《異動股》新奧能源（０２６８８）升逾３％，報１０６﹒７元

《經濟通通訊社２３日專訊》新奧能源（０２６８８）升３﹒０９％，報１０６﹒７元，最
高價１０６﹒７元，最低價１０２﹒５元；成交２２８萬股，成交金額２﹒３８億元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證
券香港，金額７０２﹒１７萬元，加權平均成交價１０４﹒６５４元；現時最大淨被動賣出券商
為高盛亞洲證券，金額２１８２﹒２５萬元，加權平均成交價１０４﹒５８元。
現時，恒生指數報１９５５９，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６６６５，跌
３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９２﹒４２億元。
上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 １０６﹒７００ 變動 ＋３﹒０９％
最高價 １０６﹒７００ 最低價 １０２﹒５００
成交股數 ２２８萬股 成交金額 ２﹒３８億
１０天平均 １２０﹒７９０ 歷史波幅％ ５８﹒９７８
２０天平均 １２４﹒９５０ 加權平均價 １０４﹒４７２
５０天平均 １２４﹒６４８ ＲＳＩ１４ ２７﹒８２０
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １０６﹒７００ ＋３﹒０９
昆侖能源（００１３５） ５﹒９１０ ＋１﹒７２
中國燃氣（００３８４） １０﹒９４０ ＋１﹒２０
北控（００３９２） ２４﹒０００ －０﹒２１
中油燃氣（００６０３） ０﹒３３０ ＋１﹒５４
中國油氣控股（００７０２） ０﹒０７５ －２７﹒８８
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４５０ －０﹒２９
華潤燃氣（０１１９３） ３０﹒７５０ ＋２﹒６７
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９４０ 無升跌
中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ 無升跌
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（ｅｄ）
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