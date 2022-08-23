《異動股》藥明巨諾（２１２６）跌逾１％創新低，報６﹒０７元

《經濟通通訊社２３日專訊》藥明巨諾（０２１２６）跌１﹒３％，報６﹒０７元，最低價

６﹒０１元，創上市新低，最高價６﹒１７元；成交１５﹒２５萬股，成交金額９２﹒５萬元；

主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈

市場服務，金額４﹒７６萬元，加權平均成交價６﹒１３５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根

士丹利，金額３６５４元，加權平均成交價６﹒０９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

５﹒０１％。

現時，恒生指數報１９６０９，跌４７點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６６８５，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４１６４，升１２點或０﹒３％；主板成交１２８﹒１５億

元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交８１５﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１１，升５點或０﹒０４％，成交５０６﹒６４億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒０７０ 變動 －１﹒３０％

最高價 ６﹒１７０ 最低價 ６﹒０１０

成交股數 １５﹒２５萬股 成交金額 ９２﹒５萬

１０天平均 ６﹒４７３ 歷史波幅％ ４９﹒６１９

２０天平均 ６﹒５８０ 加權平均價 ６﹒０６５

５０天平均 ７﹒４３７ ＲＳＩ１４ ３２﹒１２４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７４﹒７５萬元；暫連跌３日

，累計跌幅５﹒０１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明巨諾（０２１２６） ６﹒０７ －１﹒３０

阿里健康（００２４１） ４﹒３６ －０﹒９１

國藥（０１０９９） １７﹒１８ ＋０﹒４７

平安好醫生（０１８３３） ２１﹒２５ ＋１﹒４３

復星醫藥（０２１９６） ２６﹒２０ －１﹒３２

藥明生物（０２２６９） ６５﹒７０ －３﹒１７

翰森製藥（０３６９２） １６﹒５０ ＋３﹒１２

海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒５０ ＋４﹒４２

康希諾（０６１８５） ６０﹒００ －０﹒５０

京東健康（０６６１８） ５７﹒８５ ＋１﹒６７

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（ｅｄ）

