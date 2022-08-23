《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾４％創新低，報６﹒７９元

《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌４﹒３７％，報６﹒７９元，最低

價６﹒７９元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交４２﹒８５萬股，成交金額２９７﹒６２

萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國創盈市場服務，金額７０﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒９６８元；現時最大淨被動賣

出券商為瑞銀，金額２１﹒７１萬元，加權平均成交價６﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３

日，累計跌幅７﹒３７％。

現時，恒生指數報１９５０４，跌１５２點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６６４７，

跌４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒３９％；主板成交

５３１﹒２８億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３３５４﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４３，跌６２點或０﹒５％，成交１９８３﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒７９０ 變動 －４﹒３７％

最高價 ７﹒２１０ 最低價 ６﹒７９０

成交股數 ４２﹒８５萬股 成交金額 ２９７﹒６２萬

１０天平均 ７﹒５１８ 歷史波幅％ ３２﹒６８４

２０天平均 ８﹒０７０ 加權平均價 ６﹒９４６

５０天平均 ８﹒９９８ ＲＳＩ１４ ２１﹒７７４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出１６５﹒５７萬元；暫連跌

３日，累計跌幅７﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雍禾醫療（０２２７９） ６﹒７９ －４﹒３７

清晰醫療（０１４０６） １﹒４９ －１﹒３２

華潤醫療（０１５１５） ４﹒２８ －０﹒９３

固生堂（０２２７３） ３７﹒０５ －０﹒５４

希瑪（０３３０９） ３﹒９５ 無升跌

海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒８５ ＋２﹒８３

瑞爾集團（０６６３９） ９﹒２０ ＋４﹒９０

ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＨＣ（０８３５７） ０﹒１９ －１２﹒４４

恒智控股（０８４０５） ０﹒８５ ＋２﹒４１

宏力醫療（０９９０６） １﹒９４ 無升跌

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（ｅｄ）

