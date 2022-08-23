《異動股》新奧能源（０２６８８）升逾３％，報１０６﹒７元

《經濟通通訊社２３日專訊》新奧能源（０２６８８）升３﹒０９％，報１０６﹒７元，最

高價１０６﹒７元，最低價１０２﹒５元；成交２２８萬股，成交金額２﹒３８億元；主動買沽

比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證

券香港，金額７０２﹒１７萬元，加權平均成交價１０４﹒６５４元；現時最大淨被動賣出券商

為高盛亞洲證券，金額２１８２﹒２５萬元，加權平均成交價１０４﹒５８元。

現時，恒生指數報１９５５９，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６６６５，跌

３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９２﹒４２億元。

上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 １０６﹒７００ 變動 ＋３﹒０９％

最高價 １０６﹒７００ 最低價 １０２﹒５００

成交股數 ２２８萬股 成交金額 ２﹒３８億

１０天平均 １２０﹒７９０ 歷史波幅％ ５８﹒９７８

２０天平均 １２４﹒９５０ 加權平均價 １０４﹒４７２

５０天平均 １２４﹒６４８ ＲＳＩ１４ ２７﹒８２０

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １０６﹒７００ ＋３﹒０９

昆侖能源（００１３５） ５﹒９１０ ＋１﹒７２

中國燃氣（００３８４） １０﹒９４０ ＋１﹒２０

北控（００３９２） ２４﹒０００ －０﹒２１

中油燃氣（００６０３） ０﹒３３０ ＋１﹒５４

中國油氣控股（００７０２） ０﹒０７５ －２７﹒８８

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒４５０ －０﹒２９

華潤燃氣（０１１９３） ３０﹒７５０ ＋２﹒６７

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９４０ 無升跌

中裕能源（０３６３３） ６﹒５９０ 無升跌

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（ｅｄ）

