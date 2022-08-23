《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報４﹒６５元

《經濟通通訊社２３日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒７１％，報４﹒６５元，最低價
４﹒６３元，創５２周新低，最高價４﹒８７元；成交２５８３﹒６２萬股，成交金額１﹒２２
億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額４８９﹒６７萬元，加權平均成交價４﹒７１８元；現時最大淨被動賣
出券商為摩根大通，金額４４８﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒７１４元。
現時，恒生指數報１９４８６，跌１７０點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６６３８，
跌５６點或０﹒８５％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒４１％；主板成交
２６２﹒８３億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交１７７０﹒８８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２５，跌８０點或０﹒６４％，成交１０８０﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒６５０ 變動 －４﹒７１％
最高價 ４﹒８７０ 最低價 ４﹒６３０
成交股數 ２５８３﹒６２萬股 成交金額 １﹒２２億
１０天平均 ４﹒８６７ 歷史波幅％ １９﹒９８１
２０天平均 ４﹒９５６ 加權平均價 ４﹒７１２
５０天平均 ５﹒２９６ ＲＳＩ１４ ３０﹒６１９
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２３４７﹒４７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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郵儲行（０１６５８） ４﹒６５ －４﹒７１
建行（００９３９） ４﹒８５ －１﹒０２
中信銀行（００９９８） ３﹒２９ －０﹒６０
農行（０１２８８） ２﹒５４ －０﹒３９
工行（０１３９８） ４﹒０１ －０﹒７４
民行（０１９８８） ２﹒５３ 無升跌
中金（０３９０８） １４﹒０２ －０﹒２８
招行（０３９６８） ３９﹒２０ －２﹒３７
中行（０３９８８） ２﹒７２ －０﹒７３
中信証券（０６０３０） １６﹒１２ －０﹒８６
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（ｅｄ）
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