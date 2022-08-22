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01193 華潤燃氣
即時 按盤價 跌29.950 -2.500 (-7.704%)
大手異動

22/08/2022 14:55

《中資異動》華潤燃氣（０１１９３）挫逾５％，報３０﹒８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）跌５﹒０８％，報３０﹒８元，最低
價３０﹒８元，創１個月新低，最高價３２﹒０５元；成交１５４﹒０７萬股，成交金額
４８８３﹒０８萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６７３萬元。現時最大淨被動
買入券商為美銀，金額２１２﹒４６萬元，加權平均成交價３１﹒２８９元；現時最大淨被動賣
出券商為極訊亞太，金額３０３﹒５６萬元，加權平均成交價３１﹒２３２元。
　　現時，恒生指數報１９７１８，跌５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７１６，跌
３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４１６３，跌２８點或０﹒６９％；主板成交６３１﹒６５
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒５９％，成交４１７４﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９８，升１４０點或１﹒１３％，成交２６０９﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３０﹒８００　變動　　　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　　　３２﹒０５０　最低價　　　　　３０﹒８００
　　成交股數　　１５４﹒０７萬股　成交金額　　４８８３﹒０８萬
　　１０天平均　　　３２﹒７３０　歷史波幅％　　　２１﹒３７１
　　２０天平均　　　３３﹒０１０　加權平均價　　　３１﹒６９４
　　５０天平均　　　３４﹒６４１　ＲＳＩ１４　　　３０﹒３５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６７３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３０﹒８００　　－５﹒０８
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒８７０　　＋１﹒５６
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒３２０　　－１﹒３９
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒１５０　　－１﹒０２
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒１０５　　－０﹒９４
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒５００　　－１﹒１３
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９５０　　－１﹒００
　　新奧能源（０２６８８）　　　１０４﹒８００　－１３﹒１７
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒５９０　　－０﹒７５
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　９﹒１００　　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:23
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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