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06068 光正教育
即時 按盤價 升0.218 +0.013 (+6.341%)
大手異動

23/08/2022 13:12

《異動股》光正教育升近３７％突破１００天線，報０﹒２８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》光正教育（０６０６８）升３６﹒５９％，報０﹒２８元，升
穿１００天線（０﹒２５９元），最高價０﹒２９元，創１個月新高，最低價０﹒２０６元；成
交１８４萬股，成交金額３９﹒２２萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入３２﹒４５
萬元。現時最大淨被動買入券商為立橋證券，金額１﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒２０７元
；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額４﹒６８萬元，加權平均成交價０﹒２０７元。
　　現時，恒生指數報１９５３１，跌１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６６５８，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４２，跌９點或０﹒２３％；主板成交
４４０﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交２７４６﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５１，跌５３點或０﹒４３％，成交１６４６﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２８０　變動　　　　＋３６﹒５９％
　　最高價　　　０﹒２９０　最低價　　　　　０﹒２０６
　　成交股數　　１８４萬股　成交金額　　　３９﹒２２萬
　　１０天平均　０﹒２２０　歷史波幅％　　５６﹒３９３
　　２０天平均　０﹒２２１　加權平均價　　　０﹒２１３
　　５０天平均　０﹒２５０　ＲＳＩ１４　　６５﹒９１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入
３２﹒４５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光正教育（０６０６８）　　　　０﹒２８　＋３６﹒５９
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒０２　　－０﹒６６
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒０７　　－０﹒１６
　　建橋教育（０１５２５）　　　　３﹒９０　　＋２﹒６３
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１１　　＋０﹒４８
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６６　　＋３﹒１２
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０１　　＋４﹒１２
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒３４　　－２﹒０５
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１９　　－０﹒８３
　　新東方（０９９０１）　　　　２０﹒４５　　＋５﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 14:43
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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