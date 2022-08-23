《異動股》創科實業挫逾５％失守１００天線，報９５﹒６元

《經濟通通訊社２３日專訊》創科實業（００６６９）跌５﹒１６％，報９５﹒６元，跌穿

１００天線（９７﹒６０６元），最低價９５﹒６元，最高價９９﹒６元；成交３１８﹒６４萬

股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１１７５﹒５萬元，加權平均成交價９７﹒２４２元；現

時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１２１４﹒２５萬元，加權平均成交價

９６﹒６７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％。

現時，恒生指數報１９４８７，跌１６９點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６６４１，

跌５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４１３０，跌２１點或０﹒５２％；主板成交５４５﹒１

億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交３４４５﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６２，跌４３點或０﹒３５％，成交２０３４﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ９５﹒６００ 變動 －５﹒１６％

最高價 ９９﹒６００ 最低價 ９５﹒６００

成交股數 ３１８﹒６４萬股 成交金額 ３﹒１１億

１０天平均 ９７﹒６２５ 歷史波幅％ ６２﹒６０５

２０天平均 ９３﹒５８８ 加權平均價 ９７﹒４９３

５０天平均 ８９﹒１８９ ＲＳＩ１４ ５２﹒０９８

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４８５３﹒９６萬元；

暫連跌２日，累計跌幅７﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ９５﹒６００ －５﹒１６

中國海外諾信（００４６４） ０﹒３８０ 無升跌

國美零售（００４９３） ０﹒２４２ ＋４﹒３１

海信家電（００９２１） ９﹒５４０ －２﹒３５

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒４１０ －３﹒３３

登輝控股（０１６９２） ２﹒０６０ 無升跌

泉峰控股（０２２８５） ３４﹒１００ －１０﹒２６

海爾智家（０６６９０） ２３﹒７００ ＋０﹒２１

思摩爾（０６９６９） １５﹒７６０ －１﹒８７

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４９０ －７﹒５５

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（ｅｄ）

