《異動股》維亞生物（１８７３）跌逾２％創新低，報１﹒８２元

《經濟通通訊社２３日專訊》維亞生物（０１８７３）跌２﹒１５％，報１﹒８２元，最低
價１﹒８２元，創上市新低，最高價１﹒８７元；成交６３﹒８萬股，成交金額１１６﹒９８萬
元；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４６﹒８６萬元，加權平均成交價１﹒８３１元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根士丹利，金額５﹒４４萬元，加權平均成交價１﹒８４１元。以現價計，該股暫連跌３日，累
計跌幅５﹒２１％。
現時，恒生指數報１９５４３，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６６０，
跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４４，跌７點或０﹒１７％；主板成交
２０８﹒７４億元。
上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交１３９５﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２４５３，跌５２點或０﹒４２％，成交８６３﹒２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒８２０ 變動 －２﹒１５％
最高價 １﹒８７０ 最低價 １﹒８２０
成交股數 ６３﹒８萬股 成交金額 １１６﹒９８萬
１０天平均 １﹒９８４ 歷史波幅％ ３９﹒７６３
２０天平均 ２﹒０４６ 加權平均價 １﹒８３４
５０天平均 ２﹒３２７ ＲＳＩ１４ ２５﹒８３１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出８４萬元；暫連跌３日，累
計跌幅５﹒２１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
維亞生物（０１８７３） １﹒８２ －２﹒１５
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２５﹒６０ －４﹒３０
信達生物（０１８０１） ３２﹒２０ －２﹒２８
君實生物（０１８７７） ３０﹒５０ －５﹒１３
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒２９ －１﹒１２
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ７﹒９３ ＋２﹒０６
藥明生物（０２２６９） ６５﹒００ －４﹒２０
百濟神州（０６１６０） １０２﹒７０ －３﹒８４
康希諾（０６１８５） ５９﹒８０ －０﹒８３
開拓藥業（０９９３９） １６﹒７４ －０﹒２４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動