《異動股》安踏體育升逾４％突破１００天線，報９２﹒１５元

《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）升４﹒１８％，報９２﹒１５元，升
穿１００天線（８９﹒１９５元），最高價９３﹒２元，創１個月新高，最低價８７﹒１元；成
交４３７﹒５８萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
４０３６﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１４９０﹒２９萬元，加
權平均成交價９０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額
２４１０﹒８１萬元，加權平均成交價８９﹒０３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
８﹒５４％。
現時，恒生指數報１９５５６，跌１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６８，
跌２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交４１５﹒３６億元。
上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒１９％，成交２５９２﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２４７３，跌３２點或０﹒２６％，成交１５６７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ９２﹒１５０ 變動 ＋４﹒１８％
最高價 ９３﹒２００ 最低價 ８７﹒１００
成交股數 ４３７﹒５８萬股 成交金額 ３﹒９億
１０天平均 ８６﹒８３５ 歷史波幅％ ３８﹒４４９
２０天平均 ８６﹒６５８ 加權平均價 ８９﹒２１６
５０天平均 ８９﹒８７１ ＲＳＩ１４ ５７﹒９２３
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
４０３６﹒１６萬元；暫連升３日，累計升幅８﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ９２﹒１５ ＋４﹒１８
潤啤（００２９１） ５６﹒５５ －０﹒５３
特步國際（０１３６８） １３﹒４８ －０﹒１５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －０﹒４４
申洲國際（０２３１３） ８３﹒６０ －２﹒５１
蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒７０ －２﹒１０
李寧（０２３３１） ７０﹒００ －１﹒０６
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒４６ －３﹒５８
海底撈（０６８６２） １７﹒０８ －１﹒２７
九毛九（０９９２２） １７﹒６０ ＋０﹒２３
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（ｅｄ）
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