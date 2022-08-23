  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01910 新秀麗
即時 按盤價 跌19.780 -0.120 (-0.603%)
大手異動

23/08/2022 09:35

《大手成交》新秀麗一手約１１１萬股交叉盤，涉資２１７８萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新秀麗（０１９１０）於９：３４ａｍ錄得１手１１１﹒０３
萬股交叉盤，每股造１９﹒６２元，較上日收市價低１﹒４１％，涉資２１７８﹒４１萬元。
　　新秀麗現價跌１﹒２１％，報１９﹒６６元；成交１６８﹒８９萬股，成交金額
３３１８﹒６萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６﹒７４萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰23/08/2022 10:14  《大手成交》新秀麗一手約１６５萬股交叉盤，涉資３２４５萬元

下一篇新聞︰18/08/2022 09:27  《異動股》新秀麗高開近６％，中期虧轉賺５６３０萬美元

其他大手異動
More

03/08/2022 09:06  《大手成交》美團等４家公司上午９：０５市前大手交易

22/07/2022 09:06  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：０５市前大手交易

19/07/2022 09:05  《大手成交》攜程等２家公司上午９：０４市前大手交易

07/07/2022 09:05  《大手成交》新秀麗一手約１３９萬股市前交易，涉資２２３２萬元

29/06/2022 14:46  《大手成交》新秀麗一手約８５萬股交叉盤，涉資１３８７萬元

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金