《異動股》思捷環球跌近２１％失守１００天線，報１﹒２２元

《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）跌２０﹒７８％，報１﹒２２元，跌
穿１００天線（１﹒３１８元），最低價１﹒２２元，最高價１﹒３６元；成交６７９﹒２５萬
股，成交金額８８２﹒７６萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元
。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額２５﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒３０７
元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１１﹒２２萬元，加權平均成交價１﹒３２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％。
現時，恒生指數報１９６７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７０８，升
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４１７５，升２３點或０﹒５５％；主板成交４４﹒７億元
。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交２１３﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２４９８，跌６點或０﹒０６％，成交１３２﹒３８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒２２０ 變動 －２０﹒７８％
最高價 １﹒３６０ 最低價 １﹒２２０
成交股數 ６７９﹒２５萬股 成交金額 ８８２﹒７６萬
１０天平均 １﹒４８２ 歷史波幅％ ６６﹒４７５
２０天平均 １﹒３３８ 加權平均價 １﹒３００
５０天平均 １﹒３０７ ＲＳＩ１４ ４１﹒２９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２８３﹒８８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅２２﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
思捷環球（００３３０） １﹒２２０ －２０﹒７８
新灃集團（０１２２３） １﹒０００ 無升跌
捷隆控股（０１４２５） ０﹒６９０ ＋２﹒９８
申洲國際（０２３１３） ８４﹒９００ －０﹒９９
虎都（０２３９９） ０﹒５４０ 無升跌
江南布衣（０３３０６） ７﹒３１０ －０﹒４１
贏家時尚（０３７０９） １１﹒５００ －０﹒３５
波司登（０３９９８） ４﹒５３０ －０﹒６６
海納星空科技（０８２９７） ０﹒１１２ －４﹒２７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動