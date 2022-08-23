《異動股》成實外教育漲近１６％破１０天線惟曾創新低

《經濟通通訊社２３日專訊》成實外教育（０１５６５）升１５﹒８３％，報０﹒１６１元

，升穿１０天線（０﹒１５８元），最高價０﹒１６２元，最低價０﹒１３元，創上市新低；成

交５６﹒７萬股，成交金額７﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６

萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１３１

元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３９８７﹒３３元，加權平均成交價

０﹒１４４元。

現時，恒生指數報１９５０９，跌１４７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６６５２，

跌４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４１４０，跌１１點或０﹒２９％；主板成交

４５４﹒８６億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２８３０﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２４５０，跌５４點或０﹒４４％，成交１６９５﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６１ 變動 ＋１５﹒８３％

最高價 ０﹒１６２ 最低價 ０﹒１３０

成交股數 ５６﹒７萬股 成交金額 ７﹒７１萬

１０天平均 ０﹒１５８ 歷史波幅％ ５４﹒８８１

２０天平均 ０﹒１６８ 加權平均價 ０﹒１３６

５０天平均 ０﹒１９２ ＲＳＩ１４ ４３﹒９９７

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股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６萬

元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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成實外教育（０１５６５） ０﹒１６１ ＋１５﹒８３

中國東方教育（００６６７） ３﹒０５０ ＋０﹒３３

中教控股（００８３９） ６﹒０８０ 無升跌

建橋教育（０１５２５） ３﹒９００ ＋２﹒６３

辰林教育（０１５９３） ２﹒１００ 無升跌

希望教育（０１７６５） ０﹒６５０ ＋１﹒５６

天立國際控股（０１７７３） １﹒０１０ ＋４﹒１２

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３１０ －２﹒９３

宇華教育（０６１６９） １﹒１８０ －１﹒６７

新東方（０９９０１） ２０﹒４５０ ＋５﹒５２

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（ｅｄ）

