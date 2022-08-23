《異動股》吉利汽車跌近３％失守５０天線，報１６﹒７６元

《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒７８％，報１６﹒７６元，跌

穿５０天線（１６﹒７７６元），最低價１６﹒７２元，最高價１７﹒２６元；成交９０９﹒６

萬股，成交金額１﹒５４億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４００１﹒０３萬元

。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２６６﹒９３萬元，加權平均成交價

１７﹒０５２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６９２﹒８２萬元，加權平均成交

價１７﹒０３３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒７９％。

現時，恒生指數報１９５６５，跌９１點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６６７１，跌

２３點或０﹒３６％；恒生科技指數報４１５５，升３點或０﹒０８％；主板成交１６９﹒４３

億元。

上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２８％，成交１１０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４７８，跌２７點或０﹒２２％，成交６８５﹒９８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １６﹒７６０ 變動 －２﹒７８％

最高價 １７﹒２６０ 最低價 １６﹒７２０

成交股數 ９０９﹒６萬股 成交金額 １﹒５４億

１０天平均 １７﹒２１０ 歷史波幅％ ５５﹒７６７

２０天平均 １７﹒０９７ 加權平均價 １６﹒９７８

５０天平均 １６﹒７７６ ＲＳＩ１４ ４７﹒６５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４００１﹒０３萬元；暫

連跌２日，累計跌幅３﹒７９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） １６﹒７６ －２﹒７８

力勁科技（００５５８） １２﹒６８ －１﹒８６

中升控股（００８８１） ４０﹒５０ －０﹒４９

比亞迪（０１２１１） ２７５﹒２０ －１﹒０１

美東汽車（０１２６８） １５﹒７４ －５﹒０７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒６０ ＋０﹒９０

理想汽車（０２０１５） １２０﹒３０ ＋１﹒２６

廣汽集團（０２２３８） ６﹒８５ －１﹒１５

長汽（０２３３３） １１﹒７４ －３﹒６１

小鵬汽車（０９８６８） ８３﹒０５ －２﹒０６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

