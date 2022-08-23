《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％，報５﹒９４元

《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒８１％，報５﹒９４元，最低價

５﹒９２元，最高價６﹒４２元；成交３７０﹒４萬股，成交金額２２６１﹒７７萬元；主動買

沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息

，金額９９﹒１７萬元，加權平均成交價６﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證

券，金額１９５﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒０４５元。

現時，恒生指數報１９５５５，跌１０１點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６４，

跌３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４１４７，跌５點或０﹒１２％；主板成交

２０３﹒０８億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２４％，成交１３４５﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２４６５，跌３９點或０﹒３２％，成交８３０﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒９４０ 變動 －４﹒８１％

最高價 ６﹒４２０ 最低價 ５﹒９２０

成交股數 ３７０﹒４萬股 成交金額 ２２６１﹒７７萬

１０天平均 ６﹒２００ 歷史波幅％ ５９﹒５８０

２０天平均 ６﹒５９７ 加權平均價 ６﹒１０６

５０天平均 ８﹒８８４ ＲＳＩ１４ ３０﹒５０５

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股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３６﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ５﹒９４ －４﹒８１

騰訊（００７００） ３１１﹒６０ ＋０﹒３２

快手（０１０２４） ７５﹒７５ ＋１﹒６１

小米（０１８１０） １１﹒１６ －１﹒０６

美團（０３６９０） １７０﹒４０ －０﹒４１

京東集團（０９６１８） ２２１﹒００ ＋１﹒０１

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８３﹒９０ ＋２﹒８５

百度（０９８８８） １３１﹒２０ ＋１﹒７８

阿里（０９９８８） ８８﹒６５ ＋０﹒１７

網易（０９９９９） １３５﹒６０ 無升跌

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（ｅｄ）

