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00267 中信股份
即時 按盤價 跌8.170 -0.200 (-2.389%)
大手異動

23/08/2022 14:36

《異動股》中信股份跌近３％失守１００天線，報８﹒１２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中信股份（００２６７）跌２﹒９９％，報８﹒１２元，跌穿
１００天線（８﹒１２６元），最低價８﹒１元，創１個月新低，最高價８﹒４２元；成交
９７６﹒７９萬股，成交金額８０５５﹒９３萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
２５５８﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１４０１﹒１９萬元，
加權平均成交價８﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３６﹒７８萬元
，加權平均成交價８﹒２３７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％。
　　現時，恒生指數報１９４０６，跌２５０點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１２，
跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１１０，跌４１點或１％；主板成交６１４﹒７８億
元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３７５４﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，跌６６點或０﹒５３％，成交２２０５﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒１２０　變動　　　　　　－２﹒９９％
　　最高價　　　　　　８﹒４２０　最低價　　　　　　８﹒１００
　　成交股數　　９７６﹒７９萬股　成交金額　　８０５５﹒９３萬
　　１０天平均　　　　８﹒３９７　歷史波幅％　　　１５﹒９４４
　　２０天平均　　　　８﹒４０９　加權平均價　　　　８﹒２４７
　　５０天平均　　　　８﹒２０４　ＲＳＩ１４　　　４０﹒５３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
２５５８﹒９萬元；暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒１２０　－２﹒９９
　　長和（００００１）　　　　　５１﹒９００　－１﹒３３
　　太古Ａ（０００１９）　　　　５５﹒８５０　－１﹒３２
　　太古Ｂ（０００８７）　　　　　９﹒３２０　－０﹒５３
　　麗新國際（００１９１）　　　　４﹒８３０　－０﹒４１
　　上實（００３６３）　　　　　１０﹒９６０　－０﹒３６
　　復星國際（００６５６）　　　　５﹒８５０　－１﹒５２
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒８２０　－１﹒０１
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０３５　＋２﹒９４
　　京基金融國際（０１４６８）　　０﹒５３０　－１﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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