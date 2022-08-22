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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌103.500 -17.200 (-14.250%)
大手異動

22/08/2022 15:42

《異動股》新奧能源跌逾１５％失守１００天線，報１０２﹒５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１５﹒０８％，報１０２﹒５元，
跌穿１００天線（１１７﹒６元），最低價１０２﹒４元，創１個月新低，最高價１１４元；成
交５７７﹒１８萬股，成交金額６﹒２億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
６４４２﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２１８５﹒８９萬元，加權
平均成交價１０５﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３９２０﹒６１萬
元，加權平均成交價１０６﹒２１５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％。
　　現時，恒生指數報１９６６３，跌１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６６９７，
跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１５０，跌４１點或０﹒９９％；主板成交
７２２﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０２﹒５００　變動　　　　－１５﹒０８％
　　最高價　　　　１１４﹒０００　最低價　　　１０２﹒４００
　　成交股數　　５７７﹒１８萬股　成交金額　　　　　６﹒２億
　　１０天平均　　１２２﹒９８０　歷史波幅％　　２４﹒５６６
　　２０天平均　　１２５﹒９００　加權平均價　１０７﹒５００
　　５０天平均　　１２４﹒８９４　ＲＳＩ１４　　２０﹒９０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
６４４２﹒８５萬元；暫連跌４日，累計跌幅１９﹒１６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１０２﹒５００　－１５﹒０８
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒８５０　　＋１﹒２１
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒２８０　　－１﹒７４
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒１００　　－１﹒２３
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３１５　　－４﹒５５
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒１０４　　－１﹒８９
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒４６０　　－２﹒２６
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３０﹒０５０　　－７﹒４０
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９３０　　－１﹒５０
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒５９０　　－０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:23
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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