霖（０２６９６）　　　　１６﹒６２元　　升４﹒７９％
　　歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）　　　３﹒５７元　　升４﹒０８％
　　優通未來（０６１６８）　　　　０﹒１６１元　　　　　無升跌
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　　３４﹒２５元　　升１﹒７８％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　６８﹒３５元　　升０﹒２２％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　７４﹒７元　　升０﹒２７％
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３２﹒５元　　升０﹒１５％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２６﹒８５元　　跌０﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:23
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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