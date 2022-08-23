《異動股》南南資源（０１２２９）升逾２１％，報０﹒６３元

《經濟通通訊社２３日專訊》南南資源（０１２２９）升２１﹒１５％，報０﹒６３元，最
高價０﹒６４元，創１個月新高，最低價０﹒５３元；成交１２６７﹒２萬股，成交金額
７４３﹒６萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元。現時最大淨被
動買入券商為大眾金融証券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５８元；現時最大淨被動
賣出券商為富途證券國際，金額６５﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５８９元。以現價計，該
股暫連升５日，累計升幅１５６﹒１％。
現時，恒生指數報１９６１４，跌４２點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６６８４，跌
１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１６５，升１３點或０﹒３２％；主板成交９４﹒３６
億元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交５７９﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４８３，跌２１點或０﹒１７％，成交３５８﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６３０ 變動 ＋２１﹒１５％
最高價 ０﹒６４０ 最低價 ０﹒５３０
成交股數 １２６７﹒２萬股 成交金額 ７４３﹒６萬
１０天平均 ０﹒３５０ 歷史波幅％ ２１２﹒４５１
２０天平均 ０﹒３１１ 加權平均價 ０﹒５８７
５０天平均 ０﹒３２４ ＲＳＩ１４ ８０﹒５５９
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４４３﹒６８萬元；暫連
升５日，累計升幅１５６﹒１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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南南資源（０１２２９） ０﹒６３０ ＋２１﹒１５
綠領控股（０００６１） ０﹒２４４ ＋１０３﹒３３
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒１６０ ＋１﹒４１
神華（０１０８８） ２４﹒２００ ＋０﹒８３
兗礦能源（０１１７１） ２９﹒０５０ ＋１﹒５７
恒鼎實業（０１３９３） ０﹒４９５ －２﹒９４
易大宗（０１７３３） １﹒７１０ ＋２﹒４０
中煤能源（０１８９８） ６﹒７９０ －０﹒１５
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒３６０ 無升跌
兗煤澳大利亞（０３６６８） ３２﹒０００ ＋２﹒２４
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（ｅｄ）
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