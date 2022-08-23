《異動股》泉峰控股（２２８５）跌逾４％創新低，報３６﹒３元

《經濟通通訊社２３日專訊》泉峰控股（０２２８５）跌４﹒４７％，報３６﹒３元，最低
價３６﹒３元，創上市新低，最高價３９﹒３５元；成交７﹒３３萬股，成交金額２７１﹒０３
萬元；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２５６﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為
盈透證券香港，金額８５﹒６１萬元，加權平均成交價３６﹒９１１元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額１７０元，加權平均成交價３７﹒８２５元。以現價計，該股暫連跌４日
，累計跌幅１１﹒６８％。
現時，恒生指數報１９５３６，跌１２０點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６６５９，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４７，跌４點或０﹒１％；主板成交２３１﹒５７
億元。
上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３３％，成交１５４２﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，跌５２點或０﹒４２％，成交９４７﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒３００ 變動 －４﹒４７％
最高價 ３９﹒３５０ 最低價 ３６﹒３００
成交股數 ７﹒３３萬股 成交金額 ２７１﹒０３萬
１０天平均 ３９﹒７１５ 歷史波幅％ ５０﹒９６６
２０天平均 ３９﹒２６２ 加權平均價 ３６﹒９７５
５０天平均 ４１﹒５２５ ＲＳＩ１４ ３６﹒７８４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２５６﹒１７萬元；暫連跌４
日，累計跌幅１１﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泉峰控股（０２２８５） ３６﹒３００ －４﹒４７
中國海外諾信（００４６４） ０﹒３８０ 無升跌
國美零售（００４９３） ０﹒２４８ ＋６﹒９０
創科實業（００６６９） ９７﹒３５０ －３﹒４２
海信家電（００９２１） ９﹒６２０ －１﹒５４
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５００ －２﹒３０
登輝控股（０１６９２） ２﹒０１０ －２﹒４３
海爾智家（０６６９０） ２３﹒４５０ －０﹒８５
思摩爾（０６９６９） １５﹒８８０ －１﹒１２
濠亮環球（０８１１８） ０﹒５００ －５﹒６６
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（ｅｄ）
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