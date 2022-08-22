《異動股》銀濤控股（１９４３）升近２５％破頂，報１﹒３７元

《經濟通通訊社２２日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２４﹒５５％，報１﹒３７元，最

高價１﹒３９元，創上市新高，最低價１﹒０８元；成交６７９﹒５萬股，成交金額

８５９﹒６３萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３５３﹒３２萬元。現時最大淨

被動買入券商為摩根大通，金額３２﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒２５９元；現時最大淨被

動賣出券商為盈透證券香港，金額２７萬元，加權平均成交價１﹒２４元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅２９﹒２５％。

現時，恒生指數報１９６７３，跌９９點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７０１，跌

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４１５３，跌３９點或０﹒９３％；主板成交

７３７﹒１３億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３７０ 變動 ＋２４﹒５５％

最高價 １﹒３９０ 最低價 １﹒０８０

成交股數 ６７９﹒５萬股 成交金額 ８５９﹒６３萬

１０天平均 ０﹒９６１ 歷史波幅％ ７４﹒８７７

２０天平均 ０﹒８９０ 加權平均價 １﹒２６５

５０天平均 ０﹒８５５ ＲＳＩ１４ ９２﹒７０３

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３５３﹒３２萬元；暫連升

２日，累計升幅２９﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀濤控股（０１９４３） １﹒３７ ＋２４﹒５５

中國建築興業（００８３０） ２﹒１６ －０﹒４６

高陞集團控股（０１２８３） １﹒４９ ＋０﹒６８

集一控股（０１４９５） ０﹒４８ ＋１﹒０５

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１９ ＋２﹒５９

恆宇集團（０２４４８） ３﹒５４ －３﹒０１

中國卓銀（０８０３９） １﹒９６ ＋１５﹒２９

怡康泰工程集團（０８４４５） １﹒４５ 無升跌

德益控股（０９９００） １﹒１６ －０﹒８５

綠城管理（０９９７９） ６﹒４９ ＋３﹒６７

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（ｅｄ）

