《異動股》長江基建集團跌近３％失守５０天線，報４８﹒６元

《經濟通通訊社２３日專訊》長江基建集團（０１０３８）跌２﹒９９％，報４８﹒６元，

跌穿５０天線（４８﹒９９１元），最低價４８﹒５５元，最高價５０﹒０５元；成交１２０萬

股，成交金額５９１２﹒６７萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額３４２﹒３４萬元，加權平均成交價４９﹒４２５元

；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２９５﹒９６萬元，加權平均成交價

４９﹒１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５７％。

現時，恒生指數報１９４０３，跌２５３點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６６１２，

跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１０８，跌４３點或１﹒０４％；主板成交

６４６﹒３億元。

上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３９７７﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，跌６４點或０﹒５１％，成交２３２７﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４８﹒６００ 變動 －２﹒９９％

最高價 ５０﹒０５０ 最低價 ４８﹒５５０

成交股數 １２０萬股 成交金額 ５９１２﹒６７萬

１０天平均 ４９﹒９５０ 歷史波幅％ １２﹒１１８

２０天平均 ４９﹒４７０ 加權平均價 ４９﹒２７３

５０天平均 ４８﹒９９１ ＲＳＩ１４ ４０﹒８４４

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元；暫連跌２日

，累計跌幅３﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長江基建集團（０１０３８） ４８﹒６０ －２﹒９９

潤電（００８３６） １６﹒７８ ＋３﹒０７

華能國電（００９０２） ４﹒２９ ＋０﹒７０

大唐發電（００９９１） １﹒５８ ＋２﹒６０

華電國際（０１０７１） ３﹒５０ ＋４﹒４８

中廣核電（０１８１６） １﹒９０ －０﹒５２

中國電力（０２３８０） ４﹒５６ ＋１﹒３３

港燈（０２６３８） ６﹒５９ －２﹒９５

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（ｅｄ）

