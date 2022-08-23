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00061 綠領控股
即時 按盤價 升0.265 +0.145 (+120.833%)
大手異動

23/08/2022 09:36

《異動股》綠領控股升近９２％突破２５０天線，報０﹒２３元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》綠領控股（０００６１）升９１﹒６７％，報０﹒２３元，升
穿２５０天線（０﹒１３１元），最高價０﹒２５元，創１個月新高，最低價０﹒１３８元；成
交８４７﹒２６萬股，成交金額１７８﹒７１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒１萬元，加權平均成交價
０﹒２１６元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額４﹒０７萬元，加權平均成交價
０﹒２１４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％。
　　現時，恒生指數報１９６７５，升１８點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７０８，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４１７６，升２４點或０﹒５８％；主板成交６３﹒５７
億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交３７２﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，跌３點或０﹒０３％，成交２２４﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２３０　變動　　　　＋９１﹒６７％
　　最高價　　　　　　０﹒２５０　最低價　　　　　０﹒１３８
　　成交股數　　８４７﹒２６萬股　成交金額　　１７８﹒７１萬
　　１０天平均　　　　０﹒１２１　歷史波幅％　１４９﹒７４０
　　２０天平均　　　　０﹒１２１　加權平均價　　　０﹒２１１
　　５０天平均　　　　０﹒１４５　ＲＳＩ１４　　７８﹒８８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
８２﹒９７萬元；暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠領控股（０００６１）　　　　　　　　　　　０﹒２３０　＋９１﹒６７
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　２﹒１５０　　＋０﹒９４
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２４﹒０５０　　＋０﹒２１
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２８﹒９５０　　＋１﹒２２
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒５７０　　＋９﹒６２
　　恒鼎實業（０１３９３）　　　　　　　　　　　０﹒４９５　　－２﹒９４
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒７２０　　＋２﹒９９
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒７８０　　－０﹒２９
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒３５０　　－０﹒７４
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　３２﹒０００　　＋２﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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