《異動股》吉利汽車跌近３％失守５０天線，報１６﹒７６元

《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒７８％，報１６﹒７６元，跌
穿５０天線（１６﹒７７６元），最低價１６﹒７２元，最高價１７﹒２６元；成交９０９﹒６
萬股，成交金額１﹒５４億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４００１﹒０３萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２６６﹒９３萬元，加權平均成交價
１７﹒０５２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６９２﹒８２萬元，加權平均成交
價１７﹒０３３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒７９％。
現時，恒生指數報１９５６５，跌９１點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６６７１，跌
２３點或０﹒３６％；恒生科技指數報４１５５，升３點或０﹒０８％；主板成交１６９﹒４３
億元。
上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２８％，成交１１０６億元人民幣。
深證成份指數報１２４７８，跌２７點或０﹒２２％，成交６８５﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒７６０ 變動 －２﹒７８％
最高價 １７﹒２６０ 最低價 １６﹒７２０
成交股數 ９０９﹒６萬股 成交金額 １﹒５４億
１０天平均 １７﹒２１０ 歷史波幅％ ５５﹒７６７
２０天平均 １７﹒０９７ 加權平均價 １６﹒９７８
５０天平均 １６﹒７７６ ＲＳＩ１４ ４７﹒６５３
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４００１﹒０３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅３﹒７９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １６﹒７６ －２﹒７８
力勁科技（００５５８） １２﹒６８ －１﹒８６
中升控股（００８８１） ４０﹒５０ －０﹒４９
比亞迪（０１２１１） ２７５﹒２０ －１﹒０１
美東汽車（０１２６８） １５﹒７４ －５﹒０７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒６０ ＋０﹒９０
理想汽車（０２０１５） １２０﹒３０ ＋１﹒２６
廣汽集團（０２２３８） ６﹒８５ －１﹒１５
長汽（０２３３３） １１﹒７４ －３﹒６１
小鵬汽車（０９８６８） ８３﹒０５ －２﹒０６
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（ｅｄ）
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