《異動股》中國地利（１３８７）跌逾３％創新低，報１﹒２３元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國地利（０１３８７）跌３﹒１５％，報１﹒２３元，最低

價１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒２８元；成交２１２﹒８萬股，成交金額２６６﹒３９

萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為

瑞銀，金額３１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為凱基證

券亞洲，金額１１２﹒５萬元，加權平均成交價１﹒２５元。

現時，恒生指數報１９７０７，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７１５，跌

４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４１６２，跌２９點或０﹒７２％；主板成交６４７﹒０９

億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒２３０ 變動 －３﹒１５％

最高價 １﹒２８０ 最低價 １﹒２３０

成交股數 ２１２﹒８萬股 成交金額 ２６６﹒３９萬

１０天平均 １﹒２９２ 歷史波幅％ ２４﹒６１８

２０天平均 １﹒３２４ 加權平均價 １﹒２５２

５０天平均 １﹒４４４ ＲＳＩ１４ ２９﹒５３９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１７﹒５３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國地利（０１３８７） １﹒２３０ －３﹒１５

亞洲果業（０００７３） ０﹒１０４ 無升跌

南順（香港）（００４１１） ９﹒５００ 無升跌

金源米業（００６７７） ０﹒４６５ －２﹒１１

超大現代（００６８２） ０﹒０４３ 無升跌

中國金控（００８７５） ５﹒６４０ －１﹒５７

中國萬天控股（０１８５４） ０﹒５００ －３﹒８５

中國澱粉（０３８３８） ０﹒２５５ －１﹒９２

大成糖業（０３８８９） ０﹒１１４ －２﹒５６

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（ｅｄ）

