《異動股》泰達生物漲逾４０％突破１０天線，報０﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》泰達生物（０８１８９）升４０﹒１９％，報０﹒３元，升穿

１０天線（０﹒２２６元），最高價０﹒３元，創１個月新高，最低價０﹒２１４元；成交

１４６﹒５萬股，成交金額３２﹒３７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入

２６﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒３７萬元，加權平均成交

價０﹒２１５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１９﹒８萬元，加權平均成交

價０﹒２２元。

現時，恒生指數報１９６８９，跌８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７０８，跌

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１５９，跌３２點或０﹒７８％；主板成交

７７４﹒６６億元。

上證綜合指數報３２７７，升１９點或０﹒６１％，成交４２７６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１４７點或１﹒１９％，成交２６７５﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３００ 變動 ＋４０﹒１９％

最高價 ０﹒３００ 最低價 ０﹒２１４

成交股數 １４６﹒５萬股 成交金額 ３２﹒３７萬

１０天平均 ０﹒２２６ 歷史波幅％ ４９﹒３０８

２０天平均 ０﹒２１６ 加權平均價 ０﹒２２１

５０天平均 ０﹒１８９ ＲＳＩ１４ ８７﹒６１５

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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入２６﹒４８

萬元



（ｅｄ）

