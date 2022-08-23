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03319 雅生活服務
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大手異動

23/08/2022 14:10

《大手成交》雅生活一手１３２萬股交叉盤，涉資１００６萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》雅生活（０３３１９）於２：０９ｐｍ錄得１手１３２萬股交
叉盤，每股造７﹒６２元，較上日收市價高０﹒５３％，涉資１００５﹒８４萬元。
　　雅生活現價升０﹒４％，報７﹒６１元；成交８９１﹒９３萬股，成交金額６８０９﹒９１
萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６７０﹒３６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 14:43
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