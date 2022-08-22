《異動股》創勝集團－Ｂ升逾１９％破２０天線惟曾創新低報４元

《經濟通通訊社２２日專訊》創勝集團－Ｂ（０６６２８）升１９﹒４％，報４元，升穿

２０天線（３﹒８１５元），最高價４元，最低價３﹒２元，創上市新低；成交８５００股，成

交金額２﹒９萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬元。現時最大淨被動

買入券商為盈透證券香港，金額１萬元，加權平均成交價３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商

為華盛資本証券，金額１６７５元，加權平均成交價３﹒３５元。

現時，恒生指數報１９７２４，跌４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６７１９，升

不足１點；恒生科技指數報４１６７，跌２５點或０﹒６％；主板成交６５１﹒７８億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４﹒０００ 變動 ＋１９﹒４０％

最高價 ４﹒０００ 最低價 ３﹒２００

成交股數 ８５００股 成交金額 ２﹒９萬

１０天平均 ３﹒６８９ 歷史波幅％ ３９﹒５２４

２０天平均 ３﹒８１５ 加權平均價 ３﹒４１１

５０天平均 ４﹒２０６ ＲＳＩ１４ ５２﹒９４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線，創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬

元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

創勝集團－Ｂ（０６６２８） ４﹒００ ＋１９﹒４０

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２６﹒９５ 無升跌

信達生物（０１８０１） ３３﹒０５ －０﹒１５

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒３７ －３﹒０７

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ７﹒７９ －３﹒５９

藥明生物（０２２６９） ６８﹒４５ ＋０﹒３７

康希諾（０６１８５） ６０﹒３０ ＋０﹒３３

康方生物（０９９２６） ２１﹒１５ －１﹒６３

開拓藥業（０９９３９） １６﹒５０ ＋０﹒２４

榮昌生物（０９９９５） ４７﹒８０ －３﹒６３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

