《異動股》新奧能源跌逾１５％失守１００天線，報１０２﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１５﹒０８％，報１０２﹒５元，
跌穿１００天線（１１７﹒６元），最低價１０２﹒４元，創１個月新低，最高價１１４元；成
交５７７﹒１８萬股，成交金額６﹒２億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
６４４２﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２１８５﹒８９萬元，加權
平均成交價１０５﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３９２０﹒６１萬
元，加權平均成交價１０６﹒２１５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％。
現時，恒生指數報１９６６３，跌１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６６９７，
跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１５０，跌４１點或０﹒９９％；主板成交
７２２﹒６１億元。
上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 １０２﹒５００ 變動 －１５﹒０８％
最高價 １１４﹒０００ 最低價 １０２﹒４００
成交股數 ５７７﹒１８萬股 成交金額 ６﹒２億
１０天平均 １２２﹒９８０ 歷史波幅％ ２４﹒５６６
２０天平均 １２５﹒９００ 加權平均價 １０７﹒５００
５０天平均 １２４﹒８９４ ＲＳＩ１４ ２０﹒９０９
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
６４４２﹒８５萬元；暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １０２﹒５００ －１５﹒０８
昆侖能源（００１３５） ５﹒８５０ ＋１﹒２１
中國燃氣（００３８４） １１﹒２８０ －１﹒７４
北控（００３９２） ２４﹒１００ －１﹒２３
中油燃氣（００６０３） ０﹒３１５ －４﹒５５
中國油氣控股（００７０２） ０﹒１０４ －１﹒８９
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４６０ －２﹒２６
華潤燃氣（０１１９３） ３０﹒０５０ －７﹒４０
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９３０ －１﹒５０
中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ －０﹒７５
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（ｅｄ）
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