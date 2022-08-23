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00371 北控水務集團
即時 按盤價 跌2.080 -0.200 (-8.772%)
大手異動

23/08/2022 09:39

《中資異動》北控水務挫逾５％失守１０天線，報２﹒１６元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北控水務（００３７１）跌５﹒２６％，報２﹒１６元，跌穿
１０天線（２﹒２６３元），最低價２﹒１６元，創５２周新低，最高價２﹒２２元；成交
３０８﹒２萬股，成交金額６７８﹒０５萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
２１４﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４５﹒１５萬元，加權平均
成交價２﹒１８９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２１﹒５１萬元，加權平均成
交價２﹒２０１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒０９％。
　　現時，恒生指數報１９６１１，跌４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６６８５，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１６１，升９點或０﹒２２％；主板成交８４﹒３６億
元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交５０８﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，跌１０點或０﹒０９％，成交３０４﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒１６０　變動　　　　　－５﹒２６％
　　最高價　　　　　２﹒２２０　最低價　　　　　２﹒１６０
　　成交股數　　３０８﹒２萬股　成交金額　　６７８﹒０５萬
　　１０天平均　　　２﹒２６３　歷史波幅％　　２９﹒２１５
　　２０天平均　　　２﹒２９３　加權平均價　　　２﹒２００
　　５０天平均　　　２﹒３１９　ＲＳＩ１４　　３７﹒５１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
２１４﹒２９萬元；暫連跌２日，累計跌幅８﹒０９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北控水務（００３７１）　　　２﹒１６　－５﹒２６
　　光大環境（００２５７）　　　３﹒９３　－０﹒７６
　　粵海投資（００２７０）　　　７﹒５９　－０﹒７８
　　中國水務（００８５５）　　　７﹒１９　＋０﹒５６
　　東江環保（００８９５）　　　２﹒８６　＋１﹒０６
　　中國天億福（０８１９６）　　１﹒４３　－４﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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