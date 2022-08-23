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00189 東岳集團
即時 按盤價 跌8.380 -0.330 (-3.789%)
大手異動

23/08/2022 09:27

《異動股》東岳（１８９）輕微高開，中期多賺１﹒８倍毛利率擴闊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》東岳集團（００１８９）現價升０﹒２３％，報８﹒７３元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒４４％。該股成交約１４萬股，涉資１１８萬元。
　　東岳集團公布，截至６月３０日止未經審核之中期盈利１６﹒９３億人民幣，同比增長
１﹒８倍，每股盈利７６人民幣分，不派中期股息。
　　收益１０１億人民幣，升５６﹒２９％，毛利率增加逾１０個百分點，至３６﹒８６％，綜
合分部溢利率為２４﹒０９％，雖然疫情及國內外政治經濟形勢對市場有一定影響，但氟硅行業
景氣度仍然保持較高狀態，大部分產品較去年同期有不同程度增長，其中部分重要產品價格處於
歷史高位。
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報１９６２９，升３７點，低水１５點。即月國指期貨報６６８５，升１３點，
低水５點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或跌０﹒１０％，成交２７﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８１，跌２４點或跌０﹒２０％，成交４８﹒５５億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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