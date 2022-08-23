《異動股》大禹金融挫近１６％創新低，報０﹒１５２元

《經濟通通訊社２３日專訊》大禹金融（０１０７３）跌１５﹒５６％，報０﹒１５２元，
最低價０﹒１５２元，創上市新低，最高價０﹒１５２元；成交５０００股，成交金額７６０元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額７６０元，加權平均成交價０﹒１５２元。
現時，恒生指數報１９５６７，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６６６７，跌
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９５﹒０１億元。
上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５２ 變動 －１５﹒５６％
最高價 ０﹒１５２ 最低價 ０﹒１５２
成交股數 ５０００股 成交金額 ７６０
１０天平均 ０﹒１８３ 歷史波幅％ １３５﹒７５５
２０天平均 ０﹒２１２ 加權平均價 ０﹒１５２
５０天平均 ０﹒２２９ ＲＳＩ１４ ２６﹒９７１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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大禹金融（０１０７３） ０﹒１５２ －１５﹒５６
ＢＣ科技集團（００８６３） ３﹒４５０ 無升跌
羅馬集團（０８０７２） ０﹒０３９ －２﹒５０
領智金融（０８１６３） ０﹒２３０ ＋１﹒７７
亦辰集團（０８３６５） ０﹒４００ －５﹒８８
東方支付集團控股（０８６１３） ０﹒１２３ －３﹒９１
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（ｅｄ）
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