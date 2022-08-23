《異動股》易鑫（２８５８）高開逾１２％，中期扭虧賺逾億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》易鑫集團（０２８５８）升１２﹒２４％，報１﹒１元，升穿

５０天線（１﹒０３１元），最高價１﹒１元，創１個月新高，最低價１﹒１元；成交

１２７﹒３５萬股，成交金額１４０﹒０８萬元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１４﹒５８％。

易鑫集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１﹒２４億人民幣，而上年同期淨虧

損１﹒３５億人民幣；經調整淨利潤按年升３﹒５８倍至３﹒３億人民幣，每股基本盈利２人民

幣分，不派息。期內收入２４﹒５２億人民幣，按年升７３﹒２２％；毛利１３﹒５７億人民幣

，按年升９１﹒９１％。

現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６６８９，跌

５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交１６﹒９２億元。



基本資料

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現價 １﹒１００ 變動 ＋１２﹒２４％

最高價 １﹒１００ 最低價 １﹒１００

成交股數 １２７﹒３５萬股 成交金額 １４０﹒０８萬

１０天平均 ０﹒９９０ 歷史波幅％ ４５﹒１８８

２０天平均 ０﹒９６６ 加權平均價 １﹒１００

５０天平均 １﹒０３１ ＲＳＩ１４ ６４﹒８４２

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；暫連升２日，累計升幅１４﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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易鑫集團（０２８５８） １﹒１ ＋１２﹒２４

騰訊（００７００） ３１２﹒０ ＋０﹒４５

快手（０１０２４） ７４﹒６ ＋０﹒０７

美團（０３６９０） １７１﹒１ 無升跌

京東集團（０９６１８） ２１８﹒８ 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７９﹒６ ＋０﹒４５

百度（０９８８８） １２８﹒７ －０﹒１６

雲音樂（０９８９９） ７３﹒０ 無升跌

阿里（０９９８８） ８９﹒０ ＋０﹒５６

網易（０９９９９） １３５﹒６ 無升跌

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（ｈｃ）

