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01565 成實外教育
即時 按盤價 升0.150 +0.011 (+7.914%)
大手異動

23/08/2022 13:19

《異動股》成實外教育漲近１６％破１０天線惟曾創新低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》成實外教育（０１５６５）升１５﹒８３％，報０﹒１６１元
，升穿１０天線（０﹒１５８元），最高價０﹒１６２元，最低價０﹒１３元，創上市新低；成
交５６﹒７萬股，成交金額７﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６
萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１３１
元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３９８７﹒３３元，加權平均成交價
０﹒１４４元。
　　現時，恒生指數報１９５０９，跌１４７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６６５２，
跌４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４１４０，跌１１點或０﹒２９％；主板成交
４５４﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２８３０﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５０，跌５４點或０﹒４４％，成交１６９５﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１６１　變動　　　　＋１５﹒８３％
　　最高價　　　　０﹒１６２　最低價　　　　　０﹒１３０
　　成交股數　　５６﹒７萬股　成交金額　　　　７﹒７１萬
　　１０天平均　　０﹒１５８　歷史波幅％　　５４﹒８８１
　　２０天平均　　０﹒１６８　加權平均價　　　０﹒１３６
　　５０天平均　　０﹒１９２　ＲＳＩ１４　　４３﹒９９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　成實外教育（０１５６５）　　　０﹒１６１　＋１５﹒８３
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒０５０　　＋０﹒３３
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒０８０　　　　無升跌
　　建橋教育（０１５２５）　　　　３﹒９００　　＋２﹒６３
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１００　　　　無升跌
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６５０　　＋１﹒５６
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０１０　　＋４﹒１２
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒３１０　　－２﹒９３
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１８０　　－１﹒６７
　　新東方（０９９０１）　　　　２０﹒４５０　　＋５﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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