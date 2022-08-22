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06628 創勝集團－Ｂ
即時 按盤價 升3.600 +0.250 (+7.463%)
大手異動

22/08/2022 15:06

《異動股》創勝集團－Ｂ升逾１９％破２０天線惟曾創新低報４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》創勝集團－Ｂ（０６６２８）升１９﹒４％，報４元，升穿
２０天線（３﹒８１５元），最高價４元，最低價３﹒２元，創上市新低；成交８５００股，成
交金額２﹒９萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬元。現時最大淨被動
買入券商為盈透證券香港，金額１萬元，加權平均成交價３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商
為華盛資本証券，金額１６７５元，加權平均成交價３﹒３５元。
　　現時，恒生指數報１９７２４，跌４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６７１９，升
不足１點；恒生科技指數報４１６７，跌２５點或０﹒６％；主板成交６５１﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒０００　變動　　　　＋１９﹒４０％
　　最高價　　　４﹒０００　最低價　　　　　３﹒２００
　　成交股數　　８５００股　成交金額　　　　　２﹒９萬
　　１０天平均　３﹒６８９　歷史波幅％　　３９﹒５２４
　　２０天平均　３﹒８１５　加權平均價　　　３﹒４１１
　　５０天平均　４﹒２０６　ＲＳＩ１４　　５２﹒９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創勝集團－Ｂ（０６６２８）　　　４﹒００　＋１９﹒４０
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２６﹒９５　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　　　　３３﹒０５　　－０﹒１５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒３７　　－３﹒０７
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　７﹒７９　　－３﹒５９
　　藥明生物（０２２６９）　　　　６８﹒４５　　＋０﹒３７
　　康希諾（０６１８５）　　　　　６０﹒３０　　＋０﹒３３
　　康方生物（０９９２６）　　　　２１﹒１５　　－１﹒６３
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１６﹒５０　　＋０﹒２４
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　４７﹒８０　　－３﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:23
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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