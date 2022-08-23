《異動股》雲頂新耀－Ｂ（１９５２）跌近３％創新低，報１２元

《經濟通通訊社２３日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌２﹒６％，報１２元，最低價

１１﹒９４元，創上市新低，最高價１２﹒３８元；成交２２﹒８３萬股，成交金額

２７５﹒４９萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３６﹒１２萬元，加權平均成交價１２﹒０５５元；現

時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額１４﹒６７萬元，加權平均成交價

１２﹒０５７元。

現時，恒生指數報１９５８０，跌７６點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報６６７５，跌

２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１５５，升３點或０﹒０９％；主板成交１１９﹒３９億

元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交７５６﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２４９１，跌１４點或０﹒１１％，成交４６９﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒０００ 變動 －２﹒６０％

最高價 １２﹒３８０ 最低價 １１﹒９４０

成交股數 ２２﹒８３萬股 成交金額 ２７５﹒４９萬

１０天平均 １４﹒０５２ 歷史波幅％ ８８﹒２９９

２０天平均 １５﹒１９４ 加權平均價 １２﹒０６８

５０天平均 １８﹒２３０ ＲＳＩ１４ ２５﹒６１５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１４９﹒０７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １２﹒００ －２﹒６０

阿里健康（００２４１） ４﹒３５ －１﹒１４

國藥（０１０９９） １７﹒１８ ＋０﹒４７

平安好醫生（０１８３３） ２１﹒３５ ＋１﹒９１

復星醫藥（０２１９６） ２６﹒２５ －１﹒１３

藥明生物（０２２６９） ６５﹒５０ －３﹒４６

翰森製藥（０３６９２） １６﹒５２ ＋３﹒２５

海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒４５ ＋４﹒３０

康希諾（０６１８５） ６０﹒３０ 無升跌

京東健康（０６６１８） ５７﹒８０ ＋１﹒５８

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（ｅｄ）

