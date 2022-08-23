《經濟通通訊社２３日專訊》新秀麗（０１９１０）於９：３４ａｍ錄得１手１１１﹒０３
萬股交叉盤，每股造１９﹒６２元，較上日收市價低１﹒４１％，涉資２１７８﹒４１萬元。
新秀麗現價跌１﹒２１％，報１９﹒６６元；成交１６８﹒８９萬股，成交金額
３３１８﹒６萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６﹒７４萬元。（ｒｗ）
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23/08/2022 09:35
《大手成交》新秀麗一手約１１１萬股交叉盤，涉資２１７８萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》新秀麗（０１９１０）於９：３４ａｍ錄得１手１１１﹒０３
萬股交叉盤，每股造１９﹒６２元，較上日收市價低１﹒４１％，涉資２１７８﹒４１萬元。
新秀麗現價跌１﹒２１％，報１９﹒６６元；成交１６８﹒８９萬股，成交金額
３３１８﹒６萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６﹒７４萬元。（ｒｗ）
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03/08/2022 09:06 《大手成交》美團等４家公司上午９：０５市前大手交易
22/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等７家公司上午９：０５市前大手交易
19/07/2022 09:05 《大手成交》攜程等２家公司上午９：０４市前大手交易
07/07/2022 09:05 《大手成交》新秀麗一手約１３９萬股市前交易，涉資２２３２萬元
29/06/2022 14:46 《大手成交》新秀麗一手約８５萬股交叉盤，涉資１３８７萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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