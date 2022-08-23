《異動股》萬成金屬包裝升逾４４％破１００天線，報０﹒１３元

《經濟通通訊社２３日專訊》萬成金屬包裝（０８２９１）升４４﹒４４％，報０﹒１３元
，升穿１００天線（０﹒０９６元），最高價０﹒１３７元，創１個月新高，最低價０﹒０９元
；成交５７萬股，成交金額５﹒３４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５﹒３４
萬元。現時最大淨被動賣出券商為富邦證券（香港），金額４﹒５９萬元，加權平均成交價
０﹒０９元。
現時，恒生指數報１９５６６，跌９０點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６６６８，跌
２６點或０﹒４％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交３９６﹒８億元。
上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３０ 變動 ＋４４﹒４４％
最高價 ０﹒１３７ 最低價 ０﹒０９０
成交股數 ５７萬股 成交金額 ５﹒３４萬
１０天平均 ０﹒０９５ 歷史波幅％ ９９﹒５８２
２０天平均 ０﹒０９６ 加權平均價 ０﹒０９４
５０天平均 ０﹒１０２ ＲＳＩ１４ ７９﹒０６１
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
５﹒３４萬元
（ｅｄ）
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