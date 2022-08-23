  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02285 泉峰控股
即時 按盤價 跌34.900 -3.100 (-8.158%)
大手異動

23/08/2022 10:17

《異動股》泉峰控股（２２８５）跌逾４％創新低，報３６﹒３元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》泉峰控股（０２２８５）跌４﹒４７％，報３６﹒３元，最低
價３６﹒３元，創上市新低，最高價３９﹒３５元；成交７﹒３３萬股，成交金額２７１﹒０３
萬元；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２５６﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為
盈透證券香港，金額８５﹒６１萬元，加權平均成交價３６﹒９１１元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額１７０元，加權平均成交價３７﹒８２５元。以現價計，該股暫連跌４日
，累計跌幅１１﹒６８％。
　　現時，恒生指數報１９５３６，跌１２０點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６６５９，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４７，跌４點或０﹒１％；主板成交２３１﹒５７
億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３３％，成交１５４２﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，跌５２點或０﹒４２％，成交９４７﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　３６﹒３００　變動　　　　　－４﹒４７％
　　最高價　　　３９﹒３５０　最低價　　　　３６﹒３００
　　成交股數　　７﹒３３萬股　成交金額　　２７１﹒０３萬
　　１０天平均　３９﹒７１５　歷史波幅％　　５０﹒９６６
　　２０天平均　３９﹒２６２　加權平均價　　３６﹒９７５
　　５０天平均　４１﹒５２５　ＲＳＩ１４　　３６﹒７８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２５６﹒１７萬元；暫連跌４
日，累計跌幅１１﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３６﹒３００　－４﹒４７
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒３８０　　　無升跌
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒２４８　＋６﹒９０
　　創科實業（００６６９）　　　９７﹒３５０　－３﹒４２
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒６２０　－１﹒５４
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒５００　－２﹒３０
　　登輝控股（０１６９２）　　　　２﹒０１０　－２﹒４３
　　海爾智家（０６６９０）　　　２３﹒４５０　－０﹒８５
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１５﹒８８０　－１﹒１２
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒５００　－５﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰02/08/2022 14:59  《異動股》泉峰控股（０２２８５）挫逾５％創新低，報３６﹒７元

其他大手異動
More

07/07/2022 09:31  《異動股》凱升等５家公司上午９：３０異動

06/07/2022 11:31  《異動股》泉峰控股跌近１０％創新低，報３９﹒９５元

06/07/2022 09:53  《異動股》易居等２家公司上午９：５２異動

05/07/2022 10:11  《大手成交》泉峰控股一手約６９萬股交叉盤，涉資３０３７萬元

24/06/2022 11:03  《大手成交》泉峰控股一手約２３萬股交叉盤，涉資１０５２萬元

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:05
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金