《異動股》藥明巨諾（２１２６）跌逾１％創新低，報６﹒０７元

《經濟通通訊社２３日專訊》藥明巨諾（０２１２６）跌１﹒３％，報６﹒０７元，最低價
６﹒０１元，創上市新低，最高價６﹒１７元；成交１５﹒２５萬股，成交金額９２﹒５萬元；
主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４﹒７６萬元，加權平均成交價６﹒１３５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
士丹利，金額３６５４元，加權平均成交價６﹒０９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
５﹒０１％。
現時，恒生指數報１９６０９，跌４７點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６６８５，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４１６４，升１２點或０﹒３％；主板成交１２８﹒１５億
元。
上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交８１５﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１１，升５點或０﹒０４％，成交５０６﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒０７０ 變動 －１﹒３０％
最高價 ６﹒１７０ 最低價 ６﹒０１０
成交股數 １５﹒２５萬股 成交金額 ９２﹒５萬
１０天平均 ６﹒４７３ 歷史波幅％ ４９﹒６１９
２０天平均 ６﹒５８０ 加權平均價 ６﹒０６５
５０天平均 ７﹒４３７ ＲＳＩ１４ ３２﹒１２４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元；暫連跌３日
，累計跌幅５﹒０１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明巨諾（０２１２６） ６﹒０７ －１﹒３０
阿里健康（００２４１） ４﹒３６ －０﹒９１
國藥（０１０９９） １７﹒１８ ＋０﹒４７
平安好醫生（０１８３３） ２１﹒２５ ＋１﹒４３
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒２０ －１﹒３２
藥明生物（０２２６９） ６５﹒７０ －３﹒１７
翰森製藥（０３６９２） １６﹒５０ ＋３﹒１２
海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒５０ ＋４﹒４２
康希諾（０６１８５） ６０﹒００ －０﹒５０
京東健康（０６６１８） ５７﹒８５ ＋１﹒６７
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（ｅｄ）
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