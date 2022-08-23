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01073 大禹金融
即時 按盤價 跌0.152 -0.028 (-15.556%)
大手異動

23/08/2022 11:46

《異動股》大禹金融挫近１６％創新低，報０﹒１５２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》大禹金融（０１０７３）跌１５﹒５６％，報０﹒１５２元，
最低價０﹒１５２元，創上市新低，最高價０﹒１５２元；成交５０００股，成交金額７６０元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額７６０元，加權平均成交價０﹒１５２元。
　　現時，恒生指數報１９５６７，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６６６７，跌
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９５﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１５２　變動　　　　－１５﹒５６％
　　最高價　　　０﹒１５２　最低價　　　　　０﹒１５２
　　成交股數　　５０００股　成交金額　　　　　　７６０
　　１０天平均　０﹒１８３　歷史波幅％　１３５﹒７５５
　　２０天平均　０﹒２１２　加權平均價　　　０﹒１５２
　　５０天平均　０﹒２２９　ＲＳＩ１４　　２６﹒９７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大禹金融（０１０７３）　　　　　０﹒１５２　－１５﹒５６
　　ＢＣ科技集團（００８６３）　　　３﹒４５０　　　　無升跌
　　羅馬集團（０８０７２）　　　　　０﹒０３９　　－２﹒５０
　　領智金融（０８１６３）　　　　　０﹒２３０　　＋１﹒７７
　　亦辰集團（０８３６５）　　　　　０﹒４００　　－５﹒８８
　　東方支付集團控股（０８６１３）　０﹒１２３　　－３﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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