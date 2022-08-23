《異動股》吉利汽車跌逾５％失守５０天線，報１６﹒３６元

《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒１％，報１６﹒３６元，跌穿
５０天線（１６﹒７６８元），最低價１６﹒３４元，最高價１７﹒２６元；成交
２５０５﹒７４萬股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
７７７３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１７６７﹒２６萬元，加權
平均成交價１６﹒７１９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１６９９﹒５７萬元
，加權平均成交價１６﹒７１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％。
現時，恒生指數報１９４７５，跌１８１點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報６６３９，
跌５５點或０﹒８３％；恒生科技指數報４１３３，跌１８點或０﹒４５％；主板成交
３１６﹒９１億元。
上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交２１２０﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２４２６，跌７９點或０﹒６４％，成交１３０１﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒３６０ 變動 －５﹒１０％
最高價 １７﹒２６０ 最低價 １６﹒３４０
成交股數 ２５０５﹒７４萬股 成交金額 ４﹒１９億
１０天平均 １７﹒１７０ 歷史波幅％ ５５﹒７６７
２０天平均 １７﹒０７７ 加權平均價 １６﹒７３５
５０天平均 １６﹒７６８ ＲＳＩ１４ ４４﹒２７１
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出７７７３﹒８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅６﹒０８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １６﹒３６ －５﹒１０
力勁科技（００５５８） １２﹒４２ －３﹒８７
中升控股（００８８１） ４０﹒０５ －１﹒６０
比亞迪（０１２１１） ２７３﹒００ －１﹒８０
美東汽車（０１２６８） １５﹒６８ －５﹒４３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒４０ ＋０﹒６３
理想汽車（０２０１５） １１９﹒７０ ＋０﹒７６
廣汽集團（０２２３８） ６﹒８１ －１﹒７３
長汽（０２３３３） １１﹒６６ －４﹒２７
小鵬汽車（０９８６８） ８２﹒６５ －２﹒５４
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（ｅｄ）
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