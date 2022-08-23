《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒１４元

《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１５％，報１０﹒１４元，升穿

１００天線（１０﹒０３元），最高價１０﹒１４元，最低價９﹒８７元；成交６５８０﹒６８

萬股，成交金額６﹒６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３２４３﹒２４萬元，加權平均成交價

１０﹒００８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２４７２﹒９１萬元，加權平均成交價

１０﹒０２４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７４％。

現時，恒生指數報１９４９５，跌１６１點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６６４６，

跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４３％；主板成交

４７０﹒９２億元。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交２９４７﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，跌６６點或０﹒５３％，成交１７６３﹒３４億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒１４０ 變動 ＋３﹒１５％

最高價 １０﹒１４０ 最低價 ９﹒８７０

成交股數 ６５８０﹒６８萬股 成交金額 ６﹒６億

１０天平均 ９﹒７６５ 歷史波幅％ ２４﹒７０５

２０天平均 ９﹒７７９ 加權平均價 １０﹒０２３

５０天平均 ９﹒９５８ ＲＳＩ１４ ５８﹒１７１

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元；暫連升

３日，累計升幅５﹒７４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １０﹒１４０ ＋３﹒１５

上石化（００３３８） １﹒２５０ 無升跌

中石化（００３８６） ３﹒６９０ ＋０﹒５４

山東墨龍（００５６８） ３﹒１７０ ＋２﹒２６

中石油（００８５７） ３﹒４９０ ＋１﹒７５

中煉化（０２３８６） ３﹒４１０ ＋０﹒２９

中海油服（０２８８３） ７﹒８００ ＋２﹒６３

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２５５ ＋２﹒１１

安東油田（０３３３７） ０﹒４３５ －２﹒２５

中海油化（０３９８３） ２﹒１２０ －０﹒４７

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（ｅｄ）

