《異動股》光正教育升近３７％突破１００天線，報０﹒２８元

《經濟通通訊社２３日專訊》光正教育（０６０６８）升３６﹒５９％，報０﹒２８元，升
穿１００天線（０﹒２５９元），最高價０﹒２９元，創１個月新高，最低價０﹒２０６元；成
交１８４萬股，成交金額３９﹒２２萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入３２﹒４５
萬元。現時最大淨被動買入券商為立橋證券，金額１﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒２０７元
；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額４﹒６８萬元，加權平均成交價０﹒２０７元。
現時，恒生指數報１９５３１，跌１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６６５８，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４１４２，跌９點或０﹒２３％；主板成交
４４０﹒３５億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交２７４６﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２４５１，跌５３點或０﹒４３％，成交１６４６﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２８０ 變動 ＋３６﹒５９％
最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２０６
成交股數 １８４萬股 成交金額 ３９﹒２２萬
１０天平均 ０﹒２２０ 歷史波幅％ ５６﹒３９３
２０天平均 ０﹒２２１ 加權平均價 ０﹒２１３
５０天平均 ０﹒２５０ ＲＳＩ１４ ６５﹒９１８
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入
３２﹒４５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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光正教育（０６０６８） ０﹒２８ ＋３６﹒５９
中國東方教育（００６６７） ３﹒０２ －０﹒６６
中教控股（００８３９） ６﹒０７ －０﹒１６
建橋教育（０１５２５） ３﹒９０ ＋２﹒６３
辰林教育（０１５９３） ２﹒１１ ＋０﹒４８
希望教育（０１７６５） ０﹒６６ ＋３﹒１２
天立國際控股（０１７７３） １﹒０１ ＋４﹒１２
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３４ －２﹒０５
宇華教育（０６１６９） １﹒１９ －０﹒８３
新東方（０９９０１） ２０﹒４５ ＋５﹒５２
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（ｅｄ）
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