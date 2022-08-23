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01385 上海復旦
即時 按盤價 升38.500 +2.100 (+5.769%)
大手異動

23/08/2022 09:49

《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾１％破頂，報３６﹒９元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上海復旦（０１３８５）升１﹒３７％，報３６﹒９元，最高
價３７元，創上市新高，最低價３６元；成交３５﹒２６萬股，成交金額１２９０﹒１４萬元；
主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入４０９﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為大和
資本市場香港，金額１４３﹒５６萬元，加權平均成交價３６﹒３４５元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額１７８﹒０６萬元，加權平均成交價３６﹒６６５元。以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅３﹒５１％。
　　現時，恒生指數報１９５９９，跌５７點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６６７９，跌
１５點或０﹒２４％；恒生科技指數報４１５９，升７點或０﹒１７％；主板成交１３２﹒１４
億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交８４４﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０４，跌１點或０﹒０１％，成交５２８﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３６﹒９００　變動　　　　　　＋１﹒３７％
　　最高價　　　　３７﹒０００　最低價　　　　　３６﹒０００
　　成交股數　　３５﹒２６萬股　成交金額　　１２９０﹒１４萬
　　１０天平均　　３４﹒６７５　歷史波幅％　　　５２﹒７２７
　　２０天平均　　３２﹒９１５　加權平均價　　　３６﹒５９０
　　５０天平均　　３０﹒３３０　ＲＳＩ１４　　　７０﹒４０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入４０９﹒２９萬元；暫連升
２日，累計升幅３﹒５１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海復旦（０１３８５）　　　３６﹒９０　＋１﹒３７
　　中電華大科技（０００８５）　　０﹒７５　　　無升跌
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　６１﹒７５　－１﹒１２
　　中芯（００９８１）　　　　　１５﹒７６　＋０﹒２５
　　華虹（０１３４７）　　　　　２４﹒１０　＋０﹒８４
　　晶門（０２８７８）　　　　　　０﹒６２　＋５﹒０８
　　宏光半導體（０６９０８）　　　４﹒１９　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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