《異動股》舜宇光學科技（２３８２）跌近５％，報１０６﹒８元

《經濟通通訊社２３日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒９％，報１０６﹒８元，

最低價１０６﹒４元，最高價１１２﹒７元；成交４０３﹒８７萬股，成交金額４﹒３９億元；

主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國投資信息，金額１９５９﹒４８萬元，加權平均成交價１０８﹒６９４元；現時最大淨被動賣

出券商為美銀，金額４１５０﹒１９萬元，加權平均成交價１０９﹒０１元。以現價計，該股暫

連跌５日，累計跌幅１１﹒３７％。

現時，恒生指數報１９４１８，跌２３８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１７，

跌７８點或１﹒１７％；恒生科技指數報４１１５，跌３６點或０﹒８８％；主板成交

５７４﹒９８億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３５５６﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５９，跌４６點或０﹒３７％，成交２０９７﹒３４億元人民幣。



基本資料

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現價 １０６﹒８００ 變動 －４﹒９０％

最高價 １１２﹒７００ 最低價 １０６﹒４００

成交股數 ４０３﹒８７萬股 成交金額 ４﹒３９億

１０天平均 １１７﹒３００ 歷史波幅％ ５７﹒１６１

２０天平均 １１４﹒１２０ 加權平均價 １０８﹒７８０

５０天平均 １１４﹒３２６ ＲＳＩ１４ ４０﹒８０７

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元；暫連跌５日，累計

跌幅１１﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １０６﹒８００ －４﹒９０

賽晶科技（００５８０） ２﹒２９０ ＋０﹒４４

高偉電子（０１４１５） １６﹒７８０ ＋２﹒９４

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒５００ －３﹒２３

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８９０ －１﹒１１

匯聚科技（０１７２９） ２﹒２３０ ＋５﹒１９

瑞聲科技（０２０１８） １３﹒７６０ －０﹒７２

威勝控股（０３３９３） ２﹒６５０ ＋０﹒３８

光麗科技（０６０３６） ０﹒３５５ －１﹒３９

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３００ 無升跌

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（ｅｄ）

