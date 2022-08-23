《中資異動》北控水務挫逾５％失守１０天線，報２﹒１６元

《經濟通通訊社２３日專訊》北控水務（００３７１）跌５﹒２６％，報２﹒１６元，跌穿

１０天線（２﹒２６３元），最低價２﹒１６元，創５２周新低，最高價２﹒２２元；成交

３０８﹒２萬股，成交金額６７８﹒０５萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

２１４﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４５﹒１５萬元，加權平均

成交價２﹒１８９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２１﹒５１萬元，加權平均成

交價２﹒２０１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒０９％。

現時，恒生指數報１９６１１，跌４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６６８５，跌

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１６１，升９點或０﹒２２％；主板成交８４﹒３６億

元。

上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交５０８﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，跌１０點或０﹒０９％，成交３０４﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１６０ 變動 －５﹒２６％

最高價 ２﹒２２０ 最低價 ２﹒１６０

成交股數 ３０８﹒２萬股 成交金額 ６７８﹒０５萬

１０天平均 ２﹒２６３ 歷史波幅％ ２９﹒２１５

２０天平均 ２﹒２９３ 加權平均價 ２﹒２００

５０天平均 ２﹒３１９ ＲＳＩ１４ ３７﹒５１３

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股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

２１４﹒２９萬元；暫連跌２日，累計跌幅８﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北控水務（００３７１） ２﹒１６ －５﹒２６

光大環境（００２５７） ３﹒９３ －０﹒７６

粵海投資（００２７０） ７﹒５９ －０﹒７８

中國水務（００８５５） ７﹒１９ ＋０﹒５６

東江環保（００８９５） ２﹒８６ ＋１﹒０６

中國天億福（０８１９６） １﹒４３ －４﹒０３

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（ｅｄ）

