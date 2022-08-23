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00836 華潤電力
即時 按盤價 升16.880 +0.600 (+3.686%)
大手異動

23/08/2022 10:15

《大手成交》潤電一手１５０萬股交叉盤，涉資２５１８萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》潤電（００８３６）於１０：１４ａｍ錄得１手１５０萬股交
叉盤，每股造１６﹒７９元，較上日收市價高３﹒１３％，涉資２５１８﹒５萬元。
　　潤電現價升３﹒１９％，報１６﹒８元；成交１１５３﹒２１萬股，成交金額１﹒９２億元
，主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５５３４﹒５６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
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