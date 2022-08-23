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01229 南南資源
即時 按盤價 升0.620 +0.100 (+19.231%)
大手異動

23/08/2022 09:41

《異動股》南南資源（０１２２９）升逾２１％，報０﹒６３元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》南南資源（０１２２９）升２１﹒１５％，報０﹒６３元，最
高價０﹒６４元，創１個月新高，最低價０﹒５３元；成交１２６７﹒２萬股，成交金額
７４３﹒６萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元。現時最大淨被
動買入券商為大眾金融証券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５８元；現時最大淨被動
賣出券商為富途證券國際，金額６５﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５８９元。以現價計，該
股暫連升５日，累計升幅１５６﹒１％。
　　現時，恒生指數報１９６１４，跌４２點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６６８４，跌
１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１６５，升１３點或０﹒３２％；主板成交９４﹒３６
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交５７９﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８３，跌２１點或０﹒１７％，成交３５８﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒６３０　變動　　　　＋２１﹒１５％
　　最高價　　　　　　０﹒６４０　最低價　　　　　０﹒５３０
　　成交股數　　１２６７﹒２萬股　成交金額　　　７４３﹒６萬
　　１０天平均　　　　０﹒３５０　歷史波幅％　２１２﹒４５１
　　２０天平均　　　　０﹒３１１　加權平均價　　　０﹒５８７
　　５０天平均　　　　０﹒３２４　ＲＳＩ１４　　８０﹒５５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元；暫連
升５日，累計升幅１５６﹒１％
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒６３０　　＋２１﹒１５
　　綠領控股（０００６１）　　　　　　　　　　　０﹒２４４　＋１０３﹒３３
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　２﹒１６０　　　＋１﹒４１
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２４﹒２００　　　＋０﹒８３
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２９﹒０５０　　　＋１﹒５７
　　恒鼎實業（０１３９３）　　　　　　　　　　　０﹒４９５　　　－２﹒９４
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒７１０　　　＋２﹒４０
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒７９０　　　－０﹒１５
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒３６０　　　　　無升跌
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　３２﹒０００　　　＋２﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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