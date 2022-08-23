《異動股》維亞生物（１８７３）跌逾２％創新低，報１﹒８２元

《經濟通通訊社２３日專訊》維亞生物（０１８７３）跌２﹒１５％，報１﹒８２元，最低

價１﹒８２元，創上市新低，最高價１﹒８７元；成交６３﹒８萬股，成交金額１１６﹒９８萬

元；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈

市場服務，金額４６﹒８６萬元，加權平均成交價１﹒８３１元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根士丹利，金額５﹒４４萬元，加權平均成交價１﹒８４１元。以現價計，該股暫連跌３日，累

計跌幅５﹒２１％。

現時，恒生指數報１９５４３，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６６０，

跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４４，跌７點或０﹒１７％；主板成交

２０８﹒７４億元。

上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交１３９５﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，跌５２點或０﹒４２％，成交８６３﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８２０ 變動 －２﹒１５％

最高價 １﹒８７０ 最低價 １﹒８２０

成交股數 ６３﹒８萬股 成交金額 １１６﹒９８萬

１０天平均 １﹒９８４ 歷史波幅％ ３９﹒７６３

２０天平均 ２﹒０４６ 加權平均價 １﹒８３４

５０天平均 ２﹒３２７ ＲＳＩ１４ ２５﹒８３１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元；暫連跌３日，累

計跌幅５﹒２１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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維亞生物（０１８７３） １﹒８２ －２﹒１５

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２５﹒６０ －４﹒３０

信達生物（０１８０１） ３２﹒２０ －２﹒２８

君實生物（０１８７７） ３０﹒５０ －５﹒１３

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒２９ －１﹒１２

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ７﹒９３ ＋２﹒０６

藥明生物（０２２６９） ６５﹒００ －４﹒２０

百濟神州（０６１６０） １０２﹒７０ －３﹒８４

康希諾（０６１８５） ５９﹒８０ －０﹒８３

開拓藥業（０９９３９） １６﹒７４ －０﹒２４

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（ｅｄ）

