《經濟通通訊社２３日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於１０：１５ａｍ錄得１手
９﹒６萬股交叉盤，每股造１９﹒３８美元，較上日收市價低０﹒４１％，涉資１８６﹒０５萬
美元。
ＧＸ中國電車－Ｕ現價升０﹒４６％，報１９﹒５５美元；成交１３﹒８萬股，成交金額
２６７﹒８６萬美元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５﹒８２萬美元。（ｒｗ）
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23/08/2022 10:16
《大手成交》ＧＸ中國電車－Ｕ約１０萬股交叉盤，涉１８６萬美元
《經濟通通訊社２３日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於１０：１５ａｍ錄得１手
９﹒６萬股交叉盤，每股造１９﹒３８美元，較上日收市價低０﹒４１％，涉資１８６﹒０５萬
美元。
ＧＸ中國電車－Ｕ現價升０﹒４６％，報１９﹒５５美元；成交１３﹒８萬股，成交金額
２６７﹒８６萬美元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５﹒８２萬美元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 12:04
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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