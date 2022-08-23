《異動股》潼關黃金漲逾３８％突破５０天線，報０﹒５８元

《經濟通通訊社２３日專訊》潼關黃金（００３４０）升３８﹒１％，報０﹒５８元，升穿
５０天線（０﹒５３２元），最高價０﹒５９元，最低價０﹒４４元；成交８０﹒２萬股，成交
金額３９﹒４８萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入３４﹒５萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根大通，金額７８７０元，加權平均成交價０﹒５６２元；現時最大淨被動賣出券
商為國泰君安證券，金額１２﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒４７元。以現價計，該股暫連升
３日，累計升幅７８﹒４６％。
現時，恒生指數報１９５４３，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６６１，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４１４３，跌８點或０﹒２１％；主板成交１９１﹒２１
億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１２５５﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２４６５，跌４０點或０﹒３２％，成交７８３﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５８０ 變動 ＋３８﹒１０％
最高價 ０﹒５９０ 最低價 ０﹒４４０
成交股數 ８０﹒２萬股 成交金額 ３９﹒４８萬
１０天平均 ０﹒４１６ 歷史波幅％ １０６﹒０３２
２０天平均 ０﹒４５５ 加權平均價 ０﹒４９２
５０天平均 ０﹒５３２ ＲＳＩ１４ ６２﹒１８８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入３４﹒５萬元；暫連升３日
，累計升幅７８﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潼關黃金（００３４０） ０﹒５８ ＋３８﹒１０
復興亞洲（００２７４） ０﹒２９ ＋１﹒７５
中國白銀集團（００８１５） ０﹒３７ －２﹒６３
山東黃金（０１７８７） １３﹒１８ ＋０﹒１５
招金礦業（０１８１８） ６﹒９４ －４﹒０１
中國黃金國際（０２０９９） ２２﹒００ －０﹒６８
紫金（０２８９９） ９﹒１１ －１﹒６２
大唐潼金（０８２９９） ０﹒２８ 無升跌
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（ｅｄ）
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