《異動股》光正教育升近３７％突破１００天線，報０﹒２８元

《經濟通通訊社２３日專訊》光正教育（０６０６８）升３６﹒５９％，報０﹒２８元，升

穿１００天線（０﹒２５９元），最高價０﹒２９元，創１個月新高，最低價０﹒２０６元；成

交１８４萬股，成交金額３９﹒２２萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入３２﹒４５

萬元。現時最大淨被動買入券商為立橋證券，金額１﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒２０７元

；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額４﹒６８萬元，加權平均成交價０﹒２０７元。

現時，恒生指數報１９５３１，跌１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６６５８，

跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４２，跌９點或０﹒２３％；主板成交

４４０﹒３５億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交２７４６﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２４５１，跌５３點或０﹒４３％，成交１６４６﹒９５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒２８０ 變動 ＋３６﹒５９％

最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２０６

成交股數 １８４萬股 成交金額 ３９﹒２２萬

１０天平均 ０﹒２２０ 歷史波幅％ ５６﹒３９３

２０天平均 ０﹒２２１ 加權平均價 ０﹒２１３

５０天平均 ０﹒２５０ ＲＳＩ１４ ６５﹒９１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入

３２﹒４５萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

光正教育（０６０６８） ０﹒２８ ＋３６﹒５９

中國東方教育（００６６７） ３﹒０２ －０﹒６６

中教控股（００８３９） ６﹒０７ －０﹒１６

建橋教育（０１５２５） ３﹒９０ ＋２﹒６３

辰林教育（０１５９３） ２﹒１１ ＋０﹒４８

希望教育（０１７６５） ０﹒６６ ＋３﹒１２

天立國際控股（０１７７３） １﹒０１ ＋４﹒１２

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３４ －２﹒０５

宇華教育（０６１６９） １﹒１９ －０﹒８３

新東方（０９９０１） ２０﹒４５ ＋５﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

