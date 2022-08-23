《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾４％創新低，報６﹒７９元

《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌４﹒３７％，報６﹒７９元，最低
價６﹒７９元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交４２﹒８５萬股，成交金額２９７﹒６２
萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額７０﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒９６８元；現時最大淨被動賣
出券商為瑞銀，金額２１﹒７１萬元，加權平均成交價６﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅７﹒３７％。
現時，恒生指數報１９５０４，跌１５２點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
５３１﹒２８億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３３５４﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４３，跌６２點或０﹒５％，成交１９８３﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒７９０ 變動 －４﹒３７％
最高價 ７﹒２１０ 最低價 ６﹒７９０
成交股數 ４２﹒８５萬股 成交金額 ２９７﹒６２萬
１０天平均 ７﹒５１８ 歷史波幅％ ３２﹒６８４
２０天平均 ８﹒０７０ 加權平均價 ６﹒９４６
５０天平均 ８﹒９９８ ＲＳＩ１４ ２１﹒７７４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雍禾醫療（０２２７９） ６﹒７９ －４﹒３７
清晰醫療（０１４０６） １﹒４９ －１﹒３２
華潤醫療（０１５１５） ４﹒２８ －０﹒９３
固生堂（０２２７３） ３７﹒０５ －０﹒５４
希瑪（０３３０９） ３﹒９５ 無升跌
海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒８５ ＋２﹒８３
瑞爾集團（０６６３９） ９﹒２０ ＋４﹒９０
ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＨＣ（０８３５７） ０﹒１９ －１２﹒４４
恒智控股（０８４０５） ０﹒８５ ＋２﹒４１
宏力醫療（０９９０６） １﹒９４ 無升跌
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（ｅｄ）
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