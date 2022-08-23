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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌16.440 -0.800 (-4.640%)
大手異動

23/08/2022 10:54

《異動股》吉利汽車跌逾５％失守５０天線，報１６﹒３６元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）跌５﹒１％，報１６﹒３６元，跌穿
５０天線（１６﹒７６８元），最低價１６﹒３４元，最高價１７﹒２６元；成交
２５０５﹒７４萬股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
７７７３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１７６７﹒２６萬元，加權
平均成交價１６﹒７１９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１６９９﹒５７萬元
，加權平均成交價１６﹒７１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％。
　　現時，恒生指數報１９４７５，跌１８１點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報６６３９，
跌５５點或０﹒８３％；恒生科技指數報４１３３，跌１８點或０﹒４５％；主板成交
３１６﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１０點或０﹒３１％，成交２１２０﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２６，跌７９點或０﹒６４％，成交１３０１﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒３６０　變動　　　　－５﹒１０％
　　最高價　　　　　　１７﹒２６０　最低價　　　１６﹒３４０
　　成交股數　　２５０５﹒７４萬股　成交金額　　　４﹒１９億
　　１０天平均　　　　１７﹒１７０　歷史波幅％　５５﹒７６７
　　２０天平均　　　　１７﹒０７７　加權平均價　１６﹒７３５
　　５０天平均　　　　１６﹒７６８　ＲＳＩ１４　４４﹒２７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出７７７３﹒８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅６﹒０８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３６　－５﹒１０
　　力勁科技（００５５８）　　１２﹒４２　－３﹒８７
　　中升控股（００８８１）　　４０﹒０５　－１﹒６０
　　比亞迪（０１２１１）　　２７３﹒００　－１﹒８０
　　美東汽車（０１２６８）　　１５﹒６８　－５﹒４３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒４０　＋０﹒６３
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒７０　＋０﹒７６
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒８１　－１﹒７３
　　長汽（０２３３３）　　　　１１﹒６６　－４﹒２７
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８２﹒６５　－２﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:05
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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