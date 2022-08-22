《異動股》新奧能源跌逾１５％失守１００天線，報１０２﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１５﹒０８％，報１０２﹒５元，

跌穿１００天線（１１７﹒６元），最低價１０２﹒４元，創１個月新低，最高價１１４元；成

交５７７﹒１８萬股，成交金額６﹒２億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

６４４２﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２１８５﹒８９萬元，加權

平均成交價１０５﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３９２０﹒６１萬

元，加權平均成交價１０６﹒２１５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％。

現時，恒生指數報１９６６３，跌１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６６９７，

跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１５０，跌４１點或０﹒９９％；主板成交

７２２﹒６１億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １０２﹒５００ 變動 －１５﹒０８％

最高價 １１４﹒０００ 最低價 １０２﹒４００

成交股數 ５７７﹒１８萬股 成交金額 ６﹒２億

１０天平均 １２２﹒９８０ 歷史波幅％ ２４﹒５６６

２０天平均 １２５﹒９００ 加權平均價 １０７﹒５００

５０天平均 １２４﹒８９４ ＲＳＩ１４ ２０﹒９０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

６４４２﹒８５萬元；暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新奧能源（０２６８８） １０２﹒５００ －１５﹒０８

昆侖能源（００１３５） ５﹒８５０ ＋１﹒２１

中國燃氣（００３８４） １１﹒２８０ －１﹒７４

北控（００３９２） ２４﹒１００ －１﹒２３

中油燃氣（００６０３） ０﹒３１５ －４﹒５５

中國油氣控股（００７０２） ０﹒１０４ －１﹒８９

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４６０ －２﹒２６

華潤燃氣（０１１９３） ３０﹒０５０ －７﹒４０

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９３０ －１﹒５０

中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ －０﹒７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

