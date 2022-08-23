《異動股》中信股份跌近３％失守１００天線，報８﹒１２元

《經濟通通訊社２３日專訊》中信股份（００２６７）跌２﹒９９％，報８﹒１２元，跌穿
１００天線（８﹒１２６元），最低價８﹒１元，創１個月新低，最高價８﹒４２元；成交
９７６﹒７９萬股，成交金額８０５５﹒９３萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
２５５８﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１４０１﹒１９萬元，
加權平均成交價８﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３６﹒７８萬元
，加權平均成交價８﹒２３７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％。
現時，恒生指數報１９４０６，跌２５０點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１２，
跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１１０，跌４１點或１％；主板成交６１４﹒７８億
元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３７５４﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，跌６６點或０﹒５３％，成交２２０５﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒１２０ 變動 －２﹒９９％
最高價 ８﹒４２０ 最低價 ８﹒１００
成交股數 ９７６﹒７９萬股 成交金額 ８０５５﹒９３萬
１０天平均 ８﹒３９７ 歷史波幅％ １５﹒９４４
２０天平均 ８﹒４０９ 加權平均價 ８﹒２４７
５０天平均 ８﹒２０４ ＲＳＩ１４ ４０﹒５３８
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出
２５５８﹒９萬元；暫連跌２日，累計跌幅３﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中信股份（００２６７） ８﹒１２０ －２﹒９９
長和（００００１） ５１﹒９００ －１﹒３３
太古Ａ（０００１９） ５５﹒８５０ －１﹒３２
太古Ｂ（０００８７） ９﹒３２０ －０﹒５３
麗新國際（００１９１） ４﹒８３０ －０﹒４１
上實（００３６３） １０﹒９６０ －０﹒３６
復星國際（００６５６） ５﹒８５０ －１﹒５２
新創建（００６５９） ７﹒８２０ －１﹒０１
寶新金融（０１２８２） ０﹒０３５ ＋２﹒９４
京基金融國際（０１４６８） ０﹒５３０ －１﹒８５
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（ｅｄ）
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