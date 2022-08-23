《經濟通通訊社２３日專訊》百心安－Ｂ－一百（０２１８５）於１１：５２ａｍ錄得１手
７０萬股非自動對盤，每股造６０﹒２元，較上日收市價低０﹒５％，涉資４２１４萬元。
百心安－Ｂ－一百現價跌０﹒９９％，報５９﹒９元；成交１１６﹒８６萬股，成交金額
６９９６﹒２６萬元，主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２０９９﹒９７萬元。
（ｒｗ）
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23/08/2022 11:53
《大手成交》百心安－Ｂ－一百７０萬股非自動對盤，涉４２１４萬
《經濟通通訊社２３日專訊》百心安－Ｂ－一百（０２１８５）於１１：５２ａｍ錄得１手
７０萬股非自動對盤，每股造６０﹒２元，較上日收市價低０﹒５％，涉資４２１４萬元。
百心安－Ｂ－一百現價跌０﹒９９％，報５９﹒９元；成交１１６﹒８６萬股，成交金額
６９９６﹒２６萬元，主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２０９９﹒９７萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 23/08/2022 14:43
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