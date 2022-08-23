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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 跌108.000 -4.300 (-3.829%)
大手異動

23/08/2022 14:20

《異動股》舜宇光學科技（２３８２）跌近５％，報１０６﹒８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒９％，報１０６﹒８元，
最低價１０６﹒４元，最高價１１２﹒７元；成交４０３﹒８７萬股，成交金額４﹒３９億元；
主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額１９５９﹒４８萬元，加權平均成交價１０８﹒６９４元；現時最大淨被動賣
出券商為美銀，金額４１５０﹒１９萬元，加權平均成交價１０９﹒０１元。以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅１１﹒３７％。
　　現時，恒生指數報１９４１８，跌２３８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１７，
跌７８點或１﹒１７％；恒生科技指數報４１１５，跌３６點或０﹒８８％；主板成交
５７４﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３５５６﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５９，跌４６點或０﹒３７％，成交２０９７﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０６﹒８００　變動　　　　　－４﹒９０％
　　最高價　　　　１１２﹒７００　最低價　　　１０６﹒４００
　　成交股數　　４０３﹒８７萬股　成交金額　　　　４﹒３９億
　　１０天平均　　１１７﹒３００　歷史波幅％　　５７﹒１６１
　　２０天平均　　１１４﹒１２０　加權平均價　１０８﹒７８０
　　５０天平均　　１１４﹒３２６　ＲＳＩ１４　　４０﹒８０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１９５０﹒３５萬元；暫連跌５日，累計
跌幅１１﹒３７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１０６﹒８００　－４﹒９０
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒２９０　＋０﹒４４
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒７８０　＋２﹒９４
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒５００　－３﹒２３
　　檳傑科達（０１６６５）　　　　　０﹒８９０　－１﹒１１
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒２３０　＋５﹒１９
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１３﹒７６０　－０﹒７２
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒６５０　＋０﹒３８
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒３５５　－１﹒３９
　　洪橋集團（０８１３７）　　　　　０﹒３００　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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