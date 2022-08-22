《異動股》聖諾醫藥升逾１６％，獲納入８個恒指系列成分股

《經濟通通訊社２３日專訊》聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）現價升１６﹒３１％，報

６９﹒９元，該股成交約１９萬股，涉資１２１４萬元，盤中高見７０﹒３元，最低見６０﹒１

元；康諾亞－Ｂ（０２１６２）升８﹒８６％，報３４﹒４元；復宏漢霖（０２６９６）升

４﹒７９％，報１６﹒６２元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）升４﹒０８％，報３﹒５７元。

聖諾醫藥獲恒生指數有限公司納入８個恒生指數系列之成分股，９月５日起生效。

該集團指，獲納入恒生綜合指數後，其股票將有資格在「港股通」上交易，而「港股通」是

香港與內地資本市場投資者之間的股票買賣和投資渠道。至於獲納入的恒生港股通指數旨在反映

通過港股通渠道可投資的香港主板上市證券的整體表現。該集團認為，此次獲選為恒生指數有限

公司的指數系列成分股，將有助於引入更多元化的投資者，提升股票流動性及在資本市場之知名

度。

現時，恒生指數報１９７３６，跌３６點或跌０﹒１８％，主板成交５１８﹒９１億元。國

企指數報６７２１，升１點或升０﹒０２％。恒生科技指數報４１６４，跌２８點或跌

０﹒６７％。

即月期指新報１９７３０，升９點，低水７點。即月國指期貨報６７２５，升２５點，高水

４點。即月科指期貨新報４１６５，跌１５點，高水１點。

上證綜合指數報３２７４，升１５點或升０﹒４９％，成交３２１４﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２４７９，升１２１點或升０﹒９８％，成交１９８３﹒８９億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ６９﹒９元 升１６﹒３１％

康諾亞－Ｂ（０２１６２） ３４﹒４元 升８﹒８６％

復宏漢霖（０２６９６） １６﹒６２元 升４﹒７９％

歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒５７元 升４﹒０８％

優通未來（０６１６８） ０﹒１６１元 無升跌

再鼎醫藥（０９６８８） ３４﹒２５元 升１﹒７８％

藥明生物（０２２６９） ６８﹒３５元 升０﹒２２％

泰格醫藥（０３３４７） ７４﹒７元 升０﹒２７％

君實生物（０１８７７） ３２﹒５元 升０﹒１５％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２６﹒８５元 跌０﹒３７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）



