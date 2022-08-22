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08189 泰達生物
即時 按盤價 升0.300 +0.086 (+40.187%)
大手異動

22/08/2022 16:00

《異動股》泰達生物漲逾４０％突破１０天線，報０﹒３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》泰達生物（０８１８９）升４０﹒１９％，報０﹒３元，升穿
１０天線（０﹒２２６元），最高價０﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒２１４元；成交
１４６﹒５萬股，成交金額３２﹒３７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入
２６﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒３７萬元，加權平均成交
價０﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１９﹒８萬元，加權平均成交
價０﹒２２元。
　　現時，恒生指數報１９６８９，跌８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７０８，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１５９，跌３２點或０﹒７８％；主板成交
７７４﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３００　變動　　　　＋４０﹒１９％
　　最高價　　　　　０﹒３００　最低價　　　　　０﹒２１４
　　成交股數　　１４６﹒５萬股　成交金額　　　３２﹒３７萬
　　１０天平均　　　０﹒２２６　歷史波幅％　　４９﹒３０８
　　２０天平均　　　０﹒２１６　加權平均價　　　０﹒２２１
　　５０天平均　　　０﹒１８９　ＲＳＩ１４　　８７﹒６１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入２６﹒４８
萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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