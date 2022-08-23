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01658 郵儲銀行
即時 按盤價 跌4.600 -0.280 (-5.738%)
大手異動

23/08/2022 10:30

《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報４﹒６５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒７１％，報４﹒６５元，最低價
４﹒６３元，創５２周新低，最高價４﹒８７元；成交２５８３﹒６２萬股，成交金額１﹒２２
億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額４８９﹒６７萬元，加權平均成交價４﹒７１８元；現時最大淨被動賣
出券商為摩根大通，金額４４８﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒７１４元。
　　現時，恒生指數報１９４８６，跌１７０點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６６３８，
跌５６點或０﹒８５％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒４１％；主板成交
２６２﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交１７７０﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２５，跌８０點或０﹒６４％，成交１０８０﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒６５０　變動　　　　－４﹒７１％
　　最高價　　　　　　　４﹒８７０　最低價　　　　４﹒６３０
　　成交股數　　２５８３﹒６２萬股　成交金額　　　１﹒２２億
　　１０天平均　　　　　４﹒８６７　歷史波幅％　１９﹒９８１
　　２０天平均　　　　　４﹒９５６　加權平均價　　４﹒７１２
　　５０天平均　　　　　５﹒２９６　ＲＳＩ１４　３０﹒６１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒６５　－４﹒７１
　　建行（００９３９）　　　　４﹒８５　－１﹒０２
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒２９　－０﹒６０
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５４　－０﹒３９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０１　－０﹒７４
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒５３　　　無升跌
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒０２　－０﹒２８
　　招行（０３９６８）　　　３９﹒２０　－２﹒３７
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７２　－０﹒７３
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒１２　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:05
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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