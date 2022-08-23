《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報４﹒６５元

《經濟通通訊社２３日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒７１％，報４﹒６５元，最低價

４﹒６３元，創５２周新低，最高價４﹒８７元；成交２５８３﹒６２萬股，成交金額１﹒２２

億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券

商為富途證券國際，金額４８９﹒６７萬元，加權平均成交價４﹒７１８元；現時最大淨被動賣

出券商為摩根大通，金額４４８﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒７１４元。

現時，恒生指數報１９４８６，跌１７０點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６６３８，

跌５６點或０﹒８５％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒４１％；主板成交

２６２﹒８３億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交１７７０﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２４２５，跌８０點或０﹒６４％，成交１０８０﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６５０ 變動 －４﹒７１％

最高價 ４﹒８７０ 最低價 ４﹒６３０

成交股數 ２５８３﹒６２萬股 成交金額 １﹒２２億

１０天平均 ４﹒８６７ 歷史波幅％ １９﹒９８１

２０天平均 ４﹒９５６ 加權平均價 ４﹒７１２

５０天平均 ５﹒２９６ ＲＳＩ１４ ３０﹒６１９

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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郵儲行（０１６５８） ４﹒６５ －４﹒７１

建行（００９３９） ４﹒８５ －１﹒０２

中信銀行（００９９８） ３﹒２９ －０﹒６０

農行（０１２８８） ２﹒５４ －０﹒３９

工行（０１３９８） ４﹒０１ －０﹒７４

民行（０１９８８） ２﹒５３ 無升跌

中金（０３９０８） １４﹒０２ －０﹒２８

招行（０３９６８） ３９﹒２０ －２﹒３７

中行（０３９８８） ２﹒７２ －０﹒７３

中信証券（０６０３０） １６﹒１２ －０﹒８６

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（ｅｄ）

