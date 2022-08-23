《異動股》綠領控股升近９２％突破２５０天線，報０﹒２３元

《經濟通通訊社２３日專訊》綠領控股（０００６１）升９１﹒６７％，報０﹒２３元，升

穿２５０天線（０﹒１３１元），最高價０﹒２５元，創１個月新高，最低價０﹒１３８元；成

交８４７﹒２６萬股，成交金額１７８﹒７１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒１萬元，加權平均成交價

０﹒２１６元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額４﹒０７萬元，加權平均成交價

０﹒２１４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％。

現時，恒生指數報１９６７５，升１８點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７０８，升

１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４１７６，升２４點或０﹒５８％；主板成交６３﹒５７

億元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交３７２﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，跌３點或０﹒０３％，成交２２４﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２３０ 變動 ＋９１﹒６７％

最高價 ０﹒２５０ 最低價 ０﹒１３８

成交股數 ８４７﹒２６萬股 成交金額 １７８﹒７１萬

１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ １４９﹒７４０

２０天平均 ０﹒１２１ 加權平均價 ０﹒２１１

５０天平均 ０﹒１４５ ＲＳＩ１４ ７８﹒８８２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

８２﹒９７萬元；暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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綠領控股（０００６１） ０﹒２３０ ＋９１﹒６７

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒１５０ ＋０﹒９４

神華（０１０８８） ２４﹒０５０ ＋０﹒２１

兗礦能源（０１１７１） ２８﹒９５０ ＋１﹒２２

南南資源（０１２２９） ０﹒５７０ ＋９﹒６２

恒鼎實業（０１３９３） ０﹒４９５ －２﹒９４

易大宗（０１７３３） １﹒７２０ ＋２﹒９９

中煤能源（０１８９８） ６﹒７８０ －０﹒２９

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒３５０ －０﹒７４

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３２﹒０００ ＋２﹒２４

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（ｅｄ）

