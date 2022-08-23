《異動股》吉利汽車跌逾５％失守５０天線，報１６﹒３６元

《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒１％，報１６﹒３６元，跌穿

５０天線（１６﹒７６８元），最低價１６﹒３４元，最高價１７﹒２６元；成交

２５０５﹒７４萬股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

７７７３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１７６７﹒２６萬元，加權

平均成交價１６﹒７１９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１６９９﹒５７萬元

，加權平均成交價１６﹒７１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％。

現時，恒生指數報１９４７５，跌１８１點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報６６３９，

跌５５點或０﹒８３％；恒生科技指數報４１３３，跌１８點或０﹒４５％；主板成交

３１６﹒９１億元。

上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交２１２０﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２４２６，跌７９點或０﹒６４％，成交１３０１﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒３６０ 變動 －５﹒１０％

最高價 １７﹒２６０ 最低價 １６﹒３４０

成交股數 ２５０５﹒７４萬股 成交金額 ４﹒１９億

１０天平均 １７﹒１７０ 歷史波幅％ ５５﹒７６７

２０天平均 １７﹒０７７ 加權平均價 １６﹒７３５

５０天平均 １６﹒７６８ ＲＳＩ１４ ４４﹒２７１

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出７７７３﹒８萬元；暫連

跌２日，累計跌幅６﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １６﹒３６ －５﹒１０

力勁科技（００５５８） １２﹒４２ －３﹒８７

中升控股（００８８１） ４０﹒０５ －１﹒６０

比亞迪（０１２１１） ２７３﹒００ －１﹒８０

美東汽車（０１２６８） １５﹒６８ －５﹒４３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒４０ ＋０﹒６３

理想汽車（０２０１５） １１９﹒７０ ＋０﹒７６

廣汽集團（０２２３８） ６﹒８１ －１﹒７３

長汽（０２３３３） １１﹒６６ －４﹒２７

小鵬汽車（０９８６８） ８２﹒６５ －２﹒５４

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（ｅｄ）

