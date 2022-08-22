《異動股》創勝集團－Ｂ升逾１９％破２０天線惟曾創新低報４元

《經濟通通訊社２２日專訊》創勝集團－Ｂ（０６６２８）升１９﹒４％，報４元，升穿
２０天線（３﹒８１５元），最高價４元，最低價３﹒２元，創上市新低；成交８５００股，成
交金額２﹒９萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬元。現時最大淨被動
買入券商為盈透證券香港，金額１萬元，加權平均成交價３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商
為華盛資本証券，金額１６７５元，加權平均成交價３﹒３５元。
現時，恒生指數報１９７２４，跌４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６７１９，升
不足１點；恒生科技指數報４１６７，跌２５點或０﹒６％；主板成交６５１﹒７８億元。
上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒０００ 變動 ＋１９﹒４０％
最高價 ４﹒０００ 最低價 ３﹒２００
成交股數 ８５００股 成交金額 ２﹒９萬
１０天平均 ３﹒６８９ 歷史波幅％ ３９﹒５２４
２０天平均 ３﹒８１５ 加權平均價 ３﹒４１１
５０天平均 ４﹒２０６ ＲＳＩ１４ ５２﹒９４７
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股份狀態：升穿２０天線，創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６５萬
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創勝集團－Ｂ（０６６２８） ４﹒００ ＋１９﹒４０
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２６﹒９５ 無升跌
信達生物（０１８０１） ３３﹒０５ －０﹒１５
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒３７ －３﹒０７
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ７﹒７９ －３﹒５９
藥明生物（０２２６９） ６８﹒４５ ＋０﹒３７
康希諾（０６１８５） ６０﹒３０ ＋０﹒３３
康方生物（０９９２６） ２１﹒１５ －１﹒６３
開拓藥業（０９９３９） １６﹒５０ ＋０﹒２４
榮昌生物（０９９９５） ４７﹒８０ －３﹒６３
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（ｅｄ）
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