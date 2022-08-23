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02858 易鑫集團
即時 按盤價 升1.030 +0.050 (+5.102%)
大手異動

23/08/2022 09:21

《異動股》易鑫（２８５８）高開逾１２％，中期扭虧賺逾億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》易鑫集團（０２８５８）升１２﹒２４％，報１﹒１元，升穿
５０天線（１﹒０３１元），最高價１﹒１元，創１個月新高，最低價１﹒１元；成交
１２７﹒３５萬股，成交金額１４０﹒０８萬元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１４﹒５８％。
　　易鑫集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１﹒２４億人民幣，而上年同期淨虧
損１﹒３５億人民幣；經調整淨利潤按年升３﹒５８倍至３﹒３億人民幣，每股基本盈利２人民
幣分，不派息。期內收入２４﹒５２億人民幣，按年升７３﹒２２％；毛利１３﹒５７億人民幣
，按年升９１﹒９１％。
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６６８９，跌
５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交１６﹒９２億元。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒１００　變動　　　　＋１２﹒２４％
　　最高價　　　　　　１﹒１００　最低價　　　　　１﹒１００
　　成交股數　　１２７﹒３５萬股　成交金額　　１４０﹒０８萬
　　１０天平均　　　　０﹒９９０　歷史波幅％　　４５﹒１８８
　　２０天平均　　　　０﹒９６６　加權平均價　　　１﹒１００
　　５０天平均　　　　１﹒０３１　ＲＳＩ１４　　６４﹒８４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；暫連升２日，累計升幅１４﹒５８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　易鑫集團（０２８５８）　　　１﹒１　＋１２﹒２４
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒０　　＋０﹒４５
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒６　　＋０﹒０７
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒１　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒８　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７９﹒６　　＋０﹒４５
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒７　　－０﹒１６
　　雲音樂（０９８９９）　　　７３﹒０　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒０　　＋０﹒５６
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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