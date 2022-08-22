《中資異動》華潤燃氣（０１１９３）挫逾５％，報３０﹒８元

《經濟通通訊社２２日專訊》華潤燃氣（０１１９３）跌５﹒０８％，報３０﹒８元，最低

價３０﹒８元，創１個月新低，最高價３２﹒０５元；成交１５４﹒０７萬股，成交金額

４８８３﹒０８萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６７３萬元。現時最大淨被動

買入券商為美銀，金額２１２﹒４６萬元，加權平均成交價３１﹒２８９元；現時最大淨被動賣

出券商為極訊亞太，金額３０３﹒５６萬元，加權平均成交價３１﹒２３２元。

現時，恒生指數報１９７１８，跌５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７１６，跌

３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４１６３，跌２８點或０﹒６９％；主板成交６３１﹒６５

億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒５９％，成交４１７４﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４９８，升１４０點或１﹒１３％，成交２６０９﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０﹒８００ 變動 －５﹒０８％

最高價 ３２﹒０５０ 最低價 ３０﹒８００

成交股數 １５４﹒０７萬股 成交金額 ４８８３﹒０８萬

１０天平均 ３２﹒７３０ 歷史波幅％ ２１﹒３７１

２０天平均 ３３﹒０１０ 加權平均價 ３１﹒６９４

５０天平均 ３４﹒６４１ ＲＳＩ１４ ３０﹒３５７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６７３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華潤燃氣（０１１９３） ３０﹒８００ －５﹒０８

昆侖能源（００１３５） ５﹒８７０ ＋１﹒５６

中國燃氣（００３８４） １１﹒３２０ －１﹒３９

北控（００３９２） ２４﹒１５０ －１﹒０２

中國油氣控股（００７０２） ０﹒１０５ －０﹒９４

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５００ －１﹒１３

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９５０ －１﹒００

新奧能源（０２６８８） １０４﹒８００ －１３﹒１７

中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ －０﹒７５

嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１００ －０﹒５５

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（ｅｄ）

