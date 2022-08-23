《異動股》金沙（０１９２８）跌逾３％，報１６﹒２２元

《經濟通通訊社２３日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒１１％，報１６﹒２２元，最低價

１６﹒２２元，創１個月新低，最高價１６﹒７元；成交４６１﹒７２萬股，成交金額

７５７５﹒４７萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９９７﹒４７萬元。現時最大

淨被動買入券商為摩根大通，金額９４０﹒２８萬元，加權平均成交價１６﹒４２１元；現時最

大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額８４６﹒７２萬元，加權平均成交價１６﹒４１８

元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅８﹒８８％。

現時，恒生指數報１９４６８，跌１８８點或０﹒９６％；恒生中國企業指數報６６３５，

跌５９點或０﹒８９％；恒生科技指數報４１３０，跌２１點或０﹒５２％；主板成交

３２８﹒６３億元。

上證綜合指數報３２６７，跌９點或０﹒３％，成交２１９０﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２４２３，跌８１點或０﹒６５％，成交１３４３﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒２２０ 變動 －３﹒１１％

最高價 １６﹒７００ 最低價 １６﹒２２０

成交股數 ４６１﹒７２萬股 成交金額 ７５７５﹒４７萬

１０天平均 １７﹒２６６ 歷史波幅％ ３１﹒８０６

２０天平均 １７﹒７２６ 加權平均價 １６﹒４０７

５０天平均 １７﹒２１４ ＲＳＩ１４ ３４﹒０６９

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９９７﹒４７萬元；暫連

跌６日，累計跌幅８﹒８８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １６﹒２２０ －３﹒１１

銀娛（０００２７） ４４﹒０５０ －３﹒４０

凱升控股（００１０２） ０﹒１８９ 無升跌

新濠（００２００） ５﹒０７０ －１﹒７４

信德集團（００２４２） １﹒３８０ －１﹒４３

澳博（００８８０） ２﹒６７０ －１﹒４８

永利澳門（０１１２８） ４﹒５３０ －２﹒５８

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒２７５ －６﹒７８

美高梅（０２２８２） ３﹒９９０ －２﹒６８

金界控股（０３９１８） ６﹒５００ －０﹒１５

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（ｅｄ）

