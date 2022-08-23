《異動股》南南資源（０１２２９）升逾２１％，報０﹒６３元

《經濟通通訊社２３日專訊》南南資源（０１２２９）升２１﹒１５％，報０﹒６３元，最

高價０﹒６４元，創１個月新高，最低價０﹒５３元；成交１２６７﹒２萬股，成交金額

７４３﹒６萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元。現時最大淨被

動買入券商為大眾金融証券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５８元；現時最大淨被動

賣出券商為富途證券國際，金額６５﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５８９元。以現價計，該

股暫連升５日，累計升幅１５６﹒１％。

現時，恒生指數報１９６１４，跌４２點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６６８４，跌

１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１６５，升１３點或０﹒３２％；主板成交９４﹒３６

億元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交５７９﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４８３，跌２１點或０﹒１７％，成交３５８﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６３０ 變動 ＋２１﹒１５％

最高價 ０﹒６４０ 最低價 ０﹒５３０

成交股數 １２６７﹒２萬股 成交金額 ７４３﹒６萬

１０天平均 ０﹒３５０ 歷史波幅％ ２１２﹒４５１

２０天平均 ０﹒３１１ 加權平均價 ０﹒５８７

５０天平均 ０﹒３２４ ＲＳＩ１４ ８０﹒５５９

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元；暫連

升５日，累計升幅１５６﹒１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南南資源（０１２２９） ０﹒６３０ ＋２１﹒１５

綠領控股（０００６１） ０﹒２４４ ＋１０３﹒３３

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒１６０ ＋１﹒４１

神華（０１０８８） ２４﹒２００ ＋０﹒８３

兗礦能源（０１１７１） ２９﹒０５０ ＋１﹒５７

恒鼎實業（０１３９３） ０﹒４９５ －２﹒９４

易大宗（０１７３３） １﹒７１０ ＋２﹒４０

中煤能源（０１８９８） ６﹒７９０ －０﹒１５

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒３６０ 無升跌

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３２﹒０００ ＋２﹒２４

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（ｅｄ）

