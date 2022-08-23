《異動股》雲頂新耀－Ｂ（１９５２）跌近３％創新低，報１２元

《經濟通通訊社２３日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌２﹒６％，報１２元，最低價
１１﹒９４元，創上市新低，最高價１２﹒３８元；成交２２﹒８３萬股，成交金額
２７５﹒４９萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３６﹒１２萬元，加權平均成交價１２﹒０５５元；現
時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額１４﹒６７萬元，加權平均成交價
１２﹒０５７元。
現時，恒生指數報１９５８０，跌７６點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報６６７５，跌
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１５５，升３點或０﹒０９％；主板成交１１９﹒３９億
元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交７５６﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２４９１，跌１４點或０﹒１１％，成交４６９﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒０００ 變動 －２﹒６０％
最高價 １２﹒３８０ 最低價 １１﹒９４０
成交股數 ２２﹒８３萬股 成交金額 ２７５﹒４９萬
１０天平均 １４﹒０５２ 歷史波幅％ ８８﹒２９９
２０天平均 １５﹒１９４ 加權平均價 １２﹒０６８
５０天平均 １８﹒２３０ ＲＳＩ１４ ２５﹒６１５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １２﹒００ －２﹒６０
阿里健康（００２４１） ４﹒３５ －１﹒１４
國藥（０１０９９） １７﹒１８ ＋０﹒４７
平安好醫生（０１８３３） ２１﹒３５ ＋１﹒９１
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒２５ －１﹒１３
藥明生物（０２２６９） ６５﹒５０ －３﹒４６
翰森製藥（０３６９２） １６﹒５２ ＋３﹒２５
海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒４５ ＋４﹒３０
康希諾（０６１８５） ６０﹒３０ 無升跌
京東健康（０６６１８） ５７﹒８０ ＋１﹒５８
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（ｅｄ）
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