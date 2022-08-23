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09698 萬國數據－ＳＷ
即時 按盤價 跌25.750 -0.800 (-3.013%)
大手異動

23/08/2022 10:02

《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌逾５％，報２５﹒２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒０８％，報２５﹒２元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１％，最低價２５﹒２元，創１個月新低，最高價２５﹒９元；成交
５０﹒５７萬股，成交金額１２９７﹒６７萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１０６﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０３﹒５７萬元，加權平
均成交價２５﹒５６４元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　
ＨＫ，金額９４﹒７２萬元，加權平均成交價２５﹒６１１元。以現價計，該股暫連跌４日，累
計跌幅１０﹒１６％。
　　現時，恒生指數報１９５３８，跌１１８點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６６５９，跌
３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４１，跌１０點或０﹒２４％；主板成交
１８４﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１２０６﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７２，跌３３點或０﹒２７％，成交７４９﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２５﹒２００　變動　　　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　　２５﹒９００　最低價　　　　　２５﹒２００
　　成交股數　　５０﹒５７萬股　成交金額　　１２９７﹒６７萬
　　１０天平均　　２７﹒４３０　歷史波幅％　　　５２﹒８４６
　　２０天平均　　２７﹒４９２　加權平均價　　　２５﹒６６３
　　５０天平均　　２９﹒０３７　ＲＳＩ１４　　　３６﹒９０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１０６﹒１２萬元；暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒１６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬國數據（０９６９８）　　２５﹒２０　－５﹒０８
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒００　＋０﹒４５
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒４０　＋１﹒１４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒１４　－１﹒２４
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒６０　－０﹒２９
　　京東集團（０９６１８）　２２０﹒２０　＋０﹒６４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８２﹒７０　－２﹒４８
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒００　＋１﹒６３
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５０　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒６０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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01/08/2022 10:40  《大手成交》萬國數據一手１００萬股交叉盤，涉資２７０５萬元

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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