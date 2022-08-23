《異動股》綠領控股升近９２％突破２５０天線，報０﹒２３元

《經濟通通訊社２３日專訊》綠領控股（０００６１）升９１﹒６７％，報０﹒２３元，升
穿２５０天線（０﹒１３１元），最高價０﹒２５元，創１個月新高，最低價０﹒１３８元；成
交８４７﹒２６萬股，成交金額１７８﹒７１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒１萬元，加權平均成交價
０﹒２１６元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額４﹒０７萬元，加權平均成交價
０﹒２１４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％。
現時，恒生指數報１９６７５，升１８點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７０８，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４１７６，升２４點或０﹒５８％；主板成交６３﹒５７
億元。
上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交３７２﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２５０１，跌３點或０﹒０３％，成交２２４﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３０ 變動 ＋９１﹒６７％
最高價 ０﹒２５０ 最低價 ０﹒１３８
成交股數 ８４７﹒２６萬股 成交金額 １７８﹒７１萬
１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ １４９﹒７４０
２０天平均 ０﹒１２１ 加權平均價 ０﹒２１１
５０天平均 ０﹒１４５ ＲＳＩ１４ ７８﹒８８２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
８２﹒９７萬元；暫連升４日，累計升幅１１２﹒９６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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綠領控股（０００６１） ０﹒２３０ ＋９１﹒６７
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒１５０ ＋０﹒９４
神華（０１０８８） ２４﹒０５０ ＋０﹒２１
兗礦能源（０１１７１） ２８﹒９５０ ＋１﹒２２
南南資源（０１２２９） ０﹒５７０ ＋９﹒６２
恒鼎實業（０１３９３） ０﹒４９５ －２﹒９４
易大宗（０１７３３） １﹒７２０ ＋２﹒９９
中煤能源（０１８９８） ６﹒７８０ －０﹒２９
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒３５０ －０﹒７４
兗煤澳大利亞（０３６６８） ３２﹒０００ ＋２﹒２４
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（ｅｄ）
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