《異動股》萬成金屬包裝升逾４４％破１００天線，報０﹒１３元

《經濟通通訊社２３日專訊》萬成金屬包裝（０８２９１）升４４﹒４４％，報０﹒１３元

，升穿１００天線（０﹒０９６元），最高價０﹒１３７元，創１個月新高，最低價０﹒０９元

；成交５７萬股，成交金額５﹒３４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５﹒３４

萬元。現時最大淨被動賣出券商為富邦證券（香港），金額４﹒５９萬元，加權平均成交價

０﹒０９元。

現時，恒生指數報１９５６６，跌９０點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６６６８，跌

２６點或０﹒４％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交３９６﹒８億元。

上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３０ 變動 ＋４４﹒４４％

最高價 ０﹒１３７ 最低價 ０﹒０９０

成交股數 ５７萬股 成交金額 ５﹒３４萬

１０天平均 ０﹒０９５ 歷史波幅％ ９９﹒５８２

２０天平均 ０﹒０９６ 加權平均價 ０﹒０９４

５０天平均 ０﹒１０２ ＲＳＩ１４ ７９﹒０６１

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

５﹒３４萬元



（ｅｄ）

