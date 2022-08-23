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01952 雲頂新耀－Ｂ
即時 按盤價 跌11.720 -0.600 (-4.870%)
大手異動

23/08/2022 09:46

《異動股》雲頂新耀－Ｂ（１９５２）跌近３％創新低，報１２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌２﹒６％，報１２元，最低價
１１﹒９４元，創上市新低，最高價１２﹒３８元；成交２２﹒８３萬股，成交金額
２７５﹒４９萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３６﹒１２萬元，加權平均成交價１２﹒０５５元；現
時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ　ＩＴＧ　ＨＫ，金額１４﹒６７萬元，加權平均成交價
１２﹒０５７元。
　　現時，恒生指數報１９５８０，跌７６點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報６６７５，跌
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１５５，升３點或０﹒０９％；主板成交１１９﹒３９億
元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交７５６﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９１，跌１４點或０﹒１１％，成交４６９﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１２﹒０００　變動　　　　　－２﹒６０％
　　最高價　　　　１２﹒３８０　最低價　　　　１１﹒９４０
　　成交股數　　２２﹒８３萬股　成交金額　　２７５﹒４９萬
　　１０天平均　　１４﹒０５２　歷史波幅％　　８８﹒２９９
　　２０天平均　　１５﹒１９４　加權平均價　　１２﹒０６８
　　５０天平均　　１８﹒２３０　ＲＳＩ１４　　２５﹒６１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　１２﹒００　－２﹒６０
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒３５　－１﹒１４
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒１８　＋０﹒４７
　　平安好醫生（０１８３３）　　２１﹒３５　＋１﹒９１
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２６﹒２５　－１﹒１３
　　藥明生物（０２２６９）　　　６５﹒５０　－３﹒４６
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１６﹒５２　＋３﹒２５
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４２﹒４５　＋４﹒３０
　　康希諾（０６１８５）　　　　６０﹒３０　　　無升跌
　　京東健康（０６６１８）　　　５７﹒８０　＋１﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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