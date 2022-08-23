《異動股》成實外教育漲近１６％破１０天線惟曾創新低

《經濟通通訊社２３日專訊》成實外教育（０１５６５）升１５﹒８３％，報０﹒１６１元
，升穿１０天線（０﹒１５８元），最高價０﹒１６２元，最低價０﹒１３元，創上市新低；成
交５６﹒７萬股，成交金額７﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６
萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１３１
元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３９８７﹒３３元，加權平均成交價
０﹒１４４元。
現時，恒生指數報１９５０９，跌１４７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６６５２，
跌４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４１４０，跌１１點或０﹒２９％；主板成交
４５４﹒８６億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２８３０﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２４５０，跌５４點或０﹒４４％，成交１６９５﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６１ 變動 ＋１５﹒８３％
最高價 ０﹒１６２ 最低價 ０﹒１３０
成交股數 ５６﹒７萬股 成交金額 ７﹒７１萬
１０天平均 ０﹒１５８ 歷史波幅％ ５４﹒８８１
２０天平均 ０﹒１６８ 加權平均價 ０﹒１３６
５０天平均 ０﹒１９２ ＲＳＩ１４ ４３﹒９９７
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股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３﹒０６萬
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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成實外教育（０１５６５） ０﹒１６１ ＋１５﹒８３
中國東方教育（００６６７） ３﹒０５０ ＋０﹒３３
中教控股（００８３９） ６﹒０８０ 無升跌
建橋教育（０１５２５） ３﹒９００ ＋２﹒６３
辰林教育（０１５９３） ２﹒１００ 無升跌
希望教育（０１７６５） ０﹒６５０ ＋１﹒５６
天立國際控股（０１７７３） １﹒０１０ ＋４﹒１２
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３１０ －２﹒９３
宇華教育（０６１６９） １﹒１８０ －１﹒６７
新東方（０９９０１） ２０﹒４５０ ＋５﹒５２
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（ｅｄ）
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