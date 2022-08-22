《異動股》中國地利（１３８７）跌逾３％創新低，報１﹒２３元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國地利（０１３８７）跌３﹒１５％，報１﹒２３元，最低
價１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒２８元；成交２１２﹒８萬股，成交金額２６６﹒３９
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為
瑞銀，金額３１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為凱基證
券亞洲，金額１１２﹒５萬元，加權平均成交價１﹒２５元。
現時，恒生指數報１９７０７，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７１５，跌
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７２％；主板成交６４７﹒０９
億元。
上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２３０ 變動 －３﹒１５％
最高價 １﹒２８０ 最低價 １﹒２３０
成交股數 ２１２﹒８萬股 成交金額 ２６６﹒３９萬
１０天平均 １﹒２９２ 歷史波幅％ ２４﹒６１８
２０天平均 １﹒３２４ 加權平均價 １﹒２５２
５０天平均 １﹒４４４ ＲＳＩ１４ ２９﹒５３９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國地利（０１３８７） １﹒２３０ －３﹒１５
亞洲果業（０００７３） ０﹒１０４ 無升跌
南順（香港）（００４１１） ９﹒５００ 無升跌
金源米業（００６７７） ０﹒４６５ －２﹒１１
超大現代（００６８２） ０﹒０４３ 無升跌
中國金控（００８７５） ５﹒６４０ －１﹒５７
中國萬天控股（０１８５４） ０﹒５００ －３﹒８５
中國澱粉（０３８３８） ０﹒２５５ －１﹒９２
大成糖業（０３８８９） ０﹒１１４ －２﹒５６
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（ｅｄ）
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