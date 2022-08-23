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00340 潼關黃金
即時 按盤價 升0.450 +0.030 (+7.143%)
大手異動

23/08/2022 10:04

《異動股》潼關黃金漲逾３８％突破５０天線，報０﹒５８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》潼關黃金（００３４０）升３８﹒１％，報０﹒５８元，升穿
５０天線（０﹒５３２元），最高價０﹒５９元，最低價０﹒４４元；成交８０﹒２萬股，成交
金額３９﹒４８萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入３４﹒５萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根大通，金額７８７０元，加權平均成交價０﹒５６２元；現時最大淨被動賣出券
商為國泰君安證券，金額１２﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒４７元。以現價計，該股暫連升
３日，累計升幅７８﹒４６％。
　　現時，恒生指數報１９５４３，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６６１，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４１４３，跌８點或０﹒２１％；主板成交１９１﹒２１
億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１２５５﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６５，跌４０點或０﹒３２％，成交７８３﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒５８０　變動　　　　＋３８﹒１０％
　　最高價　　　　０﹒５９０　最低價　　　　　０﹒４４０
　　成交股數　　８０﹒２萬股　成交金額　　　３９﹒４８萬
　　１０天平均　　０﹒４１６　歷史波幅％　１０６﹒０３２
　　２０天平均　　０﹒４５５　加權平均價　　　０﹒４９２
　　５０天平均　　０﹒５３２　ＲＳＩ１４　　６２﹒１８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入３４﹒５萬元；暫連升３日
，累計升幅７８﹒４６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潼關黃金（００３４０）　　　　０﹒５８　＋３８﹒１０
　　復興亞洲（００２７４）　　　　０﹒２９　　＋１﹒７５
　　中國白銀集團（００８１５）　　０﹒３７　　－２﹒６３
　　山東黃金（０１７８７）　　　１３﹒１８　　＋０﹒１５
　　招金礦業（０１８１８）　　　　６﹒９４　　－４﹒０１
　　中國黃金國際（０２０９９）　２２﹒００　　－０﹒６８
　　紫金（０２８９９）　　　　　　９﹒１１　　－１﹒６２
　　大唐潼金（０８２９９）　　　　０﹒２８　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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