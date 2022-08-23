《經濟通通訊社２３日專訊》新秀麗（０１９１０）於１０：１３ａｍ錄得１手
１６５﹒１２萬股交叉盤，每股造１９﹒６５元，較上日收市價低１﹒２６％，涉資
３２４４﹒６１萬元。
新秀麗現價跌１﹒３１％，報１９﹒６４元；成交４２１﹒０１萬股，成交金額
８２６１﹒４９萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１７９﹒３４萬元。（ｒｗ）
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23/08/2022 10:14
《大手成交》新秀麗一手約１６５萬股交叉盤，涉資３２４５萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》新秀麗（０１９１０）於１０：１３ａｍ錄得１手
１６５﹒１２萬股交叉盤，每股造１９﹒６５元，較上日收市價低１﹒２６％，涉資
３２４４﹒６１萬元。
新秀麗現價跌１﹒３１％，報１９﹒６４元；成交４２１﹒０１萬股，成交金額
８２６１﹒４９萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１７９﹒３４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
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