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02279 雍禾醫療
即時 按盤價 跌6.400 -0.700 (-9.859%)
大手異動

23/08/2022 14:02

《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾４％創新低，報６﹒７９元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌４﹒３７％，報６﹒７９元，最低
價６﹒７９元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交４２﹒８５萬股，成交金額２９７﹒６２
萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額７０﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒９６８元；現時最大淨被動賣
出券商為瑞銀，金額２１﹒７１萬元，加權平均成交價６﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅７﹒３７％。
　　現時，恒生指數報１９５０４，跌１５２點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
５３１﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３３５４﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４３，跌６２點或０﹒５％，成交１９８３﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒７９０　變動　　　　　－４﹒３７％
　　最高價　　　　　７﹒２１０　最低價　　　　　６﹒７９０
　　成交股數　　４２﹒８５萬股　成交金額　　２９７﹒６２萬
　　１０天平均　　　７﹒５１８　歷史波幅％　　３２﹒６８４
　　２０天平均　　　８﹒０７０　加權平均價　　　６﹒９４６
　　５０天平均　　　８﹒９９８　ＲＳＩ１４　　２１﹒７７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒３７％
　
　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　　　　　　　６﹒７９　　－４﹒３７
　　清晰醫療（０１４０６）　　　　　　　　　１﹒４９　　－１﹒３２
　　華潤醫療（０１５１５）　　　　　　　　　４﹒２８　　－０﹒９３
　　固生堂（０２２７３）　　　　　　　　　３７﹒０５　　－０﹒５４
　　希瑪（０３３０９）　　　　　　　　　　　３﹒９５　　　　無升跌
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　　　　　　４１﹒８５　　＋２﹒８３
　　瑞爾集團（０６６３９）　　　　　　　　　９﹒２０　　＋４﹒９０
　　ＲＥＰＵＢＬＩＣ　ＨＣ（０８３５７）　　０﹒１９　－１２﹒４４
　　恒智控股（０８４０５）　　　　　　　　　０﹒８５　　＋２﹒４１
　　宏力醫療（０９９０６）　　　　　　　　　１﹒９４　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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