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00330 思捷環球
即時 按盤價 跌1.150 -0.390 (-25.325%)
大手異動

23/08/2022 09:33

《異動股》思捷環球跌近２１％失守１００天線，報１﹒２２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）跌２０﹒７８％，報１﹒２２元，跌
穿１００天線（１﹒３１８元），最低價１﹒２２元，最高價１﹒３６元；成交６７９﹒２５萬
股，成交金額８８２﹒７６萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元
。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額２５﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒３０７
元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１１﹒２２萬元，加權平均成交價１﹒３２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％。
　　現時，恒生指數報１９６７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７０８，升
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４１７５，升２３點或０﹒５５％；主板成交４４﹒７億元

　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交２１３﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９８，跌６點或０﹒０６％，成交１３２﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒２２０　變動　　　　－２０﹒７８％
　　最高價　　　　　　１﹒３６０　最低價　　　　　１﹒２２０
　　成交股數　　６７９﹒２５萬股　成交金額　　８８２﹒７６萬
　　１０天平均　　　　１﹒４８２　歷史波幅％　　６６﹒４７５
　　２０天平均　　　　１﹒３３８　加權平均價　　　１﹒３００
　　５０天平均　　　　１﹒３０７　ＲＳＩ１４　　４１﹒２９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思捷環球（００３３０）　　　　１﹒２２０　－２０﹒７８
　　新灃集團（０１２２３）　　　　１﹒０００　　　　無升跌
　　捷隆控股（０１４２５）　　　　０﹒６９０　　＋２﹒９８
　　申洲國際（０２３１３）　　　８４﹒９００　　－０﹒９９
　　虎都（０２３９９）　　　　　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　江南布衣（０３３０６）　　　　７﹒３１０　　－０﹒４１
　　贏家時尚（０３７０９）　　　１１﹒５００　　－０﹒３５
　　波司登（０３９９８）　　　　　４﹒５３０　　－０﹒６６
　　海納星空科技（０８２９７）　　０﹒１１２　　－４﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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