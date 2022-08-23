《異動股》長江基建集團跌近３％失守５０天線，報４８﹒６元

《經濟通通訊社２３日專訊》長江基建集團（０１０３８）跌２﹒９９％，報４８﹒６元，
跌穿５０天線（４８﹒９９１元），最低價４８﹒５５元，最高價５０﹒０５元；成交１２０萬
股，成交金額５９１２﹒６７萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額３４２﹒３４萬元，加權平均成交價４９﹒４２５元
；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２９５﹒９６萬元，加權平均成交價
４９﹒１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５７％。
現時，恒生指數報１９４０３，跌２５３點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６６１２，
跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１０８，跌４３點或１﹒０４％；主板成交
６４６﹒３億元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３９７７﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２４４１，跌６４點或０﹒５１％，成交２３２７﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４８﹒６００ 變動 －２﹒９９％
最高價 ５０﹒０５０ 最低價 ４８﹒５５０
成交股數 １２０萬股 成交金額 ５９１２﹒６７萬
１０天平均 ４９﹒９５０ 歷史波幅％ １２﹒１１８
２０天平均 ４９﹒４７０ 加權平均價 ４９﹒２７３
５０天平均 ４８﹒９９１ ＲＳＩ１４ ４０﹒８４４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元；暫連跌２日
，累計跌幅３﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長江基建集團（０１０３８） ４８﹒６０ －２﹒９９
潤電（００８３６） １６﹒７８ ＋３﹒０７
華能國電（００９０２） ４﹒２９ ＋０﹒７０
大唐發電（００９９１） １﹒５８ ＋２﹒６０
華電國際（０１０７１） ３﹒５０ ＋４﹒４８
中廣核電（０１８１６） １﹒９０ －０﹒５２
中國電力（０２３８０） ４﹒５６ ＋１﹒３３
港燈（０２６３８） ６﹒５９ －２﹒９５
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（ｅｄ）
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