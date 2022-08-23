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02688 新奧能源
即時 按盤價 升107.000 +3.500 (+3.382%)
大手異動

23/08/2022 11:43

《異動股》新奧能源（０２６８８）升逾３％，報１０６﹒７元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新奧能源（０２６８８）升３﹒０９％，報１０６﹒７元，最
高價１０６﹒７元，最低價１０２﹒５元；成交２２８萬股，成交金額２﹒３８億元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證
券香港，金額７０２﹒１７萬元，加權平均成交價１０４﹒６５４元；現時最大淨被動賣出券商
為高盛亞洲證券，金額２１８２﹒２５萬元，加權平均成交價１０４﹒５８元。
　　現時，恒生指數報１９５５９，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６６６５，跌
３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９２﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１０６﹒７００　變動　　　　　＋３﹒０９％
　　最高價　　　１０６﹒７００　最低價　　　１０２﹒５００
　　成交股數　　　　２２８萬股　成交金額　　　　２﹒３８億
　　１０天平均　１２０﹒７９０　歷史波幅％　　５８﹒９７８
　　２０天平均　１２４﹒９５０　加權平均價　１０４﹒４７２
　　５０天平均　１２４﹒６４８　ＲＳＩ１４　　２７﹒８２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２７８０﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１０６﹒７００　　＋３﹒０９
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒９１０　　＋１﹒７２
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１０﹒９４０　　＋１﹒２０
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒０００　　－０﹒２１
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３３０　　＋１﹒５４
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒０７５　－２７﹒８８
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒４５０　　－０﹒２９
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３０﹒７５０　　＋２﹒６７
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９４０　　　　無升跌
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒５９０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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