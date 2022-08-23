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01038 長江基建集團
即時 按盤價 跌48.750 -1.350 (-2.695%)
大手異動

23/08/2022 14:50

《異動股》長江基建集團跌近３％失守５０天線，報４８﹒６元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》長江基建集團（０１０３８）跌２﹒９９％，報４８﹒６元，
跌穿５０天線（４８﹒９９１元），最低價４８﹒５５元，最高價５０﹒０５元；成交１２０萬
股，成交金額５９１２﹒６７萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額３４２﹒３４萬元，加權平均成交價４９﹒４２５元
；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２９５﹒９６萬元，加權平均成交價
４９﹒１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９４０３，跌２５３點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６６１２，
跌８２點或１﹒２３％；恒生科技指數報４１０８，跌４３點或１﹒０４％；主板成交
６４６﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３９７７﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，跌６４點或０﹒５１％，成交２３２７﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４８﹒６００　變動　　　　　　－２﹒９９％
　　最高價　　　５０﹒０５０　最低價　　　　　４８﹒５５０
　　成交股數　　　１２０萬股　成交金額　　５９１２﹒６７萬
　　１０天平均　４９﹒９５０　歷史波幅％　　　１２﹒１１８
　　２０天平均　４９﹒４７０　加權平均價　　　４９﹒２７３
　　５０天平均　４８﹒９９１　ＲＳＩ１４　　　４０﹒８４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出９９０萬元；暫連跌２日
，累計跌幅３﹒５７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江基建集團（０１０３８）　４８﹒６０　－２﹒９９
　　潤電（００８３６）　　　　　１６﹒７８　＋３﹒０７
　　華能國電（００９０２）　　　　４﹒２９　＋０﹒７０
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒５８　＋２﹒６０
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒５０　＋４﹒４８
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒９０　－０﹒５２
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒５６　＋１﹒３３
　　港燈（０２６３８）　　　　　　６﹒５９　－２﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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