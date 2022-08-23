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08291 萬成金屬包裝
即時 按盤價 升0.129 +0.039 (+43.333%)
大手異動

23/08/2022 11:48

《異動股》萬成金屬包裝升逾４４％破１００天線，報０﹒１３元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》萬成金屬包裝（０８２９１）升４４﹒４４％，報０﹒１３元
，升穿１００天線（０﹒０９６元），最高價０﹒１３７元，創１個月新高，最低價０﹒０９元
；成交５７萬股，成交金額５﹒３４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５﹒３４
萬元。現時最大淨被動賣出券商為富邦證券（香港），金額４﹒５９萬元，加權平均成交價
０﹒０９元。
　　現時，恒生指數報１９５６６，跌９０點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６６６８，跌
２６點或０﹒４％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交３９６﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升５點或０﹒１８％，成交２５５３﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，跌３１點或０﹒２５％，成交１５４５﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３０　變動　　　　＋４４﹒４４％
　　最高價　　　０﹒１３７　最低價　　　　　０﹒０９０
　　成交股數　　　５７萬股　成交金額　　　　５﹒３４萬
　　１０天平均　０﹒０９５　歷史波幅％　　９９﹒５８２
　　２０天平均　０﹒０９６　加權平均價　　　０﹒０９４
　　５０天平均　０﹒１０２　ＲＳＩ１４　　７９﹒０６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
５﹒３４萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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