《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾１％破頂，報３６﹒９元

《經濟通通訊社２３日專訊》上海復旦（０１３８５）升１﹒３７％，報３６﹒９元，最高
價３７元，創上市新高，最低價３６元；成交３５﹒２６萬股，成交金額１２９０﹒１４萬元；
主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入４０９﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為大和
資本市場香港，金額１４３﹒５６萬元，加權平均成交價３６﹒３４５元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額１７８﹒０６萬元，加權平均成交價３６﹒６６５元。以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅３﹒５１％。
現時，恒生指數報１９５９９，跌５７點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６６７９，跌
１５點或０﹒２４％；恒生科技指數報４１５９，升７點或０﹒１７％；主板成交１３２﹒１４
億元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交８４４﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０４，跌１點或０﹒０１％，成交５２８﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒９００ 變動 ＋１﹒３７％
最高價 ３７﹒０００ 最低價 ３６﹒０００
成交股數 ３５﹒２６萬股 成交金額 １２９０﹒１４萬
１０天平均 ３４﹒６７５ 歷史波幅％ ５２﹒７２７
２０天平均 ３２﹒９１５ 加權平均價 ３６﹒５９０
５０天平均 ３０﹒３３０ ＲＳＩ１４ ７０﹒４０１
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入４０９﹒２９萬元；暫連升
２日，累計升幅３﹒５１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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上海復旦（０１３８５） ３６﹒９０ ＋１﹒３７
中電華大科技（０００８５） ０﹒７５ 無升跌
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６１﹒７５ －１﹒１２
中芯（００９８１） １５﹒７６ ＋０﹒２５
華虹（０１３４７） ２４﹒１０ ＋０﹒８４
晶門（０２８７８） ０﹒６２ ＋５﹒０８
宏光半導體（０６９０８） ４﹒１９ －０﹒２４
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（ｅｄ）
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