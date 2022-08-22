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01943 銀濤控股
即時 按盤價 升1.400 +0.300 (+27.273%)
大手異動

22/08/2022 15:48

《異動股》銀濤控股（１９４３）升近２５％破頂，報１﹒３７元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２４﹒５５％，報１﹒３７元，最
高價１﹒３９元，創上市新高，最低價１﹒０８元；成交６７９﹒５萬股，成交金額
８５９﹒６３萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３５３﹒３２萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根大通，金額３２﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒２５９元；現時最大淨被
動賣出券商為盈透證券香港，金額２７萬元，加權平均成交價１﹒２４元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅２９﹒２５％。
　　現時，恒生指數報１９６７３，跌９９點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７０１，跌
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４１５３，跌３９點或０﹒９３％；主板成交
７３７﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒３７０　變動　　　　＋２４﹒５５％
　　最高價　　　　　１﹒３９０　最低價　　　　　１﹒０８０
　　成交股數　　６７９﹒５萬股　成交金額　　８５９﹒６３萬
　　１０天平均　　　０﹒９６１　歷史波幅％　　７４﹒８７７
　　２０天平均　　　０﹒８９０　加權平均價　　　１﹒２６５
　　５０天平均　　　０﹒８５５　ＲＳＩ１４　　９２﹒７０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３５３﹒３２萬元；暫連升
２日，累計升幅２９﹒２５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀濤控股（０１９４３）　　　　　１﹒３７　＋２４﹒５５
　　中國建築興業（００８３０）　　　２﹒１６　　－０﹒４６
　　高陞集團控股（０１２８３）　　　１﹒４９　　＋０﹒６８
　　集一控股（０１４９５）　　　　　０﹒４８　　＋１﹒０５
　　盈滙企業控股（０２１９５）　　　１﹒１９　　＋２﹒５９
　　恆宇集團（０２４４８）　　　　　３﹒５４　　－３﹒０１
　　中國卓銀（０８０３９）　　　　　１﹒９６　＋１５﹒２９
　　怡康泰工程集團（０８４４５）　　１﹒４５　　　　無升跌
　　德益控股（０９９００）　　　　　１﹒１６　　－０﹒８５
　　綠城管理（０９９７９）　　　　　６﹒４９　　＋３﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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