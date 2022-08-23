《異動股》思捷環球跌近２１％失守１００天線，報１﹒２２元

《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）跌２０﹒７８％，報１﹒２２元，跌

穿１００天線（１﹒３１８元），最低價１﹒２２元，最高價１﹒３６元；成交６７９﹒２５萬

股，成交金額８８２﹒７６萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元

。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額２５﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒３０７

元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１１﹒２２萬元，加權平均成交價１﹒３２元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％。

現時，恒生指數報１９６７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７０８，升

１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４１７５，升２３點或０﹒５５％；主板成交４４﹒７億元

。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交２１３﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２４９８，跌６點或０﹒０６％，成交１３２﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒２２０ 變動 －２０﹒７８％

最高價 １﹒３６０ 最低價 １﹒２２０

成交股數 ６７９﹒２５萬股 成交金額 ８８２﹒７６萬

１０天平均 １﹒４８２ 歷史波幅％ ６６﹒４７５

２０天平均 １﹒３３８ 加權平均價 １﹒３００

５０天平均 １﹒３０７ ＲＳＩ１４ ４１﹒２９１

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元；暫

連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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思捷環球（００３３０） １﹒２２０ －２０﹒７８

新灃集團（０１２２３） １﹒０００ 無升跌

捷隆控股（０１４２５） ０﹒６９０ ＋２﹒９８

申洲國際（０２３１３） ８４﹒９００ －０﹒９９

虎都（０２３９９） ０﹒５４０ 無升跌

江南布衣（０３３０６） ７﹒３１０ －０﹒４１

贏家時尚（０３７０９） １１﹒５００ －０﹒３５

波司登（０３９９８） ４﹒５３０ －０﹒６６

海納星空科技（０８２９７） ０﹒１１２ －４﹒２７

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（ｅｄ）

