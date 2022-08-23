《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌逾５％，報２５﹒２元

《經濟通通訊社２３日專訊》萬國數據（０９６９８）跌５﹒０８％，報２５﹒２元，較

ＡＤＲ收市低１﹒１％，最低價２５﹒２元，創１個月新低，最高價２５﹒９元；成交

５０﹒５７萬股，成交金額１２９７﹒６７萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

１０６﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０３﹒５７萬元，加權平

均成交價２５﹒５６４元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ

ＨＫ，金額９４﹒７２萬元，加權平均成交價２５﹒６１１元。以現價計，該股暫連跌４日，累

計跌幅１０﹒１６％。

現時，恒生指數報１９５３８，跌１１８點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６６５９，跌

３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４１，跌１０點或０﹒２４％；主板成交

１８４﹒７９億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１２０６﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４７２，跌３３點或０﹒２７％，成交７４９﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒２００ 變動 －５﹒０８％

最高價 ２５﹒９００ 最低價 ２５﹒２００

成交股數 ５０﹒５７萬股 成交金額 １２９７﹒６７萬

１０天平均 ２７﹒４３０ 歷史波幅％ ５２﹒８４６

２０天平均 ２７﹒４９２ 加權平均價 ２５﹒６６３

５０天平均 ２９﹒０３７ ＲＳＩ１４ ３６﹒９０３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１０６﹒１２萬元；暫連

跌４日，累計跌幅１０﹒１６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬國數據（０９６９８） ２５﹒２０ －５﹒０８

騰訊（００７００） ３１２﹒００ ＋０﹒４５

快手（０１０２４） ７５﹒４０ ＋１﹒１４

小米（０１８１０） １１﹒１４ －１﹒２４

美團（０３６９０） １７０﹒６０ －０﹒２９

京東集團（０９６１８） ２２０﹒２０ ＋０﹒６４

小鵬汽車（０９８６８） ８２﹒７０ －２﹒４８

百度（０９８８８） １３１﹒００ ＋１﹒６３

阿里（０９９８８） ８８﹒５０ 無升跌

網易（０９９９９） １３５﹒６０ 無升跌

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（ｅｄ）

