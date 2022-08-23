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00909 明源雲
即時 按盤價 跌5.960 -0.280 (-4.487%)
大手異動

23/08/2022 10:08

《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％，報５﹒９４元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒８１％，報５﹒９４元，最低價
５﹒９２元，最高價６﹒４２元；成交３７０﹒４萬股，成交金額２２６１﹒７７萬元；主動買
沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額９９﹒１７萬元，加權平均成交價６﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證
券，金額１９５﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒０４５元。
　　現時，恒生指數報１９５５５，跌１０１點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６４，
跌３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４１４７，跌５點或０﹒１２％；主板成交
２０３﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２４％，成交１３４５﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６５，跌３９點或０﹒３２％，成交８３０﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒９４０　變動　　　　　　－４﹒８１％
　　最高價　　　　　６﹒４２０　最低價　　　　　　５﹒９２０
　　成交股數　　３７０﹒４萬股　成交金額　　２２６１﹒７７萬
　　１０天平均　　　６﹒２００　歷史波幅％　　　５９﹒５８０
　　２０天平均　　　６﹒５９７　加權平均價　　　　６﹒１０６
　　５０天平均　　　８﹒８８４　ＲＳＩ１４　　　３０﹒５０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　５﹒９４　－４﹒８１
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒６０　＋０﹒３２
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒７５　＋１﹒６１
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒１６　－１﹒０６
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒４０　－０﹒４１
　　京東集團（０９６１８）　２２１﹒００　＋１﹒０１
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８３﹒９０　＋２﹒８５
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒２０　＋１﹒７８
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒６５　＋０﹒１７
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒６０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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