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01873 維亞生物
即時 按盤價 跌1.830 -0.030 (-1.613%)
大手異動

23/08/2022 10:10

《異動股》維亞生物（１８７３）跌逾２％創新低，報１﹒８２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》維亞生物（０１８７３）跌２﹒１５％，報１﹒８２元，最低
價１﹒８２元，創上市新低，最高價１﹒８７元；成交６３﹒８萬股，成交金額１１６﹒９８萬
元；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４６﹒８６萬元，加權平均成交價１﹒８３１元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根士丹利，金額５﹒４４萬元，加權平均成交價１﹒８４１元。以現價計，該股暫連跌３日，累
計跌幅５﹒２１％。
　　現時，恒生指數報１９５４３，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６６０，
跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４４，跌７點或０﹒１７％；主板成交
２０８﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交１３９５﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，跌５２點或０﹒４２％，成交８６３﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒８２０　變動　　　　　－２﹒１５％
　　最高價　　　　１﹒８７０　最低價　　　　　１﹒８２０
　　成交股數　　６３﹒８萬股　成交金額　　１１６﹒９８萬
　　１０天平均　　１﹒９８４　歷史波幅％　　３９﹒７６３
　　２０天平均　　２﹒０４６　加權平均價　　　１﹒８３４
　　５０天平均　　２﹒３２７　ＲＳＩ１４　　２５﹒８３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元；暫連跌３日，累
計跌幅５﹒２１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維亞生物（０１８７３）　　　　　　１﹒８２　－２﹒１５
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２５﹒６０　－４﹒３０
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３２﹒２０　－２﹒２８
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３０﹒５０　－５﹒１３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　５﹒２９　－１﹒１２
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　７﹒９３　＋２﹒０６
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　６５﹒００　－４﹒２０
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０２﹒７０　－３﹒８４
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　５９﹒８０　－０﹒８３
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　　１６﹒７４　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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