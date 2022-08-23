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00702 中國油氣控股
即時 按盤價 跌0.077 -0.027 (-25.962%)
大手異動

23/08/2022 09:34

《異動股》中國油氣（７０２）挫逾２０％，遭債券持有人呈請清盤

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國油氣控股（００７０２）跌２０﹒１９％，報０﹒０８３
元，最低價０﹒０８２元，創５２周新低，最高價０﹒１０１元；成交１５４萬股，成交金額
１４﹒４萬元；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元。現時最大淨被動買入
券商為極訊亞太，金額４﹒３萬元，加權平均成交價０﹒０９３元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅２３﹒１５％。
　　中國油氣控股公布，於本月１７日，所發債券持有人作為呈請人向香港高等法院原訟法庭提
交清盤呈請，對該集團進行清盤。
　　集團指，呈請涉有關根據債券指稱未付金額合共約１０２１﹒６７萬元，包括債券尚餘本金
額共９２０萬元及應計利息共約１０１﹒６７萬元，呈請將於１０月２６日舉行聆訊。該集團正
在尋求法律意見，以釐定有關呈請之可能行動，而呈請對業務營運及財務狀況並無重大影響。
　　現時，恒生指數報１９６７０，升１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７０５，升
９點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７４，升２２點或０﹒５４％；主板成交５０﹒５３億
元。
　　上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２７１﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１２，升７點或０﹒０６％，成交１６３﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８３　變動　　　　－２０﹒１９％
　　最高價　　　０﹒１０１　最低價　　　　　０﹒０８２
　　成交股數　　１５４萬股　成交金額　　　　１４﹒４萬
　　１０天平均　０﹒１０５　歷史波幅％　　６５﹒１１５
　　２０天平均　０﹒１１４　加權平均價　　　０﹒０９４
　　５０天平均　０﹒１１５　ＲＳＩ１４　　２４﹒９０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元；暫連跌３
日，累計跌幅２３﹒１５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒０８３　－２０﹒１９
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒８５０　　＋０﹒６９
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１０﹒９６０　　＋１﹒３９
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒１５０　　＋０﹒４２
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒４５０　　－０﹒２９
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３１﹒３００　　＋４﹒５１
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９１０　　－０﹒７６
　　新奧能源（０２６８８）　　　１０３﹒２００　　－０﹒２９
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒５９０　　　　無升跌
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　９﹒１６０　　＋０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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