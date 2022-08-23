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00669 創科實業
即時 按盤價 跌96.450 -4.350 (-4.315%)
大手異動

23/08/2022 14:10

《異動股》創科實業挫逾５％失守１００天線，報９５﹒６元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》創科實業（００６６９）跌５﹒１６％，報９５﹒６元，跌穿
１００天線（９７﹒６０６元），最低價９５﹒６元，最高價９９﹒６元；成交３１８﹒６４萬
股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１１７５﹒５萬元，加權平均成交價９７﹒２４２元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１２１４﹒２５萬元，加權平均成交價
９６﹒６７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％。
　　現時，恒生指數報１９４８７，跌１６９點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６６４１，
跌５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４１３０，跌２１點或０﹒５２％；主板成交５４５﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交３４４５﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６２，跌４３點或０﹒３５％，成交２０３４﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９５﹒６００　變動　　　　－５﹒１６％
　　最高價　　　　　９９﹒６００　最低價　　　９５﹒６００
　　成交股數　　３１８﹒６４萬股　成交金額　　　３﹒１１億
　　１０天平均　　　９７﹒６２５　歷史波幅％　６２﹒６０５
　　２０天平均　　　９３﹒５８８　加權平均價　９７﹒４９３
　　５０天平均　　　８９﹒１８９　ＲＳＩ１４　５２﹒０９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元；
暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　９５﹒６００　　－５﹒１６
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒３８０　　　　無升跌
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒２４２　　＋４﹒３１
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒５４０　　－２﹒３５
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒４１０　　－３﹒３３
　　登輝控股（０１６９２）　　　　２﹒０６０　　　　無升跌
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３４﹒１００　－１０﹒２６
　　海爾智家（０６６９０）　　　２３﹒７００　　＋０﹒２１
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１５﹒７６０　　－１﹒８７
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４９０　　－７﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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