《異動股》安踏體育升逾４％突破１００天線，報９２﹒１５元

《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）升４﹒１８％，報９２﹒１５元，升

穿１００天線（８９﹒１９５元），最高價９３﹒２元，創１個月新高，最低價８７﹒１元；成

交４３７﹒５８萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

４０３６﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１４９０﹒２９萬元，加

權平均成交價９０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額

２４１０﹒８１萬元，加權平均成交價８９﹒０３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

８﹒５４％。

現時，恒生指數報１９５５６，跌１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６６８，

跌２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４１５２，升不足１點；主板成交４１５﹒３６億元。

上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒１９％，成交２５９２﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，跌３２點或０﹒２６％，成交１５６７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ９２﹒１５０ 變動 ＋４﹒１８％

最高價 ９３﹒２００ 最低價 ８７﹒１００

成交股數 ４３７﹒５８萬股 成交金額 ３﹒９億

１０天平均 ８６﹒８３５ 歷史波幅％ ３８﹒４４９

２０天平均 ８６﹒６５８ 加權平均價 ８９﹒２１６

５０天平均 ８９﹒８７１ ＲＳＩ１４ ５７﹒９２３

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

４０３６﹒１６萬元；暫連升３日，累計升幅８﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ９２﹒１５ ＋４﹒１８

潤啤（００２９１） ５６﹒５５ －０﹒５３

特步國際（０１３６８） １３﹒４８ －０﹒１５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －０﹒４４

申洲國際（０２３１３） ８３﹒６０ －２﹒５１

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒７０ －２﹒１０

李寧（０２３３１） ７０﹒００ －１﹒０６

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒４６ －３﹒５８

海底撈（０６８６２） １７﹒０８ －１﹒２７

九毛九（０９９２２） １７﹒６０ ＋０﹒２３

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（ｅｄ）

