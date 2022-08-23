《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌逾５％，報２５﹒２元

《經濟通通訊社２３日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒０８％，報２５﹒２元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１％，最低價２５﹒２元，創１個月新低，最高價２５﹒９元；成交
５０﹒５７萬股，成交金額１２９７﹒６７萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１０６﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０３﹒５７萬元，加權平
均成交價２５﹒５６４元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ
ＨＫ，金額９４﹒７２萬元，加權平均成交價２５﹒６１１元。以現價計，該股暫連跌４日，累
計跌幅１０﹒１６％。
現時，恒生指數報１９５３８，跌１１８點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６６５９，跌
３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４１，跌１０點或０﹒２４％；主板成交
１８４﹒７９億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１２０６﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７２，跌３３點或０﹒２７％，成交７４９﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒２００ 變動 －５﹒０８％
最高價 ２５﹒９００ 最低價 ２５﹒２００
成交股數 ５０﹒５７萬股 成交金額 １２９７﹒６７萬
１０天平均 ２７﹒４３０ 歷史波幅％ ５２﹒８４６
２０天平均 ２７﹒４９２ 加權平均價 ２５﹒６６３
５０天平均 ２９﹒０３７ ＲＳＩ１４ ３６﹒９０３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１０６﹒１２萬元；暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒１６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬國數據（０９６９８） ２５﹒２０ －５﹒０８
騰訊（００７００） ３１２﹒００ ＋０﹒４５
快手（０１０２４） ７５﹒４０ ＋１﹒１４
小米（０１８１０） １１﹒１４ －１﹒２４
美團（０３６９０） １７０﹒６０ －０﹒２９
京東集團（０９６１８） ２２０﹒２０ ＋０﹒６４
小鵬汽車（０９８６８） ８２﹒７０ －２﹒４８
百度（０９８８８） １３１﹒００ ＋１﹒６３
阿里（０９９８８） ８８﹒５０ 無升跌
網易（０９９９９） １３５﹒６０ 無升跌
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（ｅｄ）
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