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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升10.160 +0.330 (+3.357%)
大手異動

23/08/2022 13:28

《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒１４元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１５％，報１０﹒１４元，升穿
１００天線（１０﹒０３元），最高價１０﹒１４元，最低價９﹒８７元；成交６５８０﹒６８
萬股，成交金額６﹒６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３２４３﹒２４萬元，加權平均成交價
１０﹒００８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２４７２﹒９１萬元，加權平均成交價
１０﹒０２４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７４％。
　　現時，恒生指數報１９４９５，跌１６１點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６６４６，
跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４３％；主板成交
４７０﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１３％，成交２９４７﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，跌６６點或０﹒５３％，成交１７６３﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒１４０　變動　　　　＋３﹒１５％
　　最高價　　　　　　１０﹒１４０　最低價　　　　９﹒８７０
　　成交股數　　６５８０﹒６８萬股　成交金額　　　　６﹒６億
　　１０天平均　　　　　９﹒７６５　歷史波幅％　２４﹒７０５
　　２０天平均　　　　　９﹒７７９　加權平均價　１０﹒０２３
　　５０天平均　　　　　９﹒９５８　ＲＳＩ１４　５８﹒１７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒５４億元；暫連升
３日，累計升幅５﹒７４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒１４０　＋３﹒１５
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２５０　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６９０　＋０﹒５４
　　山東墨龍（００５６８）　　　　３﹒１７０　＋２﹒２６
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒４９０　＋１﹒７５
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒４１０　＋０﹒２９
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒８００　＋２﹒６３
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒２５５　＋２﹒１１
　　安東油田（０３３３７）　　　　０﹒４３５　－２﹒２５
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒１２０　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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