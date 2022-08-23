《異動股》中信股份跌近３％失守１００天線，報８﹒１２元

《經濟通通訊社２３日專訊》中信股份（００２６７）跌２﹒９９％，報８﹒１２元，跌穿

１００天線（８﹒１２６元），最低價８﹒１元，創１個月新低，最高價８﹒４２元；成交

９７６﹒７９萬股，成交金額８０５５﹒９３萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出

２５５８﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１４０１﹒１９萬元，

加權平均成交價８﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３６﹒７８萬元

，加權平均成交價８﹒２３７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％。

現時，恒生指數報１９４０６，跌２５０點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１２，

跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１１０，跌４１點或１％；主板成交６１４﹒７８億

元。

上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３７５４﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，跌６６點或０﹒５３％，成交２２０５﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒１２０ 變動 －２﹒９９％

最高價 ８﹒４２０ 最低價 ８﹒１００

成交股數 ９７６﹒７９萬股 成交金額 ８０５５﹒９３萬

１０天平均 ８﹒３９７ 歷史波幅％ １５﹒９４４

２０天平均 ８﹒４０９ 加權平均價 ８﹒２４７

５０天平均 ８﹒２０４ ＲＳＩ１４ ４０﹒５３８

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出

２５５８﹒９萬元；暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中信股份（００２６７） ８﹒１２０ －２﹒９９

長和（００００１） ５１﹒９００ －１﹒３３

太古Ａ（０００１９） ５５﹒８５０ －１﹒３２

太古Ｂ（０００８７） ９﹒３２０ －０﹒５３

麗新國際（００１９１） ４﹒８３０ －０﹒４１

上實（００３６３） １０﹒９６０ －０﹒３６

復星國際（００６５６） ５﹒８５０ －１﹒５２

新創建（００６５９） ７﹒８２０ －１﹒０１

寶新金融（０１２８２） ０﹒０３５ ＋２﹒９４

京基金融國際（０１４６８） ０﹒５３０ －１﹒８５

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（ｅｄ）

