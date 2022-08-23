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02126 藥明巨諾－Ｂ
即時 按盤價 升6.170 +0.020 (+0.325%)
大手異動

23/08/2022 09:48

《異動股》藥明巨諾（２１２６）跌逾１％創新低，報６﹒０７元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》藥明巨諾（０２１２６）跌１﹒３％，報６﹒０７元，最低價
６﹒０１元，創上市新低，最高價６﹒１７元；成交１５﹒２５萬股，成交金額９２﹒５萬元；
主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４﹒７６萬元，加權平均成交價６﹒１３５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
士丹利，金額３６５４元，加權平均成交價６﹒０９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
５﹒０１％。
　　現時，恒生指數報１９６０９，跌４７點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６６８５，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４１６４，升１２點或０﹒３％；主板成交１２８﹒１５億
元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交８１５﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，升５點或０﹒０４％，成交５０６﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒０７０　變動　　　　－１﹒３０％
　　最高價　　　　　６﹒１７０　最低價　　　　６﹒０１０
　　成交股數　　１５﹒２５萬股　成交金額　　　９２﹒５萬
　　１０天平均　　　６﹒４７３　歷史波幅％　４９﹒６１９
　　２０天平均　　　６﹒５８０　加權平均價　　６﹒０６５
　　５０天平均　　　７﹒４３７　ＲＳＩ１４　３２﹒１２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元；暫連跌３日
，累計跌幅５﹒０１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明巨諾（０２１２６）　　　６﹒０７　－１﹒３０
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒３６　－０﹒９１
　　國藥（０１０９９）　　　　１７﹒１８　＋０﹒４７
　　平安好醫生（０１８３３）　２１﹒２５　＋１﹒４３
　　復星醫藥（０２１９６）　　２６﹒２０　－１﹒３２
　　藥明生物（０２２６９）　　６５﹒７０　－３﹒１７
　　翰森製藥（０３６９２）　　１６﹒５０　＋３﹒１２
　　海吉亞醫療（０６０７８）　４２﹒５０　＋４﹒４２
　　康希諾（０６１８５）　　　６０﹒００　－０﹒５０
　　京東健康（０６６１８）　　５７﹒８５　＋１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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