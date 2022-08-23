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02185 百心安－Ｂ－一百
即時 按盤價 跌58.550 -1.950 (-3.223%)
大手異動

23/08/2022 11:53

《大手成交》百心安－Ｂ－一百７０萬股非自動對盤，涉４２１４萬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》百心安－Ｂ－一百（０２１８５）於１１：５２ａｍ錄得１手
７０萬股非自動對盤，每股造６０﹒２元，較上日收市價低０﹒５％，涉資４２１４萬元。
　　百心安－Ｂ－一百現價跌０﹒９９％，報５９﹒９元；成交１１６﹒８６萬股，成交金額
６９９６﹒２６萬元，主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２０９９﹒９７萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 14:43
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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