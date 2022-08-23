《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒１４元

《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１５％，報１０﹒１４元，升穿
１００天線（１０﹒０３元），最高價１０﹒１４元，最低價９﹒８７元；成交６５８０﹒６８
萬股，成交金額６﹒６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３２４３﹒２４萬元，加權平均成交價
１０﹒００８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２４７２﹒９１萬元，加權平均成交價
１０﹒０２４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７４％。
現時，恒生指數報１９４９５，跌１６１點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６６４６，
跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４３％；主板成交
４７０﹒９２億元。
上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交２９４７﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，跌６６點或０﹒５３％，成交１７６３﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒１４０ 變動 ＋３﹒１５％
最高價 １０﹒１４０ 最低價 ９﹒８７０
成交股數 ６５８０﹒６８萬股 成交金額 ６﹒６億
１０天平均 ９﹒７６５ 歷史波幅％ ２４﹒７０５
２０天平均 ９﹒７７９ 加權平均價 １０﹒０２３
５０天平均 ９﹒９５８ ＲＳＩ１４ ５８﹒１７１
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元；暫連升
３日，累計升幅５﹒７４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） １０﹒１４０ ＋３﹒１５
上石化（００３３８） １﹒２５０ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒６９０ ＋０﹒５４
山東墨龍（００５６８） ３﹒１７０ ＋２﹒２６
中石油（００８５７） ３﹒４９０ ＋１﹒７５
中煉化（０２３８６） ３﹒４１０ ＋０﹒２９
中海油服（０２８８３） ７﹒８００ ＋２﹒６３
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２５５ ＋２﹒１１
安東油田（０３３３７） ０﹒４３５ －２﹒２５
中海油化（０３９８３） ２﹒１２０ －０﹒４７
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（ｅｄ）
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