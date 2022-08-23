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02020 安踏體育
即時 按盤價 升92.000 +3.550 (+4.014%)
大手異動

23/08/2022 13:01

《異動股》安踏體育升逾４％突破１００天線，報９２﹒１５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）升４﹒１８％，報９２﹒１５元，升
穿１００天線（８９﹒１９５元），最高價９３﹒２元，創１個月新高，最低價８７﹒１元；成
交４３７﹒５８萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
４０３６﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１４９０﹒２９萬元，加
權平均成交價９０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額
２４１０﹒８１萬元，加權平均成交價８９﹒０３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
８﹒５４％。
　　現時，恒生指數報１９５５６，跌１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６８，
跌２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交４１５﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒１９％，成交２５９２﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７３，跌３２點或０﹒２６％，成交１５６７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９２﹒１５０　變動　　　　＋４﹒１８％
　　最高價　　　　　９３﹒２００　最低價　　　８７﹒１００
　　成交股數　　４３７﹒５８萬股　成交金額　　　　３﹒９億
　　１０天平均　　　８６﹒８３５　歷史波幅％　３８﹒４４９
　　２０天平均　　　８６﹒６５８　加權平均價　８９﹒２１６
　　５０天平均　　　８９﹒８７１　ＲＳＩ１４　５７﹒９２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
４０３６﹒１６萬元；暫連升３日，累計升幅８﹒５４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　９２﹒１５　＋４﹒１８
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒５５　－０﹒５３
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒４８　－０﹒１５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　－０﹒４４
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒６０　－２﹒５１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３２﹒７０　－２﹒１０
　　李寧（０２３３１）　　　７０﹒００　－１﹒０６
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒４６　－３﹒５８
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒０８　－１﹒２７
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒６０　＋０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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