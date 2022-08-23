《異動股》中國油氣（７０２）挫逾２０％，遭債券持有人呈請清盤

《經濟通通訊社２３日專訊》中國油氣控股（００７０２）跌２０﹒１９％，報０﹒０８３

元，最低價０﹒０８２元，創５２周新低，最高價０﹒１０１元；成交１５４萬股，成交金額

１４﹒４萬元；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元。現時最大淨被動買入

券商為極訊亞太，金額４﹒３萬元，加權平均成交價０﹒０９３元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅２３﹒１５％。

中國油氣控股公布，於本月１７日，所發債券持有人作為呈請人向香港高等法院原訟法庭提

交清盤呈請，對該集團進行清盤。

集團指，呈請涉有關根據債券指稱未付金額合共約１０２１﹒６７萬元，包括債券尚餘本金

額共９２０萬元及應計利息共約１０１﹒６７萬元，呈請將於１０月２６日舉行聆訊。該集團正

在尋求法律意見，以釐定有關呈請之可能行動，而呈請對業務營運及財務狀況並無重大影響。

現時，恒生指數報１９６７０，升１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７０５，升

９點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７４，升２２點或０﹒５４％；主板成交５０﹒５３億

元。

上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２７１﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２５１２，升７點或０﹒０６％，成交１６３﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８３ 變動 －２０﹒１９％

最高價 ０﹒１０１ 最低價 ０﹒０８２

成交股數 １５４萬股 成交金額 １４﹒４萬

１０天平均 ０﹒１０５ 歷史波幅％ ６５﹒１１５

２０天平均 ０﹒１１４ 加權平均價 ０﹒０９４

５０天平均 ０﹒１１５ ＲＳＩ１４ ２４﹒９０２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元；暫連跌３

日，累計跌幅２３﹒１５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國油氣控股（００７０２） ０﹒０８３ －２０﹒１９

昆侖能源（００１３５） ５﹒８５０ ＋０﹒６９

中國燃氣（００３８４） １０﹒９６０ ＋１﹒３９

北控（００３９２） ２４﹒１５０ ＋０﹒４２

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４５０ －０﹒２９

華潤燃氣（０１１９３） ３１﹒３００ ＋４﹒５１

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９１０ －０﹒７６

新奧能源（０２６８８） １０３﹒２００ －０﹒２９

中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ 無升跌

嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１６０ ＋０﹒６６

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（ｈｃ）

