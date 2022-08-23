《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％，報５﹒９４元

《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒８１％，報５﹒９４元，最低價
５﹒９２元，最高價６﹒４２元；成交３７０﹒４萬股，成交金額２２６１﹒７７萬元；主動買
沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額９９﹒１７萬元，加權平均成交價６﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證
券，金額１９５﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒０４５元。
現時，恒生指數報１９５５５，跌１０１點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６４，
跌３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４１４７，跌５點或０﹒１２％；主板成交
２０３﹒０８億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２４％，成交１３４５﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２４６５，跌３９點或０﹒３２％，成交８３０﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒９４０ 變動 －４﹒８１％
最高價 ６﹒４２０ 最低價 ５﹒９２０
成交股數 ３７０﹒４萬股 成交金額 ２２６１﹒７７萬
１０天平均 ６﹒２００ 歷史波幅％ ５９﹒５８０
２０天平均 ６﹒５９７ 加權平均價 ６﹒１０６
５０天平均 ８﹒８８４ ＲＳＩ１４ ３０﹒５０５
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股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ５﹒９４ －４﹒８１
騰訊（００７００） ３１１﹒６０ ＋０﹒３２
快手（０１０２４） ７５﹒７５ ＋１﹒６１
小米（０１８１０） １１﹒１６ －１﹒０６
美團（０３６９０） １７０﹒４０ －０﹒４１
京東集團（０９６１８） ２２１﹒００ ＋１﹒０１
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８３﹒９０ ＋２﹒８５
百度（０９８８８） １３１﹒２０ ＋１﹒７８
阿里（０９９８８） ８８﹒６５ ＋０﹒１７
網易（０９９９９） １３５﹒６０ 無升跌
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（ｅｄ）
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