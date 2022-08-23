《經濟通通訊社２３日專訊》微泰醫療－Ｂ（０２２３５）於１１：０９ａｍ錄得１手
４５８﹒８５萬股交叉盤，每股造８﹒５５元，較上日收市價低５％，涉資３９２３﹒１７萬元
。
微泰醫療－Ｂ現價跌１﹒１１％，報８﹒９元；成交４５９﹒１５萬股，成交金額
３９２５﹒８５萬元，主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６１萬元。（ｒｗ）
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23/08/2022 11:10
《大手成交》微泰醫療－Ｂ一手約４５９萬股交叉盤，涉３９２３萬
《經濟通通訊社２３日專訊》微泰醫療－Ｂ（０２２３５）於１１：０９ａｍ錄得１手
４５８﹒８５萬股交叉盤，每股造８﹒５５元，較上日收市價低５％，涉資３９２３﹒１７萬元
。
微泰醫療－Ｂ現價跌１﹒１１％，報８﹒９元；成交４５９﹒１５萬股，成交金額
３９２５﹒８５萬元，主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出１﹒６１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 12:05
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