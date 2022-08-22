《異動股》泰達生物漲逾４０％突破１０天線，報０﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》泰達生物（０８１８９）升４０﹒１９％，報０﹒３元，升穿
１０天線（０﹒２２６元），最高價０﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒２１４元；成交
１４６﹒５萬股，成交金額３２﹒３７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入
２６﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒３７萬元，加權平均成交
價０﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１９﹒８萬元，加權平均成交
價０﹒２２元。
現時，恒生指數報１９６８９，跌８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７０８，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１５９，跌３２點或０﹒７８％；主板成交
７７４﹒６６億元。
上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３００ 變動 ＋４０﹒１９％
最高價 ０﹒３００ 最低價 ０﹒２１４
成交股數 １４６﹒５萬股 成交金額 ３２﹒３７萬
１０天平均 ０﹒２２６ 歷史波幅％ ４９﹒３０８
２０天平均 ０﹒２１６ 加權平均價 ０﹒２２１
５０天平均 ０﹒１８９ ＲＳＩ１４ ８７﹒６１５
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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入２６﹒４８
萬元
（ｅｄ）
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