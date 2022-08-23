《經濟通通訊社２３日專訊》潤電（００８３６）於１０：１４ａｍ錄得１手１５０萬股交
叉盤，每股造１６﹒７９元，較上日收市價高３﹒１３％，涉資２５１８﹒５萬元。
潤電現價升３﹒１９％，報１６﹒８元；成交１１５３﹒２１萬股，成交金額１﹒９２億元
，主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５５３４﹒５６萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
23/08/2022 10:15
《大手成交》潤電一手１５０萬股交叉盤，涉資２５１８萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》潤電（００８３６）於１０：１４ａｍ錄得１手１５０萬股交
叉盤，每股造１６﹒７９元，較上日收市價高３﹒１３％，涉資２５１８﹒５萬元。
潤電現價升３﹒１９％，報１６﹒８元；成交１１５３﹒２１萬股，成交金額１﹒９２億元
，主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５５３４﹒５６萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰22/08/2022 11:25 《異動股》潤電、龍源電力漲逾２％，四川限電延長５天
19/08/2022 11:25 《中資異動》潤電（００８３６）升逾５％，報１６﹒３元
17/08/2022 13:01 《異動股》中國石墨等３家公司下午１：００異動
17/08/2022 09:51 《異動股》多省市停工讓電於民，電力股續拉升，中國電力升逾５％
16/08/2022 10:50 《中資異動》潤電升逾５％突破２０天線，報１４﹒３４元
09/08/2022 14:33 《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１３元
|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰