《異動股》舜宇光學科技（２３８２）跌近５％，報１０６﹒８元

《經濟通通訊社２３日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒９％，報１０６﹒８元，
最低價１０６﹒４元，最高價１１２﹒７元；成交４０３﹒８７萬股，成交金額４﹒３９億元；
主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額１９５９﹒４８萬元，加權平均成交價１０８﹒６９４元；現時最大淨被動賣
出券商為美銀，金額４１５０﹒１９萬元，加權平均成交價１０９﹒０１元。以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅１１﹒３７％。
現時，恒生指數報１９４１８，跌２３８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１７，
跌７８點或１﹒１７％；恒生科技指數報４１１５，跌３６點或０﹒８８％；主板成交
５７４﹒９８億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３５５６﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５９，跌４６點或０﹒３７％，成交２０９７﹒３４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １０６﹒８００ 變動 －４﹒９０％
最高價 １１２﹒７００ 最低價 １０６﹒４００
成交股數 ４０３﹒８７萬股 成交金額 ４﹒３９億
１０天平均 １１７﹒３００ 歷史波幅％ ５７﹒１６１
２０天平均 １１４﹒１２０ 加權平均價 １０８﹒７８０
５０天平均 １１４﹒３２６ ＲＳＩ１４ ４０﹒８０７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元；暫連跌５日，累計
跌幅１１﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
舜宇光學科技（０２３８２） １０６﹒８００ －４﹒９０
賽晶科技（００５８０） ２﹒２９０ ＋０﹒４４
高偉電子（０１４１５） １６﹒７８０ ＋２﹒９４
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒５００ －３﹒２３
檳傑科達（０１６６５） ０﹒８９０ －１﹒１１
匯聚科技（０１７２９） ２﹒２３０ ＋５﹒１９
瑞聲科技（０２０１８） １３﹒７６０ －０﹒７２
威勝控股（０３３９３） ２﹒６５０ ＋０﹒３８
光麗科技（０６０３６） ０﹒３５５ －１﹒３９
洪橋集團（０８１３７） ０﹒３００ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動