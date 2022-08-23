《異動股》中國油氣（７０２）挫逾２０％，遭債券持有人呈請清盤

《經濟通通訊社２３日專訊》中國油氣控股（００７０２）跌２０﹒１９％，報０﹒０８３
元，最低價０﹒０８２元，創５２周新低，最高價０﹒１０１元；成交１５４萬股，成交金額
１４﹒４萬元；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元。現時最大淨被動買入
券商為極訊亞太，金額４﹒３萬元，加權平均成交價０﹒０９３元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅２３﹒１５％。
中國油氣控股公布，於本月１７日，所發債券持有人作為呈請人向香港高等法院原訟法庭提
交清盤呈請，對該集團進行清盤。
集團指，呈請涉有關根據債券指稱未付金額合共約１０２１﹒６７萬元，包括債券尚餘本金
額共９２０萬元及應計利息共約１０１﹒６７萬元，呈請將於１０月２６日舉行聆訊。該集團正
在尋求法律意見，以釐定有關呈請之可能行動，而呈請對業務營運及財務狀況並無重大影響。
現時，恒生指數報１９６７０，升１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７０５，升
９點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７４，升２２點或０﹒５４％；主板成交５０﹒５３億
元。
上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２７１﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２５１２，升７點或０﹒０６％，成交１６３﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０８３ 變動 －２０﹒１９％
最高價 ０﹒１０１ 最低價 ０﹒０８２
成交股數 １５４萬股 成交金額 １４﹒４萬
１０天平均 ０﹒１０５ 歷史波幅％ ６５﹒１１５
２０天平均 ０﹒１１４ 加權平均價 ０﹒０９４
５０天平均 ０﹒１１５ ＲＳＩ１４ ２４﹒９０２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１４﹒２２萬元；暫連跌３
日，累計跌幅２３﹒１５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國油氣控股（００７０２） ０﹒０８３ －２０﹒１９
昆侖能源（００１３５） ５﹒８５０ ＋０﹒６９
中國燃氣（００３８４） １０﹒９６０ ＋１﹒３９
北控（００３９２） ２４﹒１５０ ＋０﹒４２
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４５０ －０﹒２９
華潤燃氣（０１１９３） ３１﹒３００ ＋４﹒５１
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９１０ －０﹒７６
新奧能源（０２６８８） １０３﹒２００ －０﹒２９
中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ 無升跌
嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１６０ ＋０﹒６６
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（ｈｃ）
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