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01387 中國地利
即時 按盤價 跌1.250 -0.020 (-1.575%)
大手異動

22/08/2022 15:04

《異動股》中國地利（１３８７）跌逾３％創新低，報１﹒２３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國地利（０１３８７）跌３﹒１５％，報１﹒２３元，最低
價１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒２８元；成交２１２﹒８萬股，成交金額２６６﹒３９
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為
瑞銀，金額３１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為凱基證
券亞洲，金額１１２﹒５萬元，加權平均成交價１﹒２５元。
　　現時，恒生指數報１９７０７，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７１５，跌
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７２％；主板成交６４７﹒０９
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒２３０　變動　　　　　－３﹒１５％
　　最高價　　　　　１﹒２８０　最低價　　　　　１﹒２３０
　　成交股數　　２１２﹒８萬股　成交金額　　２６６﹒３９萬
　　１０天平均　　　１﹒２９２　歷史波幅％　　２４﹒６１８
　　２０天平均　　　１﹒３２４　加權平均價　　　１﹒２５２
　　５０天平均　　　１﹒４４４　ＲＳＩ１４　　２９﹒５３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國地利（０１３８７）　　　１﹒２３０　－３﹒１５
　　亞洲果業（０００７３）　　　０﹒１０４　　　無升跌
　　南順（香港）（００４１１）　９﹒５００　　　無升跌
　　金源米業（００６７７）　　　０﹒４６５　－２﹒１１
　　超大現代（００６８２）　　　０﹒０４３　　　無升跌
　　中國金控（００８７５）　　　５﹒６４０　－１﹒５７
　　中國萬天控股（０１８５４）　０﹒５００　－３﹒８５
　　中國澱粉（０３８３８）　　　０﹒２５５　－１﹒９２
　　大成糖業（０３８８９）　　　０﹒１１４　－２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:23
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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