《異動股》大禹金融挫近１６％創新低，報０﹒１５２元

《經濟通通訊社２３日專訊》大禹金融（０１０７３）跌１５﹒５６％，報０﹒１５２元，

最低價０﹒１５２元，創上市新低，最高價０﹒１５２元；成交５０００股，成交金額７６０元

；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額７６０元，加權平均成交價０﹒１５２元。

現時，恒生指數報１９５６７，跌８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６６６７，跌

２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交３９５﹒０１億元。

上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１５２ 變動 －１５﹒５６％

最高價 ０﹒１５２ 最低價 ０﹒１５２

成交股數 ５０００股 成交金額 ７６０

１０天平均 ０﹒１８３ 歷史波幅％ １３５﹒７５５

２０天平均 ０﹒２１２ 加權平均價 ０﹒１５２

５０天平均 ０﹒２２９ ＲＳＩ１４ ２６﹒９７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出７６０元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

大禹金融（０１０７３） ０﹒１５２ －１５﹒５６

ＢＣ科技集團（００８６３） ３﹒４５０ 無升跌

羅馬集團（０８０７２） ０﹒０３９ －２﹒５０

領智金融（０８１６３） ０﹒２３０ ＋１﹒７７

亦辰集團（０８３６５） ０﹒４００ －５﹒８８

東方支付集團控股（０８６１３） ０﹒１２３ －３﹒９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

