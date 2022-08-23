《異動股》創科實業挫逾５％失守１００天線，報９５﹒６元

《經濟通通訊社２３日專訊》創科實業（００６６９）跌５﹒１６％，報９５﹒６元，跌穿
１００天線（９７﹒６０６元），最低價９５﹒６元，最高價９９﹒６元；成交３１８﹒６４萬
股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１１７５﹒５萬元，加權平均成交價９７﹒２４２元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１２１４﹒２５萬元，加權平均成交價
９６﹒６７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％。
現時，恒生指數報１９４８７，跌１６９點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６６４１，
跌５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４１３０，跌２１點或０﹒５２％；主板成交５４５﹒１
億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交３４４５﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６２，跌４３點或０﹒３５％，成交２０３４﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ９５﹒６００ 變動 －５﹒１６％
最高價 ９９﹒６００ 最低價 ９５﹒６００
成交股數 ３１８﹒６４萬股 成交金額 ３﹒１１億
１０天平均 ９７﹒６２５ 歷史波幅％ ６２﹒６０５
２０天平均 ９３﹒５８８ 加權平均價 ９７﹒４９３
５０天平均 ８９﹒１８９ ＲＳＩ１４ ５２﹒０９８
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元；
暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ９５﹒６００ －５﹒１６
中國海外諾信（００４６４） ０﹒３８０ 無升跌
國美零售（００４９３） ０﹒２４２ ＋４﹒３１
海信家電（００９２１） ９﹒５４０ －２﹒３５
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒４１０ －３﹒３３
登輝控股（０１６９２） ２﹒０６０ 無升跌
泉峰控股（０２２８５） ３４﹒１００ －１０﹒２６
海爾智家（０６６９０） ２３﹒７００ ＋０﹒２１
思摩爾（０６９６９） １５﹒７６０ －１﹒８７
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４９０ －７﹒５５
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（ｅｄ）
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